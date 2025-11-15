Thanh tra TP.Cần Thơ chỉ ra loạt sai phạm tại 5 dự án chậm tiến độ trên địa bàn

Mới đây, Thanh tra TP.Cần Thơ đã công bố kết luận thanh tra một số công tình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ trên địa bàn TP.

Cụ thể, thực hiện Quyết định số 109/QĐ-TTr ngày 30/7/2025 của Chánh Thanh tra TP.Cần Thơ về việc thanh tra một số công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ trên địa bàn TP. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra từ ngày 1/8/2025 đến ngày 8/9/2025.

Có 5 dự án bị thanh tra gồm: Khu đô thị mới phường Thường Thạnh (Công ty CP Đầu tư Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ); Khu đô thị mới Cồn Khương (Công ty TNHH Bất động sản An Khương); Khu đô thị mới STK An Bình (Công ty CP đầu tư STK); Trung tâm Hội nghị quốc tế, các công trình đa chức năng và khu vui chơi giải trí phục vụ công cộng (Công ty CP IN Hospitality); dự án mở rộng, phát triển đô thị mới và nâng cấp chợ Thới Lai hiện hữu - giai đoạn 2 (Công ty CP Đầu tư xây dựng và Du lịch Mekong).

Theo kết luận thanh tra, cả 5 dự án nêu trên đều được UBND TP.Cần Thơ (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2015 - 2017 thuộc kỳ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của TP theo hình thức chỉ định nhà đầu tư mà không thông qua đấu thầu lựa chọn theo quy định.

Qua thanh tra cho thấy, việc UBND TP.Cần Thơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án là đúng thẩm quyền theo Luật Đầu tư năm 2014. Tuy nhiên, UBND TP.Cần Thơ áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư tại quyết định chủ trương đầu tư trong khi nhà đầu tư chưa có quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 22 Luật Nhà ở năm 2014. Việc này khiến các dự án không có cơ sở xác định giá trị nộp ngân sách nhà nước do nhà đầu tư đề xuất trong hồ sơ dự thầu; dẫn dến chậm tiến độ nghiêm trọng, đã hết thời hạn thực hiện theo chủ trương ban đầu nhưng vẫn chưa hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Ảnh minh họa

Về trình tự, thủ tục thu hồi đất, chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ, tái định cử, theo Báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, có dự án Khu đô thị mới STK An Bình đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, giao đất cho nhà đầu tư thực hiện; 4 dự án còn lại chưa hoàn thành việc giải phóng mặt bằng. Nguyên nhân giải phóng mặt bằng chậm chủ yếu do một số hộ dân chưa đồng ý để tổ chức làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng kiểm kê; một số hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ chưa đồng ý nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng.

Đến thời điểm thanh tra, 5/5 dự án chưa được cơ quan chuyên môn tham mưu UBND TP.Cần Thơ ban hành quyết định giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Bên cạnh đó, cơ quan thanh tra cũng chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót trong việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cũng như trong quá trình triển khai các dự án;....

Cụ thể tại từng dự án như sau:

Dự án Khu đô thị mới phường Thường Thạnh:

Khu vực thực hiện dự án chưa có quy hoạch phân khu 1/2000. Do đó, chưa đủ căn cứ để xác định phạm vi ranh giới khu vực đất phát triển hỗn hợp và đánh giá sự phù hợp với quy hoạch chung.

Tại thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư, vị trí khu đất thực hiện dự án không phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất (do không có quy hoạch đất ở).

Hạn chế, thiếu sót, vi phạm này trách nhiệm chính thuộc về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước đây (Các cá nhân tham mưu, trình UBND TP.Cần Thơ ban hành Quyết định chủ trương đầu tư); ngoài ra, cũng có trách nhiệm của nguyên lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ (Người ký ban hành Quyết định chủ trương đầu tư).

Chủ đầu tư tổ chức khởi công và thi công xây dựng công trình trước khi dự án được phê duyệt; khi chưa có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt, vi phạm điều kiện khởi công.

Dự án Khu đô thị mới Cồn Khương:

Thanh tra Bộ Xây dựng có Kết luận số 178/KL-TTr ngày 26/4/2019, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng; rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng.

Chủ đầu tư tổ chức khởi công và thi công xây dựng công trình trước khi dự án được phê duyệt; khi chưa có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt, vi phạm điều kiện khởi công.

Dự án Khu đô thị mới STK An Bình:

Thanh tra Bộ Xây dựng có Kết luận số 178/KL-TTr ngày 26/4/2019, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng; rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng.

Chủ đầu tư chưa tổ chức phê duyệt dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh theo quy định Luật Xây dựng năm 2014.

Việc thu hồi đất lúa của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án khi danh mục kèm theo Nghị quyết của HĐND TP chưa thể hiện diện tích đất lúa cho phép chuyển mục đích là chưa đảm bảo quy định. Ngoài ra, việc xác định nghĩa vụ tài chính để khấu trừ tiền bồi thường đối với Dự án Khu đô thị mới STK An Bình có 1 trường hợp chưa tính 50% tiền sử dụng đất phải nộp để khấu trừ vào tiền bồi thường là chưa đúng quy định theo điểm a khoản 2 Điều 20 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP.

Công ty CP đầu tư STK còn chưa thực hiện thủ tục kê khai nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa sau khi được nhà nước giao đất.

Sở TN&MT tham mưu UBND TP.Cần Thơ các nội dung: quyết định giao đất nhà đầu tư thực hiện dự án nhưng không ghi rõ thời hạn sử dụng đất; trình HĐND TP ban hành Nghị quyết cho phép chuyển mục đích không thể hiện diện tích đất trồng lúa, giao đất từng đợt cho dự án theo tiến độ giải phóng mặt bằng,... là chưa đúng quy định.

Ngoài ra, Sở này không tham mưu xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất tại thời điểm giao đất, cho thuê đất là chưa đúng quy định tại khoản 3 Điều 108 Luật Đất đai năm 2013.

Dự án Trung tâm Hội nghị quốc tế, các công trình đa chức năng và khu vui chơi giải trí phục vụ công cộng:

Chủ đầu tư thực hiện lấy ý kiến cộng đồng dân cự về Đồ án quy hoạch đồng thời với việc lấy ý kiến về Nhiệm vụ quy hoạch là chưa đảm bảo về trình tự, thủ tục theo quy định.

Dự án Mở rộng, phát triển đô thị mới và nâng cấp chợ Thới Lại hiện hữu (giai đoạn 2):

Chủ đầu tư thực hiện lấy ý kiến cộng đồng dân cự về Đồ án quy hoạch đồng thời với việc lấy ý kiến về Nhiệm vụ quy hoạch là chưa đảm bảo về trình tự, thủ tục; không lập hồ sơ nhiệm vụ cắm mốc giới và hồ sơ cắm mốc giới theo quy định.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư phê duyệt thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công khi chưa có Thông báo kết quả thẩm định, chưa bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thẩm định theo quy định; đề nghị cho phép bán nhà ở hình thành trong tương lai 114 căn nhà phố thương mại nhưng chưa rà soát tiến độ của dự án theo quyết định chấp thuận đầu tư, thời điểm Sở Xây dựng có ý kiến chấp thuận tại Công văn số 177/SXD-QLN ngày 18/1/2021 là thời gian dự án hết hạn đầu tư và chưa được gia hạn (tháng 6/2021 dự án mới được gia hạn đến cuối năm 2022).

Khởi công xây dựng công trình khi chưa có giấy phép xây dựng (trước ngày 01/01/2021, không thuộc công trình được miễn giấy phép xây dựng), chưa có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt là vi phạm quy định. Qua kiểm tra tại địa điểm thực hiện dự án cho thấy, một số hạng mục xây dựng chưa đúng theo quy hoạch, thiết kế được phê duyệt.

Sở TN&MT tham mưu UBND TP.Cần Thơ quyết định giao đất nhà đầu tư thực hiện dự án nhưng không ghi rõ thời hạn sử dụng đất là chưa đúng quy định; không tham mưu xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất tại thời điểm giao đất, cho thuê đất là chưa đúng quy định tại khoản 3 Điều 108 Luật Đất đai năm 2013. Tham mưu UBND TP.Cần Thơ giao đất từng đợt cho dự án theo tiến độ giải phóng mặt bằng là không đảm bảo căn cứ pháp lý.