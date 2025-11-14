Thấy "nháy máy" số lạ: Đừng vội gọi lại, làm ngay 3 bước này để biết là shipper hay lừa đảo

Nhiều người thường gọi lại ngay khi thấy một số điện thoại lạ "nhá máy" hoặc gọi nhỡ, vì lo lắng bỏ lỡ liên lạc quan trọng. Tuy nhiên, thói quen tưởng như vô hại này lại là "cái bẫy" phổ biến của các đối tượng lừa đảo, khiến bạn mất tiền oan cho các đầu số quốc tế hoặc các dịch vụ trả phí.

May mắn là có nhiều công cụ giúp bạn kiểm tra nhanh số máy vừa gọi đến là ai, có phải cuộc gọi rác hay lừa đảo hay không.

Ứng dụng Truecaller xác định số điện thoại gọi đến là lừa đảo

Giải pháp chủ động và hiệu quả nhất mà nhiều người đang tin dùng là cài đặt một "lá chắn" tự động như Truecaller. Đây là ứng dụng (có mặt trên cả Android và iOS) hoạt động dựa trên cơ sở dữ liệu khổng lồ do cộng đồng người dùng toàn cầu đóng góp. Khi được cài đặt, nó sẽ tự động quét và hiển thị thông tin người gọi ngay khi chuông reo, kể cả khi số đó không có trong danh bạ. Điểm hữu ích nhất là nếu số gọi đến từng bị nhiều người dùng khác báo cáo là "Spam", "Quảng cáo" hoặc "Lừa đảo", ứng dụng sẽ hiển thị cảnh báo màu đỏ ngay trên màn hình, giúp bạn có cơ sở để từ chối cuộc gọi ngay lập tức.

Trong trường hợp bạn chưa cài đặt ứng dụng và muốn kiểm tra thủ công một số lạ vừa gọi nhỡ, cách đơn giản nhất là sao chép số điện thoại đó và dán vào thanh tìm kiếm của Google. Các kết quả tìm kiếm có thể nhanh chóng tiết lộ nếu số này từng xuất hiện trên các diễn đàn "bóc phốt" lừa đảo. Ngoài ra, các trang web tra cứu ngược như Whitepages cũng là một lựa chọn. Mặc dù các dịch vụ này đã hạn chế hiển thị thông tin cá nhân, chúng vẫn cung cấp dữ liệu hữu ích như số điện thoại đó thuộc về doanh nghiệp nào, hoặc đã có bao nhiêu người báo cáo về dấu hiệu làm phiền.

Không chỉ dừng lại ở việc tự bảo vệ mình, Cục Viễn thông cũng khuyến khích người dân chủ động báo cáo các số điện thoại rác hoặc có dấu hiệu lừa đảo để bảo vệ cộng đồng. Kênh phản ánh chính thức và hoàn toàn miễn phí chính là tổng đài 156. Thay vì bỏ qua, người dân có thể gọi trực tiếp đến đầu số 156 và làm theo hướng dẫn của tổng đài viên để cung cấp chi tiết. Hoặc, người dùng cũng có thể soạn tin nhắn SMS gửi 156, với các cú pháp đơn giản để phân loại, như LD [Số điện thoại] [Nội dung phản ánh] nếu nghi ngờ lừa đảo, hoặc V [Số điện thoại] [Nội dung phản ánh] đối với các cuộc gọi rác làm phiền.

Các chuyên gia an ninh mạng đặc biệt lưu ý người dùng phải tuyệt đối cảnh giác với các cuộc gọi nhỡ từ các đầu số quốc tế lạ, nhất là các đầu số có mã vùng như +224, +231, +252, hay +243... Đây gần như chắc chắn là chiêu trò lừa đảo cước viễn thông quốc tế. Chỉ một hành động gọi lại, tài khoản điện thoại của bạn có thể bị trừ một số tiền rất lớn mà không hề hay biết.