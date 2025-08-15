Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thấy một phụ nữ run rẩy khi chuyển tiền cho "Võ Tuấn Kiệt", nhân viên ngân hàng lập tức báo công an

15-08-2025 - 15:28 PM | Xã hội

Trong quá trình giao dịch chuyển tiền, nhân viên ngân hàng thấy bà P. có biểu hiện lạ như run rẩy và lo lắng nên đã báo cho công an phường đến hỗ trợ.

Sáng 15/8, Bộ Công an đưa tin, 2 ngày trước, Công an phường Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng đã phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (tại TP.Đà Nẵng) kịp thời ngăn chặn vụ một người dân đến chuyển tiền cho đối tượng giả danh công an lừa đảo qua không gian mạng.

Theo đó, lúc 14h30', bà V.T.P. (SN 1957) đến chi nhánh ngân hàng trên để chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản của người khác.

Thấy một phụ nữ run rẩy khi chuyển tiền cho "Võ Tuấn Kiệt", nhân viên ngân hàng lập tức báo công an- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục trả lại số tiền 300 triệu đồng cho bà P. (Ảnh: Bộ Công an).

Nhận được tin báo, Tổ Phòng chống tội phạm Công an phường kịp thời có mặt, động viên tinh thần bà P.

Sau khi trẫn tĩnh lại tinh thần, bà P. cho biết trước đó có nhận được điện thoại của người tự xưng là công an nói “bà nằm trong đường dây rửa tiền, lừa đảo”. 

Sau đó đối tượng yêu cầu bà phải chuyển 300 triệu đồng vào số tài khoản 1059279306 Ngân hàng VCB, chủ tài khoản là “VÕ TUẤN KIỆT” để được giải quyết. Vì lo sợ nên bà P. đã đến ngân hàng chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng.

Nhận thấy nội dung bà P. cung cấp có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo qua mạng nên lực lượng công an giải thích, trấn an tư tưởng cho bà P. và phối hợp với ngân hàng kịp thời ngăn chặn lệnh chuyển tiền trên; đồng thời hoàn tất các thủ tục trả lại số tiền 300 triệu đồng cho bà P.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

