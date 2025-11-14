Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh báo chiêu lừa đảo tinh vi khiến cô gái sinh năm 2002 ở Hà Nội mất trắng gần 100 triệu

14-11-2025 - 15:18 PM | Xã hội

Ngày 3/11, một cô gái trẻ tại Hà Nội đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo đặt phòng khách sạn trên mạng, mất gần 100 triệu đồng sau nhiều lần chuyển tiền đặt cọc

Ngày 14/11, theo thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, mới đây, một cô gái trẻ ở Hà Nội bị lừa đảo gần 100 triệu đồng khi đặt khách sạn trên mạng.

Theo đó, ngày 3/11, Công an phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội tiếp nhận tin trình báo của chị L (SN 2002; trú tại Hà Nội) về việc chị bị lừa gần 100 triệu khi đặt khách sạn trên mạng.

Do có nhu cầu đặt phòng nghỉ khách sạn để đi chơi, chị đã lên mạng xã hội tìm kiếm một facebook này có tên và giao diện giống một khách sạn chị muốn đặt.

Sau khi nhắn tin thoả thuận xong giá thuê phòng, đối tượng tự nhận là nhân viên khách sạn yêu cầu chị đặt cọc trước tiền phòng. Chị L đã nhiều lần chuyển tiền nhưng đối tượng vẫn báo không đúng và tiếp tục chị yêu cầu chuyển thêm mới được hoàn trả tiền cọc.

Phát hiện mình bị lừa, chị đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Tổng số tiền chị bị lừa là gần 100 triệu đồng.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân:

- Cảnh giác với các trang mạng quảng cáo giảm giá tour du lịch, phòng nghỉ khách sạn bất thường so với giá chung của thị trường.

- Nên lựa chọn những công ty du lịch lữ hành có đủ tư cách pháp nhân hoặc các web đặt phòng, khách sạn uy tín hoặc hotline của khách sạn.

- Không giao dịch với những cá nhân không rõ ràng về thông tin danh tính, địa chỉ.

- Kiểm tra kỹ thông tin về khách sạn, lấy số điện thoại của khách sạn gọi xác minh trước khi chuyển tiền cọc.


Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng tới tất cả người dân đang sử dụng hộ chiếu

Thông báo quan trọng tới tất cả người dân đang sử dụng hộ chiếu Nổi bật

Công an đề nghị cung cấp hồ sơ hành nghề của Mailisa chi nhánh Nghệ An

Công an đề nghị cung cấp hồ sơ hành nghề của Mailisa chi nhánh Nghệ An Nổi bật

52 xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

52 xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

14:59 , 14/11/2025
TPHCM có thêm 3 tân Phó Chủ tịch UBND thành phố

TPHCM có thêm 3 tân Phó Chủ tịch UBND thành phố

14:46 , 14/11/2025
Bắt Nguyễn Thành Đạt

Bắt Nguyễn Thành Đạt

14:14 , 14/11/2025
Sạt lở kinh hoàng ở vùng cao Đà Nẵng, 7 người mất liên lạc

Sạt lở kinh hoàng ở vùng cao Đà Nẵng, 7 người mất liên lạc

13:37 , 14/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên