Tháo dỡ nhà hàng xây trái phép trên hành lang sông Sài Gòn

Ngày 13/8, tổ công tác của UBND phường Hiệp Bình (TPHCM) kiểm tra khu vực nhà hàng xây dựng không phép trên đất hành lang bảo vệ sông Sài Gòn, rộng khoảng 400 m2 tại địa chỉ giáp ranh nhà số 3, đường số 5, khu phố 35, phường Hiệp Bình (phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức cũ). Nhà hàng xây trái phép được đặt tên là Không Gian Restaurant.

Trong biên bản làm việc của UBND phường Hiệp Bình ghi rõ, qua kiểm tra công trình tại địa chỉ giáp ranh nhà số 3, đường số 5, khu phố 35, phường Hiệp Bình, tổ công tác ghi nhận bà Hồ Thị Phúc đã thực hiện tháo dỡ nhà hàng xây dựng không phép.

Tổ công tác của UBND phường Hiệp Bình cũng khuyến cáo, bà Hồ Thị Phúc không được chiếm dụng phần đất do nhà nước quản lý để xây dựng. Nếu bà Hồ Thị Phúc tiếp tục tái phạm, thì UBND phường Hiệp Bình sẽ tiến hành xử lý theo quy định.

Khu đất này được chủ đầu tư thi công, xây dựng hoàn chỉnh và đặt tên là nhà hàng Không Gian. Trước đó, nhà hàng này vẫn hoạt động dù đã nhiều lần bị chính quyền địa phương kiểm tra, lập biên bản về hành vi lấn chiếm, xây dựng trái phép.

Theo biên bản làm việc ngày 11/4 của UBND phường Hiệp Bình Chánh (hiện nay là phường Hiệp Bình) và thanh tra xây dựng địa bàn, tổ công tác đã phát hiện chủ đầu tư thực hiện sửa chữa nên đã lập biên bản yêu cầu nhà thầu ngừng thi công, thông báo yêu cầu chủ đầu tư cung cấp giấy phép xây dựng.

Thời điểm đó, tổ công tác cũng yêu cầu khu phố tiếp tục theo dõi và báo cáo kịp thời đến UBND phường Hiệp Bình nếu công trình tiếp tục thi công.

Công trình trái phép được phát hiện từ tháng 4/2025 nhưng đến nay mới được tháo dỡ.

Hơn 2 tháng sau, các chỉ đạo của UBND phường Hiệp Bình Chánh đã không được chủ đầu tư thực hiện. Ngày 24/6, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh Giang Phan Hồng Phúc và tổ công tác đã có buổi làm việc với bà Hồ Thị Phúc - chủ đầu tư của công trình này.

Trong biên bản làm việc, bà Phúc đã thừa nhận công trình này không có giấy phép và được xây dựng trên đất nhà nước đang quản lý. Bà Phúc cũng cam kết sẽ tự tháo dỡ toàn bộ công trình trước ngày 29/6. Nếu chưa thực hiện thì địa phương sẽ xử lý theo quy định, đồng thời không có thắc mắc, khiếu nại.

Vụ việc này cũng được UBND TP. Thủ Đức (trước sáp nhập) yêu cầu UBND phường Hiệp Bình Chánh căn cứ Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng xử lý và tổng hợp báo cáo thành phố trước ngày 27/6.