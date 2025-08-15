Tháp trắng Blanca sở hữu tầm nhìn triệu đô giữa lòng Vũng Tàu

Tầm nhìn biển – yếu tố làm nên giá trị "triệu đô"

Tại các thành phố như Miami, Dubai hay Sydney, giá trị bất động sản không chỉ đến từ vị trí mà còn phụ thuộc lớn vào yếu tố tầm nhìn – đặc biệt là hướng biển. Ở Miami, căn hộ có view biển thường cao hơn từ 1,5 đến 2 lần so với căn thông thường. Tại Palm Jumeirah (Dubai) – dù được xây nổi trên mặt biển, từng m2 tầm nhìn cũng được giành giật, khiến các căn hướng biển trực diện luôn giữ mức giá cao nhất thị trường.

Tại Việt Nam, xu hướng này cũng ngày càng rõ nét. Ở Đà Nẵng hay Nha Trang, những căn hộ sở hữu hướng biển luôn nằm trong nhóm bán chạy, dù giá cao hơn mặt bằng chung. Sự gia tăng nhu cầu sở hữu căn hộ nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên – đặc biệt là view biển – không chỉ đến từ thị trường khách nước ngoài, mà còn đến từ tầng lớp thượng lưu trong và ngoài nước đang tìm kiếm tài sản có giá trị bền vững.

Tuy nhiên, không dễ để tìm được một căn hộ ven biển vừa có view đẹp, vừa tọa lạc tại nơi có hạ tầng đồng bộ và tiềm năng khai thác cao. Vũng Tàu với vị thế bán đảo hiếm có, là cửa ngõ biển TP. HCM, cùng sự xuất hiện của các dự án đô thị biển đẳng cấp, đang nổi lên như một điểm đến thỏa mãn đồng thời cả hai yếu tố: giá trị nghỉ dưỡng và tiềm năng đầu tư.

Nơi mỗi sáng thức dậy là một khung cảnh tuyệt mỹ

Tầm nhìn 360 độ tại các tòa tháp Blanca không chỉ là yếu tố thẩm mỹ, mà còn tạo nên chất lượng sống khác biệt. Thức dậy cùng ánh bình minh chiếu qua cửa kính phòng ngủ; chiều về, hoàng hôn rực đỏ vịnh biển; đêm xuống, cả thành phố lên đèn. Mỗi khoảnh khắc đều sống động, tràn ngập hứng khởi.

Cư dân có thể tùy biến không gian theo sở thích: phòng đọc sách hướng núi Lớn, phòng khách đón gió biển hay ban công nhỏ ngắm phố xá tấp nập. Blanca mở ra lối sống chan hòa thiên nhiên, nơi kiến trúc hiện đại không bó hẹp tầm mắt mà nâng tầm trải nghiệm mỗi ngày.

Các tòa tháp Blanca với tầm nhìn 360 độ, ôm trọn biển, núi, phố và công viên nước Sun World

Các căn hộ được thiết kế đa dạng, từ studio trė trung, căn hộ 1–2 phòng ngủ tiện nghi đến duplex hướng biển đẳng cấp và shophouse chân đế đón dòng khách sôi động, Blanca đáp ứng trọn vẹn mọi mục đích: ở, nghỉ dưỡng hay khai thác kinh doanh.

Mới đây, Sun Property cũng đã chính thức khai trương văn phòng bán hàng và căn hộ mẫu Blanca. Đến với Sun Gallery Vung Tau nằm ngay trong khuôn viên dự án lúc này, khách hàng có thể sớm trải nghiệm "tổ ấm" tương lai của mình. Với tiêu chuẩn bàn giao full nội thất (trừ căn duplex), chủ đầu tư mang tới 2 concept "Rẽ sóng" và "Lưới đầy". Căn hộ studio – "Rẽ sóng" chọn màu xanh biển cả hòa cùng chất gốm, vải dệt và các họa tiết địa phương tạo nên một không gian mang hơi thở bản địa, vừa thanh lịch vừa phóng khoáng. Căn hộ 1 và 2 phòng ngủ theo concept "Rẽ sóng" với gam màu nhẹ nhàng như vàng cát, xanh ngọc mang lại cảm giác an yên nhưng đầy vững chãi.

Căn hộ Blanca được bàn giao full nội thất theo tiêu chuẩn quốc tế, thiết kế bởi Ong&Ong (Singapore)

Tháp trắng Blanca và tầm nhìn kiêu hãnh tại tâm mạch Vũng Tàu

Trong bức tranh đô thị hóa và nâng cấp hạ tầng tại Vũng Tàu, các tòa tháp cao tầng thuộc tổ hợp Blanca City do Sun Group phát triển - đang thu hút sự chú ý nhờ độ cao nổi bật cùng tầm nhìn hiếm có.

Với chiều cao từ 34-40 tầng, từng căn hộ Blanca đều được thiết kế logia riêng, đảm bảo mỗi cư dân sở hữu không gian mở kết nối trực tiếp với thiên nhiên. Từ đây, tầm nhìn trải rộng 360 độ, bao trọn núi Lớn, biển Bãi Sau, phố xá trung tâm… và công viên nước Sun World trong nội khu Blanca City.

Ba tòa tháp Blanca mới B5, B6, B7 sắp ra mắt

Theo đại diện Sun Property, những căn hộ cao tầng ra mắt đầu tiên tại tòa B1,2,3 đã nhận được sự chú ý của hàng nghìn khách hàng và nhà đầu tư. 1.769 booking đã được ghi nhận kể từ thời điểm Blanca City ra mắt. Tiếp nối thành công đó, ba tòa tháp mới B5, B6, B7 sẽ chính thức "lên kệ" trong thời gian tới, mang đến giỏ hàng tuyệt phẩm trong bộ sưu tập sáu tòa tháp Blanca.

"Chúng tôi định vị các căn hộ Blanca không chỉ là nơi ở, mà là một trải nghiệm sống nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên. Những căn hộ tiếp theo tại các tòa B5, B6, B7 sẽ mang đến cho cư dân trải nghiệm sống khác biệt từ tầm nhìn và những tiện ích đặc quyền mới. Đặc biệt, tầm nhìn 360 độ không chỉ mang tính biểu tượng mà còn đảm bảo giá trị lâu dài cho chủ sở hữu bất động sản Blanca City.", đại diện Sun Property chia sẻ.

Các tòa tháp Blanca là lựa chọn lý tưởng để an cư, nghỉ dưỡng và đầu tư bền vững

Trong bối cảnh quỹ đất ven biển ngày càng khan hiếm, mỗi căn hộ Blanca với tầm nhìn biển hoàn mỹ càng trở thành "báu vật" được giới tinh hoa khao khát. Vị trí kết nối trực tiếp công viên nước 15ha, đại lộ thương mại, trường học và hệ tiện ích "all in one", giúp các tòa tháp Blanca trở thành lựa chọn lý tưởng cho cả an cư lâu dài, nghỉ dưỡng ven biển và đầu tư sinh lời bền vững.