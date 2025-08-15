THB Việt Nam - Đại lý máy khoan Bosch chính hãng hàng đầu tại Việt Nam

Đơn vị luôn không ngừng nỗ lực để mang đến những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, cơ khí, điện dân dụng và công nghiệp.

THB Việt Nam - Đại lý phân phối máy khoan Bosch chính hãng, uy tín

Thành lập từ năm 2012, trải qua 13 năm xây dựng phát triển, đến nay Công ty Cổ phần Công Nghệ THB Việt Nam đã trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong hoạt động cung cấp thiết bị đo lường, thiết bị thí nghiệm, máy móc công nghiệp và dụng cụ cầm tay chính hãng tại thị trường Việt Nam.

THB Việt Nam tự hào là đại lý phân phối chính thức dòng máy khoan Bosch - thương hiệu hàng đầu đến từ Đức, nổi tiếng toàn cầu nhờ chất lượng vượt trội và công nghệ tiên tiến. Đơn vị phân phối đa dạng các sản phẩm máy khoan cầm tay Bosch, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng.

THB Việt Nam - Đại lý máy khoan Bosch chính hãng

Các sản phẩm máy khoan Bosch tại THB Việt Nam được nhập khẩu chính hãng, đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, tem chống hàng giả và chế độ bảo hành từ 6 - 12 tháng theo quy định của nhà sản xuất. Đơn vị không chỉ phục vụ tốt các khách hàng cá nhân mà còn trở thành đối tác cung cấp thiết bị tin cậy cho nhiều doanh nghiệp xây dựng, xưởng sản xuất và các đơn vị thương mại trên toàn quốc.

Ảnh gian hàng máy khoan tại cửa hàng THB Việt Nam

Cơ hội vàng từ 15/08 đến 05/09/2025: Mua máy khoan Bosch và dụng cụ điện Bosch khác tại THB Việt Nam, bạn sẽ được giảm ngay 6% giúp tiết kiệm chi phí mà vẫn sở hữu thiết bị chính hãng. Chưa dừng lại ở đó, khách hàng còn được tặng kèm một phần quà bất ngờ rất thiết thực như: áo phông, áo mưa, găng tay bảo hộ, bình nước, cuộn dây thước,...

Các dòng máy khoan cầm tay Bosch đang được THB Việt Nam phân phối

Là đại lý ủy quyền phân phối máy khoan của thương hiệu Bosch, THB Việt Nam cung cấp máy khoan cầm tay Bosch chính hãng, đa dạng mẫu mã, được người tiêu dùng tin tưởng và ưa chuộng:

Máy khoan pin Bosch

Bosch đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ pin Lithium-Ion dung lượng cao, sạc nhanh, tuổi thọ pin gấp nhiều lần so với loại truyền thống. Tại THB Việt Nam, các dòng máy khoan pin Bosch được ưa chuộng nhờ thời lượng pin bền bỉ, sạc nhanh, thiết kế nhỏ gọn dễ cầm nắm và sử dụng linh hoạt ở nhiều vị trí khác nhau, kể cả những nơi chật hẹp. Các model máy khoan pin Bosch tiêu biểu có thể kể đến như Bosch GSB 120-LI Gen II, Bosch GSB 12V-30, Bosch GSB 185-LI,...

Máy khoan pin Bosch thiết kế dạng cầm tay nhỏ gọn

Máy khoan động lực Bosch

Máy khoan động lực Bosch là dòng máy phổ biến, được nhiều thợ sửa chữa và hộ gia đình lựa chọn. Dòng sản phẩm có khả năng khoan trên gỗ, kim loại, gạch tường… với lực khoan mạnh mẽ, tốc độ cao, công suất ấn tượng, đáp ứng tốt cả nhu cầu dân dụng và công việc sửa chữa chuyên nghiệp. Một số model nổi bật đang được bán chạy tại THB Việt Nam như Bosch GSB 600, Bosch GSB 13 RE, Bosch GSB 16 RE,... có thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng.

Máy khoan bê tông Bosch

Được thiết kế đặc biệt cho ngành xây dựng, máy khoan bê tông Bosch sở hữu lực đập mạnh, tốc độ xoay ổn định và khả năng xuyên qua lớp bê tông dày một cách nhanh chóng. Dòng sản phẩm được thiết kế chống rung, tăng độ bền và đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Các model tiêu biểu như Bosch GBH 2-26 DRE, Bosch GBH 220, Bosch GBH 2-28 DFV,... được ưa chuộng nhờ hiệu suất cao và độ bền lâu dài.

Các dòng máy khoan bê tông đến từ thương hiệu Bosch - Đức

Máy khoan bắt vít Bosch

Máy khoan bắt vít Bosch kết hợp 2 chức năng khoan và siết vít trong một thiết bị, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Sản phẩm nổi bật với thiết kế nhỏ gọn, dễ thao tác, mô-men xoắn mạnh mẽ, điều chỉnh nhiều cấp lực siết. Đây là lựa chọn linh hoạt và hiệu quả cho cả nhu cầu cơ bản lẫn công việc chuyên nghiệp. Các model tiêu biểu có thể kể đến như Bosch GBM 400, Bosch GBM 6 RE, Bosch GBM 320,...

Thông tin liên hệ và đặt hàng tại THB Việt Nam

Nếu có nhu cầu mua sắm máy khoan Bosch chính hãng với mức giá thành ưu đãi nhất, khách hàng có thể xem sản phẩm và đặt hàng online qua hệ thống website bao gồm Thbvietnam.com, Maydochuyendung.com hoặc liên hệ qua các thông tin sau:

Hệ thống cửa hàng:

Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: 579 Phạm Văn Đồng, P. Xuân Đỉnh (P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm cũ), TP Hà Nội

Tel: (024) 3793 8604 - 3219 1220

Hotline/Zalo: 0916610499 | 0976606017 | 0981060817 | 0865 466 689 | 0904 810817

Email: sales@thbvn.com - kinhdoanh1@thbvn.com

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

275F Lý Thường Kiệt, P. Phú Thọ (P 15, Quận 11 cũ), TP HCM

Tel: 028 6686 0682

Hotline/Zalo: 0986568014 | 0979492242 | 0979244335

Email: luan@thbvn.com - tiennam@thbvn.com

Fanpage: https://www.facebook.com/maydochuyendung

Tik tok: https://www.tiktok.com/@thbvietnam_official

Youtube: https://www.youtube.com/@thbvietnamofficial