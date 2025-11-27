Thay đổi từ ngày 27/11 người dùng Facebook cần lưu ý

Facebook vừa triển khai tính năng tương tác mới cho phép người dùng chạm hai lần (double tap) vào hình ảnh để “like” ngay lập tức, mang lại trải nghiệm liền mạch hơn khi sử dụng nền tảng.

Thay vì phải tìm nút “like” dưới mỗi bài đăng, người dùng chỉ cần thực hiện thao tác quen thuộc vốn đã phổ biến trên Instagram. Việc rút ngắn thao tác này không chỉ giúp quá trình sử dụng trở nên nhanh gọn hơn mà còn giảm độ phân tán khi tương tác với nội dung.

Facebook vừa chính thức cập nhật tính năng mới mang tên “Double Tap”, cho phép người dùng chạm hai lần vào ảnh để thả like tương tự thao tác "tim" bài viết đã quá quen thuộc trên Instagram.

Cập nhật mới được đánh giá sẽ góp phần làm tăng mức độ tương tác tự nhiên trên Facebook. Khi người dùng có thể phản ứng với hình ảnh chỉ bằng một động tác đơn giản, tần suất bày tỏ cảm xúc dự kiến sẽ tăng lên, kéo theo cải thiện về chỉ số tương tác, yếu tố quan trọng với cả nhà sáng tạo nội dung lẫn thương hiệu.

Đối với các agency và nhãn hàng, đây được xem là cơ hội để điều chỉnh chiến lược nội dung, tối ưu cách thể hiện hình ảnh và khai thác tốt hơn hành vi người dùng. Những nội dung được thiết kế rõ ràng, thị giác mạnh và khơi gợi phản ứng nhanh sẽ hưởng lợi trực tiếp từ cơ chế double tap này.

Trong bối cảnh các nền tảng mạng xã hội không ngừng đổi mới để giữ chân người dùng, việc Facebook bổ sung tính năng tương tác nhanh cho thấy họ đang hướng đến trải nghiệm liền lạc hơn, đồng thời mở ra thêm không gian cho các thương hiệu tăng hiệu quả truyền thông trên nền tảng.

Hiện tính năng double tap vẫn đang được Facebook triển khai theo từng giai đoạn. Không phải tất cả tài khoản đều có ngay. Điều này cho thấy nền tảng vẫn đang quan sát phản hồi người dùng trước khi mở rộng hoàn toàn, đồng thời tinh chỉnh trải nghiệm để đảm bảo sự ổn định khi áp dụng ở quy mô lớn.