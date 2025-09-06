Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thay ruột, đổi tên, cổ phiếu tăng 54% trong hơn 1 tháng: Một công ty chốt trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 70%

06-09-2025 - 08:24 AM | Doanh nghiệp

Ngay trước đợt tăng này, cổ đông lớn Phạm Ngọc Phương đã thành công mua vào 1.258.000 cổ phiếu vào ngày 10/7, nâng tỷ lệ sở hữu lên 22,23%.

CTCP Tập đoàn MCST (mã chứng khoán ALV) chốt ngày 9/9/2025 là đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 70% (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 07 cổ phiếu mới).

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ALV bắt đầu tăng mạnh từ đầu tháng 8/2025. Từ 10.600 đồng (ngày 31/7), ALV đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/9 tại giá 16.400 đồng - tăng 54%.﻿

Thay ruột, đổi tên, cổ phiếu tăng 54% trong hơn 1 tháng: Một công ty chốt trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 70%- Ảnh 1.

Trong tháng 5 và tháng 6, công ty này tiến hành thay đổi tên từ tên cũ là CTCP Xây dựng ALVICO và chuyển ngành nghề kinh doanh thành dịch vụ hỗ trợ cho vận tải, thay đổi logo công ty.﻿

