Thầy phong thủy tiết lộ 5 kiểu nhà "hút vận xui": Ai ở cũng lận đận, làm hoài mà chẳng giàu!

25-08-2025 - 15:00 PM | Lifestyle

Phong thủy không chỉ ảnh hưởng đến tài vận mà còn gắn liền với sức khỏe và tinh thần. Có những kiểu nhà tưởng vô hại nhưng càng ở lâu, gia chủ càng thấy mệt mỏi, làm ăn không thuận, tiền bạc cứ đội nón ra đi.

Ngôi nhà không chỉ là nơi che nắng che mưa, mà còn là không gian nuôi dưỡng tinh thần và ảnh hưởng trực tiếp đến tài vận của gia chủ. Trong phong thủy, có những kiểu nhà mang "sát khí" mạnh, khiến người ở trong đó dễ gặp bất lợi: Làm ăn khó khăn, tiền bạc thất thoát, thậm chí sức khỏe cũng giảm sút. Nếu bạn đang ở trong những ngôi nhà có đặc điểm dưới đây, hãy cân nhắc thay đổi hoặc hóa giải để tránh "ở càng lâu, vận xui càng bám".

Dưới đây là 5 kiểu nhà đại kỵ mà các bậc thầy phong thủy thường khuyên tránh xa.

1. Nhà thiếu ánh sáng, âm u ẩm thấp

Một ngôi nhà luôn tối tăm, thiếu ánh sáng tự nhiên chẳng khác nào "chặn đứng" dòng năng lượng tốt. Sống trong môi trường ẩm thấp, thiếu dương khí, con người dễ sinh cảm giác uể oải, bi quan. Không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe, mà còn khiến gia chủ khó tập trung, tinh thần sa sút, tiền tài cũng vì vậy mà khó tụ. Người xưa có câu: "Nhà sáng thì phúc, nhà tối thì suy", quả thực không sai.

Thầy phong thủy tiết lộ 5 kiểu nhà

2. Nhà có kết cấu kỳ dị, thiếu góc cạnh

Trong phong thủy, hình dáng ngôi nhà tượng trưng cho sự ổn định và cân bằng. Những ngôi nhà méo mó, hình tam giác hoặc thiếu một góc thường được coi là "phá tài trạch", khiến tài lộc thất thoát. Một gia đình từng sống trong căn hộ hình tam giác chia sẻ, dù làm ăn chăm chỉ đến đâu cũng gặp khó khăn, cuối cùng phải chuyển đi mới thấy công việc suôn sẻ hơn.

Thầy phong thủy tiết lộ 5 kiểu nhà

3. Nhà quá gần nguồn ô nhiễm hoặc sát khí

Nhà ở cạnh bãi rác, nghĩa trang, bệnh viện, hay ngay dưới đường dây cao thế đều được xem là phạm phong thủy nặng. Những nơi này mang nhiều âm khí, sát khí, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tinh thần của người ở. Sống trong môi trường luôn ám mùi khó chịu hoặc cảnh vật không lành, gia chủ khó giữ tâm an, kéo theo tài vận ngày càng kém.

4. Nhà có đường đâm thẳng vào cửa chính

Theo phong thủy, cửa chính là nơi nạp khí cho cả ngôi nhà. Nếu bị đường lớn hoặc hẻm nhỏ đâm thẳng vào, dòng khí lưu chuyển sẽ quá mạnh, dễ mang theo năng lượng xấu xông thẳng vào trong. Người ở lâu ngày thường bất an, công việc không ổn định, dễ gặp thị phi hoặc hao tài.

Thầy phong thủy tiết lộ 5 kiểu nhà

5. Nhà xây ở nơi dốc đứng, không bằng phẳng

Một ngôi nhà dựng trên địa thế dốc đứng hay thấp trũng thường khó tích tụ sinh khí. Địa thế này khiến năng lượng tốt khó bám trụ, gia chủ sống trong đó dễ cảm thấy bất ổn, cuộc sống thiếu vững vàng. Theo quan niệm dân gian, nhà ở "chân núi, đầu dốc" thường dễ gặp trắc trở, cuộc đời lắm sóng gió.

Dĩ nhiên, phong thủy không phải yếu tố quyết định tất cả. Nhưng ngôi nhà là nơi ta gắn bó lâu dài, vì vậy chọn một không gian sáng sủa, cân bằng và thuận lợi sẽ giúp tinh thần thoải mái, sức khỏe dồi dào, từ đó công việc và tài vận cũng tự nhiên hanh thông. Nếu ngôi nhà bạn đang có một vài yếu tố kể trên, hãy thử tìm cách điều chỉnh, hóa giải để giữ vượng khí ở lại lâu bền.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)

5 loài vật ghé nhà không chịu đi: Điềm báo phong thủy "tiền vào như nước"

PV

Phụ nữ số

Từ Khóa:
phong thủy

