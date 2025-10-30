Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ai từng mua hàng từ Facebook “Hiếu Decal”, “Tham Vinh”, “Miều Lê”… liên hệ ngay cơ quan chức năng

30-10-2025 - 17:18 PM

Công an Vĩnh Long điều tra vợ chồng Trương Minh Thọ và Nguyễn Xuân An dùng nhiều tài khoản Facebook giả mạo bán máy in, máy ép để lừa đảo, kêu gọi các bị hại sớm liên hệ cung cấp thông tin.

Ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang tiếp nhận và điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long.

Ai từng mua hàng từ Facebook “Hiếu Decal”, “Tham Vinh”, “Miều Lê”… liên hệ ngay cơ quan chức năng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan Công an xác định từ khoảng tháng 3/2025 đến ngày 5/8, Trương Minh Thọ (sinh ngày 06/9/1993), ngụ số nhà 52/92, đường Nguyễn Thái Học, phường Rạch Giá cùng vợ là Nguyễn Xuân An (sinh ngày 03/7/1997), ngụ số nhà 20, đường Lê Quý Đôn, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang đã dùng sim số 0345852953 tạo các trang facebook có tên "Hiếu Decal", "Tham Vinh", "Le Kieu Anh", "Vinh Sport" và "Miều Lê".

Tại các tài khoản facebook này, Thọ và An đã dùng thủ đoạn gian dối, như tải hình ảnh các máy in, máy ép, máy cắt decal trên các website khác rồi đăng bán lại trên các tài khoản facebook của các đối tượng, mục đích là để lừa đảo khách hàng.

Với thủ đoạn gian dối này, cả 02 đối tượng trên đã dẫn dụ, lừa đảo chiếm đoạt số tiền mua "sản phẩm ảo" của nhiều bị hại tại nhiều địa phương.

Nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông báo đến các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, sớm liên hệ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ số 180, ấp Long Hưng, phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long (gặp Điều tra viên Lê Minh Sang, số điện thoại 0938.177.444) để cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan phục vụ công tác điều tra, làm rõ giải quyết vụ án theo quy định.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

