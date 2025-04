Thanh toán đầy đủ bằng cả chuyển khoản và tiền mặt 1,42 tỷ đồng, một phụ nữ "tá hỏa" nhận về 18 sổ đỏ giả

Sáng 23/4, Công an xã Cát Nhơn (huyện Phù Cát) cho biết đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của bà Nguyễn Thị L. (SN 1970, ở xã Cát Nhơn) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn thông qua hình thức mua bán đất.

Theo nội dung đơn trình báo, từ tháng 12/2023 đến tháng 3/2024, bà Trần Thị Tùng (SN 1989, ở cùng xã) đã nhiều lần liên hệ và thỏa thuận bán đất cho bà L. trên địa bàn xã Cát Nhơn, với tổng số tiền 1,42 tỷ đồng. Sau khi thanh toán đầy đủ bằng cả chuyển khoản và tiền mặt, bà Tùng đã giao cho bà L. 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, đến ngày 21/4/2025, khi bà L. đến bộ phận địa chính xã để kiểm tra thì phát hiện toàn bộ 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều không có thông tin trong hồ sơ quản lý địa chính.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Cát Nhơn tiến hành xác minh và bước đầu kết luận nội dung tố cáo là có cơ sở. Qua xác minh ban đầu, cả 18 giấy chứng nhận mà bà Tùng giao đều là giả. Do quen biết từ trước, bà L. không trực tiếp đi kiểm tra thực địa mà tin tưởng giao tiền.

Trung tá Nguyễn Văn Phương, Trưởng Công an xã Cát Nhơn cho biết, hành vi của bà Trần Thị Tùng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi. Công an xã đã hoàn tất hồ sơ ban đầu và chuyển vụ việc lên cơ quan Công an cấp trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mới đây, một trường hợp khác cũng liên quan đến việc dùng sổ đỏ giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã bị tuyên phạt 14 năm tù giam đó là đối tượng Cái Thành Lâm (1995, trú xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định). Do từng làm môi giới bất động sản, nên Cái Thành Lâm có trong tay nhiều thông tin về các thửa đất.Tuy nhiên, sau một thời gian làm ăn thua lỗ, Lâm trượt dài trong nợ nần. Để có tiền xoay xở, Lâm đã thuê người làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, tháng 6/2019, Cái Thành Lâm đã gặp chị Lê Thị Bích Phương (trú tại quận Hải Châu, Đà Nẵng) để vay 1 tỷ đồng, đồng thời cam kết sẽ dùng một thửa đất tại phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) làm tài sản đảm bảo. Để tạo lòng tin, Lâm liên hệ với đối tượng trên mạng xã hội làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đưa cho chị Phương.

Tin tưởng giấy tờ là thật, chị Phương đồng ý mua lô đất với giá 10 tỷ đồng và đặt cọc 1 tỷ đồng. Sau đó, viện cớ cần thêm tiền để giải quyết thủ tục, Lâm tiếp tục lừa thêm 200 triệu đồng. Tổng cộng, chị Phương giao cho Lâm 1,2 tỷ đồng.

Đến ngày hẹn công chứng, Lâm không xuất hiện. Chị Phương đi xác minh thì phát hiện sổ đỏ là giả. Dù nhiều lần yêu cầu hoàn tiền, Lâm chỉ trả được 322 triệu đồng và không có khả năng chi trả số còn lại.

Đến chiều 18/4, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Cái Thành Lâm 11 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 3 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", tổng hợp hình phạt là 14 năm tù giam.