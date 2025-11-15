Thấy gì tại dự án "sống còn" của Novaland?

Ăn vội ổ bánh mì, anh T bước nhanh về khu River Park 2 để chuẩn bị vào ca sáng. Những đợt gió mát lành buổi sớm mai khiến anh thấy vô cùng khoan khoái. "Trước đây bọn em làm cầm chừng, giờ kế hoạch rõ ràng, ca ngày ca đêm chạy tiến độ. Nghe máy nổ ầm ầm mà nhẹ người – tụi em thấy có tương lai ở đây", anh chia sẻ.

Không chỉ tổ của anh, chuỗi dịch vụ quanh công trường – từ khu vật liệu, vận tải, đến quán cơm công nhân – cũng tăng nhịp theo. Ở những dự án quy mô lớn, độ đều của việc làm tại công trường luôn là chỉ báo sớm cho quỹ đạo hồi phục thực sự: thiết bị vào bãi đúng lịch, bê tông đổ theo ca, kiểm định – nghiệm thu tuần tự, và các hạng mục phụ trợ cùng chuyển động.

Từ tiếng máy hôm nay, trước mắt anh T là bức tranh tươi đẹp của dự án vào những ngày mai: hạ tầng trục chính, hạng mục tiện ích cốt lõi, và các phân khu đưa vào hoàn thiện cảnh quan, nhà ở sẽ hiện ra rõ nét.

Như lãnh đạo Novaland đã chia sẻ "có ai đã từng đi cùng với sự thăng trầm của dự án, sẽ cảm thấy những sự ồn ã của các âm thanh công trường không làm người nghe khó chịu, mà ngược lại đó chính là khúc hoan ca không dứt. Đó là khi những vướng mắc pháp lý đã được xử lý xong, đó là khi ngân hàng đã sẵn sàng đồng hành để Novaland có thể tiếp tục "xây nhiều nhà khắp nơi"… mang đến sự yên lòng cho những khách hàng đã "đồng cam cộng khổ" cùng công ty vượt qua khó khăn.

Aqua City được phát triển theo mô hình đô thị sinh thái ven sông với quy mô khoảng 1.000 ha, khai thác lợi thế tự nhiên 32 km bờ sông và 385 ha mặt nước, dành khoảng 70% diện tích cho mảng xanh – giao thông – tiện ích; chỉ tiêu cây xanh & mặt nước trung bình >18 m²/người. Định vị này hướng tới mục tiêu người dân có không gian sống mát lành, gần gũi thiên nhiên, thay vì chỉ chú trọng mật độ xây dựng.

Từ nửa cuối 2024, đặc biệt trong năm 2025, hành lang pháp lý của dự án được "mở khóa" theo 3 lớp, đi từ khung đến chi tiết:

11/2024 – Quyết định 3479: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung 1/10.000 TP. Biên Hòa – mở đường cho điều chỉnh phân khu C4 và đồ án 1/500.

05/2025 – Quyết định 1746: Phê duyệt điều chỉnh cục bộ 1/5.000 (C4) – phạm vi xã Long Hưng và một phần phường Tam Phước – làm "cầu nối" để đi đến bước 1/500.

06/2025 – Loạt quyết định điều chỉnh 1/500 cho các dự án thành phần – đánh dấu hoàn tất hành lang pháp lý để dự án trở lại đúng quỹ đạo phát triển.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Đồng Nai từng khẳng định quan điểm nhất quán: luôn đồng hành, luôn hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển bền vững trong khuôn khổ pháp luật. Tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án Aqua City được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, đúng chất lượng và đúng cam kết với người dân.

Trong không khí nô nức khi khởi động lại dự án, những tiện ích giao thông xung quanh Aqua City cũng dần được hình thành, tạo ra sự kết nối gần gũi giữa Aqua với các khu vực xung quanh. Hàng loạt công trình hạ tầng nghìn tỷ được đẩy nhanh tiến độ: Hương Lộ 2 (hoàn thành 2028), Cầu Đồng Nai 2 (hoàn thành 2028), cùng loạt cao tốc, Vành đai 3 – 4, Metro Suối Tiên – Long Thành. Đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến hoàn thiện cuối 2025 và vận hành trong đầu năm 2026. Khi hạ tầng hoàn thiện, cư dân Aqua City chỉ mất 15 phút đến TP.HCM và 20 phút đến sân bay quốc tế Long Thành.

Sau khi "mở khóa" 1/500 cho toàn dự án, kế hoạch hoàn thiện trong năm 2026 được công bố: dự kiến bàn giao khoảng hơn 5.800 sản phẩm (2026) và hơn 4.900 sản phẩm (2027), song song khởi công các tiện ích giáo dục – y tế trong 2026 để hướng tới vận hành 2027–2028; các hạng mục thương mại – giải trí quy mô tiếp tục kích hoạt từ 2027.

Về nguồn lực tài chính, các ngân hàng và tổ chức tài chính đã giải ngân và cam kết cấp thêm, với tổng hạn mức xây dựng hơn 18.000 tỷ đồng nhằm bảo đảm dòng tiền triển thi công hoàn thiện dự án.

Ở góc độ quản trị phát triển đô thị, dòng vốn trung – dài hạn ổn định sẽ quyết định "độ mượt" của chuỗi cung ứng: vật tư, thiết bị, nhân lực, kiểm định chất lượng. Đây cũng là nền tảng để triển khai bàn giao sổ ngay trong giai đoạn đầu vận hành, qua đó củng cố niềm tin của cư dân và thị trường.

Theo lộ trình, Aqua City dự kiến bàn giao sổ hồng cho hơn 700 cư dân/khách hàng trong năm 2026, và đóng góp khoảng 23.000 tỷ đồng ngân sách Nhà nước giai đoạn 2025–2028. Những con số này gắn trực tiếp với năng lực giải ngân, mức độ hoàn thiện hạ tầng và khả năng vận hành tiện ích, đồng thời tạo ra lan tỏa kinh tế – xã hội tại địa phương qua việc làm, dịch vụ hỗ trợ và thu hút đầu tư.

Từ góc nhìn chiến lược, một đô thị sinh thái ven sông quy mô lớn, có "mật độ" tiện ích đủ dày, sẽ góp phần giãn dân khỏi khu trung tâm, mở rộng không gian phát triển về phía Đông TP.HCM – Nam Biên Hòa, thúc đẩy đồng thời du lịch – thương mại – dịch vụ, hướng tới hình thành một cộng đồng cư dân hiện đại với tiêu chuẩn sống – làm việc – giải trí tích hợp.

Trong sự kiện công bố kế hoạch hoàn thiện ngày 15/11/2025, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai ghi nhận Aqua City là "điển hình tiêu biểu trong công tác tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bất động sản của tỉnh", đồng thời đánh giá dự án có quy hoạch đồng bộ, đầy đủ tiện ích và tầm vóc lan tỏa tích cực trong khu vực.

Hành trình của Aqua City cho thấy sự cộng hưởng của nhiều "đường truyền": chính quyền gỡ vướng pháp lý – đầu tư hạ tầng đồng bộ, doanh nghiệp kỷ luật triển khai, ngân hàng đồng hành dòng vốn, nhà thầu – người lao động giữ nhịp thi công.

Khi mỗi mắt xích vận hành đúng vai, thị trường được củng cố bằng những giá trị "hữu hình": hạ tầng, tiện ích, sổ hồng, cư dân, và đóng góp ngân sách Aqua City hoàn toàn có cơ sở để trở thành khu đô thị kiểu mẫu ở phía Đông Nam bộ – một biểu tượng về niềm tin được khôi phục và sự phát triển bền vững tại Đồng Nai trong giai đoạn mới.



