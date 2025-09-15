Thanh Xuan Valley: Nghệ thuật “may đo” không gian sống giữa thung lũng triệu thông reo

Tinh thần ấy trở thành kim chỉ nam cho WATG trong việc xây dựng bản quy hoạch tổng thể Thanh Xuan Valley và được tiếp nối bởi những đối tác quốc tế khác như CoopersHill (Anh), KUME Design Asia (Nhật Bản), SCSY Studio (Singapore)… và hơn hết, từ chính tầm nhìn của chủ đầu tư BIM Land.

Với kinh nghiệm triển khai nhiều dự án chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam, BIM Land phối hợp cùng các đối tác quốc tế để từng bước giải quyết thách thức địa hình, qua đó định hình một tầm nhìn khác biệt: tôn trọng và nâng tầm hệ sinh thái bản địa; phát triển những không gian sống độc bản, gắn bó bền vững cùng thiên nhiên lâu đời.

Chỉ cách Hồ Tây 40 phút di chuyển, Thanh Xuan Valley là miền an trú được BIM Land kiến tạo trong lòng một thung lũng nguyên bản. Nơi đây có dãy núi cao 220m, rừng thông cổ thụ hơn 50 năm tuổi phủ xanh 80ha đất rừng, điểm xuyết bởi hệ sinh thái bản địa phong phú, 10ha mặt nước và dòng suối tự nhiên.

Khác với những điểm đến khác của BIM Land tại Phú Quốc hay Hạ Long – nơi địa hình ven biển tương đối bằng phẳng, Thanh Xuan Valley lại đặt ra một bài toán quy hoạch nhiều thách thức: địa hình bán sơn địa phức tạp, phân tầng bởi núi – rừng – hồ, với độ dốc giảm dần từ đông sang tây. Từng thành công với địa hình tương tự tại Cửu Trại Câu (Tứ Xuyên, Trung Quốc) với khu nghỉ dưỡng Rissai Valley thuộc thương hiệu The Ritz-Carlton, đội ngũ WATG biến những bài toán hóc búa trở thành chất xúc tác tạo nên một bản quy hoạch tầm cỡ quốc tế.

"Chúng tôi cẩn trọng đánh giá và phân loại kỹ lưỡng từng khu vực địa hình, bao gồm rừng thông cổ thụ, các mạch nước ngầm và các khu vực nhạy cảm khác, để xác định rõ nơi nào nên và không nên xây dựng" – Tư vấn trưởng từ WATG chia sẻ thêm.

Các chuyên gia thiết kế đã kỳ công phát triển nhiều mặt bằng kiến trúc khác nhau và sắp xếp chúng theo một nhịp điệu hữu cơ nhưng có trật tự, nhằm tối ưu hóa diện tích, tầm nhìn và sự riêng tư cho mỗi không gian sống. Có căn nằm trên sườn dốc lên (taluy dương), có căn trải xuống triền dốc thoai thoải (taluy âm).

Từ Valley Park Residences với 233 căn biệt thự nương theo địa hình đồi thông, đến Valley Town bên suối với 81 căn nhưng có tới 67 mẫu thiết kế khác nhau. Mới nhất, Spring Residences tận dụng cao độ từ +30m đến +50m để phát triển bộ sưu tập gồm 50 căn song lập và 102 căn liền kề, trong đó nhiều căn biệt thự được phát triển trên thế đất hình rẻ quạt độc đáo, ôm theo từng đường cong của quả đồi.

Cách tiếp cận cầu kỳ ấy không chỉ đòi hỏi sự đầu tư cả về kỹ thuật và chi phí mà còn cần sự kiên định và tâm huyết của một đội ngũ kiến tạo đầy bản lĩnh. Nhưng chính điều đó đã tạo nên thành quả xứng tầm: mỗi căn biệt thự là một không gian sống độc bản - tinh chỉnh đến từng chi tiết, phản ánh gu thẩm mỹ và đẳng cấp cá nhân của những chủ nhân ưu tú.

Từ những khu nghỉ dưỡng thương hiệu quốc tế tại đảo ngọc Phú Quốc như Regent Phu Quoc, InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort, Park Hyatt Phu Quoc, hay tại vùng đất di sản Hạ Long là sự hiện diện của khu đô thị vịnh biển Halong Marina và khu nghỉ dưỡng InterContinental Halong Bay Resort, BIM Land cùng các đối tác luôn kiên định khám phá và thử nghiệm những ngôn ngữ kiến trúc có giá trị vượt thời gian. Không chỉ phản chiếu khí chất riêng của từng cộng đồng chủ sở hữu, các công trình của BIM Land còn tôn vinh hệ sinh thái thiên nhiên và bản sắc riêng của mỗi vùng đất.

Tại Thanh Xuan Valley, mỗi phong cách kiến trúc được lựa chọn đều là kết quả của quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng về địa hình và khí hậu bản địa. Những tên tuổi quốc tế như WATG (Valley Park Residences, InterContinental Thanh Xuan Valley Resort và Country Club) hay SCSY Studio (Spring Residences) đã khéo léo đưa dấu ấn kiến trúc thế giới vào từng bộ sưu tập không gian sống.

Đó là vẻ đẹp vừa thanh lịch vừa lãng mạn của kiến trúc Phục Hưng Tây Ban Nha với lịch sử lâu đời hơn một thế kỷ, gợi nhắc về những cộng đồng thượng lưu tại California (Hoa Kỳ). Tinh thần ấy được tái hiện qua bộ sưu tập biệt thự trên đồi cao Valley Park Residences và công trình điểm nhấn Country Club. Mái ngói đỏ cổ kính, tường gam trắng kem nền nã, chi tiết gỗ nâu trầm và cửa vòm duyên dáng… trở thành biểu tượng cho lối sống sang trọng, hòa nhịp với thiên nhiên giữa thung lũng lâu đời.

Mang cảm hứng châu Âu nhưng phóng khoáng và đầy cảm xúc, Valley Town thổi bừng tinh thần Địa Trung Hải nguyên bản. Mái ngói đỏ nung rực rỡ dưới nắng, vòm cong mềm mại, hiên rộng đón nắng và ban công phủ đầy hoa… Tất cả hòa quyện với cảnh quan nội khu để tái hiện một thị trấn Địa Trung Hải giữa thung lũng với quảng trường trung tâm, điểm ngắm cảnh panorama từ trên cao, phố đi bộ rộng 2000m2 cùng quảng trường giật cấp, công viên bên suối Mây và thảm thực vật phong phú.

Phản ánh khí chất hiện đại, đề cao dấu ấn cá nhân, kiến trúc Đương đại (Contemporary) trở thành cảm hứng chủ đạo tại phân khu Spring Residences, khu nghỉ dưỡng InterContinental Thanh Xuan Valley Resort và sẽ tiếp tục dẫn dắt những bộ sưu tập sắp ra mắt.

Tại Spring Residences, phong cách này thể hiện qua những khối nhà tinh giản với cửa kính lớn, mái hiên rộng, ban công dài, tầng tum dành riêng cho các biệt thự liền kề… Tất cả được "may đo" theo địa hình đồi cao để mở ra những không gian sống rộng mở. Mỗi chi tiết đều hướng đến trải nghiệm sống gần gũi thiên nhiên: tầm nhìn khoáng đạt, ánh sáng chan hòa, gió trời lưu chuyển, không khí trong lành lan tỏa vào từng nhịp sống thường nhật.

Một trong những giá trị cốt lõi làm nên sự khác biệt của Thanh Xuan Valley là nguyên tắc kiến tạo không gian sống luôn mở rộng, kết nối liền mạch với hệ sinh thái thiên nhiên.

Với mật độ xây dựng toàn dự án duy trì ở mức chỉ 15%, phần lớn diện tích Thanh Xuan Valley được dành cho cảnh quan và không gian xanh. Tại đây, 100% biệt thự đều sở hữu hai mặt thoáng trước – sau, thậm chí có những căn lên tới ba mặt thoáng. Những không gian ngoài nhà này được bố trí linh hoạt theo từng phân khu: sân vườn xanh mát, hồ bơi riêng tư hay lối dạo bộ nối liền với lõi cảnh quan và chuỗi tiện ích nội khu.

Dưới bàn tay của những nhà thiết kế cảnh quan như KUME Design Asia và CoopersHill, thảm thực vật phong phú được sắp đặt thành những "ranh giới mềm", mang lại sự riêng tư cho từng ngôi nhà. Linh hồn cộng đồng còn được nuôi dưỡng qua chuỗi tiện ích đặc quyền trong từng phân khu: công viên, vườn thư giãn, khu cắm trại, điểm ngắm cảnh hay lối dạo ven hồ, ven suối. Tất cả được quy hoạch tinh tế, giúp kiến trúc gắn kết với nhịp sống thường nhật và khơi mở một lối sống quốc tế trong sự giao hòa cùng thiên nhiên.

"Chúng tôi tin rằng sự cân bằng giữa yếu tố quốc tế và yếu tố địa phương là chìa khóa tạo nên dấu ấn riêng cho Thanh Xuan Valley" – Đại diện KUME Design Asia, đơn vị tư vấn cảnh quan cho các phân khu Valley Town và Spring Residences nhận định.

"Nhưng vượt lên trên tất cả, chính cách BIM Land tiếp cận và trân trọng hệ sinh thái bản địa mới là điều khiến chúng tôi ấn tượng – một cách làm hiếm thấy trong các dự án quy hoạch hiện đại, thể hiện tư duy phát triển bền vững, giàu bản sắc và đáng được trân trọng", – Đại diện KUME Design Asia cho biết.