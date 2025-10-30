Thanh tra TP HCM chỉ ra nguyên nhân khiến dự án bệnh viện hơn 915 tỉ đồng chậm tiến độ

Thanh tra TP HCM vừa ban hành kết luận thanh tra các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc trên địa bàn thành phố, trong đó có Dự án Bệnh viện Hoàn Mỹ Phía Tây.

Dự kiến hoàn thành vào tháng 7-2024

Theo Thanh tra TP HCM, dự án trên nằm tại số 512 đường Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh (quận Tân Phú cũ), được UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 22-3-2019, do Công ty Cổ phần Bệnh viện Hoàn Mỹ Phía Tây làm chủ đầu tư.

Mục tiêu của dự án là tổ chức các hoạt động bệnh viện, khám, chữa, điều trị bệnh và chăm sóc sức khỏe. Dự án được dự kiến hoàn thành tháng 7-2024.

Dự án có tổng mức đầu tư 915.689.000.000 đồng. Trong đó, vốn Nhà đầu tư là 300.000.000.000 đồng; vốn huy động từ tổ chức tín dụng 400.000.000.000 đồng (vốn vay từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn); vốn huy động từ nguồn khác là 215.689.000.000 đồng.

Kiểm tra hiện trạng thực tế vào tháng 8-2025, Thanh tra TP HCM ghi nhận Dự án đã thi công xong tầng hầm, đổ sàn bê tông cốt thép tầng 1.

Bên ngoài khu đất triển khai Dự án Bệnh viện Hoàn Mỹ Phía Tây

Lý do chậm tiến độ

Qua thanh tra, tiến độ thực hiện Dự án chậm so với chủ trương phê duyệt. Thanh tra TP HCM kết luận nguyên nhân chủ yếu là Sở Nông nghiệp và Môi trường chưa xác định được giá đất để chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính và thủ tục đất đai theo quy định; đơn vị tư vấn thẩm định giá đất gặp khó khăn trong việc thu thập thông tin thị trường về giá đất y tế tại các khu vực lân cận (không có dự án y tế nào khác làm cơ sở để so sánh, thẩm định giá đất).

Cũng theo Thanh tra TP HCM, trong quá trình triển khai Dự án, các cơ quan chức năng có yêu cầu rà soát, cung cấp hồ sơ, giải trình liên quan nên cũng có phần ảnh hưởng tiến độ.

Ngày 15-9-2025, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Lộc Hà đã có kết luận chỉ đạo giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan (nếu có) rà soát các nội dung đã trình UBND thành phố với các quy định của pháp luật hiện hành; tổng hợp, trình UBND thành phố xem xét về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Dự án.

Chánh Thanh tra TP HCM kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Lộc Hà tại Thông báo số 332/TB-VP ngày 15-9-2025 theo quy định của pháp luật.

Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu, trình UBND TP HCM phê duyệt giá đất, làm cơ sở để Chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính và thủ tục đất đai theo quy định pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Chủ đầu tư triển khai thực hiện Dự án theo chức năng, nhiệm vụ.

Công ty Cổ phần Bệnh viện Hoàn Mỹ Phía Tây có trách nhiệm triển khai thực hiện Dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt. Sau khi UBND TP HCM phê duyệt giá đất, đơn vị này phải khẩn trương liên hệ Sở Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị có liên quan thực hiện nghĩa vụ tài chính và thủ tục về đất đai theo quy định.