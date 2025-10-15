Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

The 826 EC ghi nhận tỷ lệ hấp thụ ấn tượng, khách ở thực chiếm đa số

15-10-2025 - 10:00 AM | Bất động sản

Đô thị thương mại The 826 EC vừa ghi nhận tỷ lệ hấp thụ ấn tượng với hầu hết giỏ hàng được công bố tại sự kiện đã có chủ. Đây là kết quả tất yếu khi dự án sở hữu nhiều yếu tố “hiếm” cùng sự cộng hưởng của làn sóng đô thị hóa, hạ tầng khu Nam trước “giờ G”.

Dậy sóng thị trường vì trúng nhu cầu thực

Chỉ sau 3 tháng ra mắt, Đô thị thương mại The 826 EC đã trở thành dự án được quan tâm bậc nhất khu Nam. Ngày 12.10 vừa qua, giỏ hàng được công bố tại sự kiện mở bán "The 826 EC - Legacy of Prosperity" đã nhanh chóng rực đỏ chỉ sau 2 giờ.

Đáng chú ý, The 826 EC chứng kiến sự "trẻ hóa" rõ rệt trong cơ cấu khách mua. Nếu trước đây phần lớn người mua là nhóm 35+ thì hiện nay các gia đình trẻ chiếm tỷ trọng lớn hơn, nhóm khách này tìm đến đất nền để tích sản và an cư lâu dài. Khoảng 50% khách hàng cho biết sẵn sàng xây nhà trong 1 - 5 năm tới - tỷ lệ hiếm thấy trên thị trường đất nền.

The 826 EC ghi nhận tỷ lệ hấp thụ ấn tượng, khách ở thực chiếm đa số- Ảnh 1.

Sự kiện thu hút đông đảo khách hàng trẻ quan tâm đến Đô thị thương mại The 826 EC nhờ mức giá hợp lý cùng vị trí kết nối thuận tiện trung tâm thành phố, đáp ứng nhu cầu an cư của thế hệ trẻ.

Anh Thành Trung (32 tuổi) chia sẻ: "Giá một căn hộ 70m² khu vực trục đường Lê Văn Lương hay Nguyễn Hữu Thọ cách dự án khoảng 5 phút nay đã 5 - 6 tỷ đồng. Trong khi đó, The 826 EC chỉ từ 2,6 tỷ/nền, thanh toán đợt đầu 20%, giãn tiến độ thanh toán 18 tháng, miễn lãi 15 tháng và ân hạn gốc 24 tháng. Cộng thêm hơn 1 tỷ là tôi có thể xây nhà 1 trệt 2 lầu, sân thượng - diện tích gấp 3 lần căn hộ mà giá chỉ bằng một nửa, vừa có nhà rộng gần sông để an cư, vừa có cơ hội tích sản vượt trội hơn hẳn".

Ngoài lợi thế giá, dự án còn ghi điểm nhờ vị trí thuận lợi khi sở hữu hai mặt tiền đường Lê Văn Lương nối dài (ĐT826C) và Long Hậu (ĐT826E), kết nối nhanh về Phú Mỹ Hưng chỉ 15 phút, Phường Sài Gòn (Quận 1 cũ) hơn 20 phút - tương đương khoảng cách của Thủ Đức (cũ), Quận 12 (cũ),... đồng thời gần hơn rất nhiều so với vị trí khác mang hộ khẩu TP.HCM.

Theo ghi nhận, dự án đất nền tại các "đô thị vệ tinh" thường có đến 80% khách đầu tư. Tuy nhiên, việc gần một nửa khách hàng The 826 EC mua để ở cho thấy dự án đã "chạm" đúng nhu cầu thật. Người mua ở thực càng cao, thanh khoản và tiềm năng tăng giá càng lớn - yếu tố giúp dự án chứng minh sức sống và tính bền vững.

The 826 EC ghi nhận tỷ lệ hấp thụ ấn tượng, khách ở thực chiếm đa số- Ảnh 2.

Đông đảo khách hàng đến tham dự sự kiện mở bán The 826 EC diễn ra ngày 12.10.2025 vừa qua.

Mặt khác, quá trình triển khai cũng ghi nhận một số nhà đầu tư mua sỉ 3 - 5 sản phẩm. Đây là khách hàng chuyên đầu tư dòng tiền, tận dụng chính sách miễn lãi và ân hạn nợ gốc, đánh giá cao khả năng tăng trưởng của khu vực trong vài năm tới.

Từ Hà Nội vào tham dự sự kiện và mua sỉ 4 sản phẩm, anh Hoàng Hải phân tích: "Thị trường Hà Nội và vùng ven giá đã đạt đỉnh, tôi vào theo sóng của các "ông lớn" địa ốc tìm kiếm cơ hội đầu tư tại khu vực phía Nam. Sau khi tìm hiểu, tôi thấy The 826 EC với lợi thế đất nền nên tổng giá đầu tư rất tốt. Thay vì dùng tiền mua nhà phố xây sẵn tôi có thể mua được 2 - 3 nền ở đây để nhân lợi nhuận. Đồng thời tổng giá tốt nên tính thanh khoản, tăng giá cũng dễ dàng hơn".

Đổ bộ săn cơ hội trước giờ "G"

Ở góc nhìn vĩ mô, những ngày qua, cả thị trường như chao đảo bởi vàng tăng liên tục, lạm phát Quý 3 ở mức 3,19%. Tại TP.HCM, cơn sốt bất động sản có dấu hiệu như Hà Nội khi giá căn hộ - nhà đất tăng chóng mặt.

Tất cả điều này đều cho thấy, đất nền tại khu vực đón đầu nhu cầu thực sẽ không nằm ngoài vùng tăng trưởng. Mặt khác sẽ có một làn sóng di cư mạnh mẽ về vùng ven dễ kết nối để an cư vì giá còn tốt, đáp ứng sát nhu cầu số đông. Trước bối cảnh này, Đô thị thương mại The 826 EC - một trong số ít quỹ đất nền sổ đỏ cuối cùng chỉ cách Nhà Bè (cũ) một cây cầu là lựa chọn tất yếu.

Cũng trong ngắn hạn, dễ nhận thấy The 826 EC đang hòa vào mạng lưới giao thông Quốc gia nhờ liền kề cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành Đai 3 và Vành Đai 4.

The 826 EC ghi nhận tỷ lệ hấp thụ ấn tượng, khách ở thực chiếm đa số- Ảnh 3.

Hưởng lợi từ bộ tứ: cao tốc & vành đai - sân bay - cảng biển - KCN, The 826 EC hứa hẹn bứt tốc, trở thành tâm điểm đầu tư và an cư phía Nam TP.HCM.

Cần nhấn mạnh rằng những năm qua, Cần Giuộc nói riêng và toàn khu vực vệ tinh phía Nam TP. HCM nói chung bị "cô lập" khi muốn di chuyển đến lõi trung tâm hay khu đều phải đi qua Nhà Bè (cũ), Quận 7 (cũ). Song khi các trục giao thông này thành hình sẽ tạo nên mạng lưới giao thông đa điểm. Từ Đô thị thương mại The 826 EC kết nối thẳng băng về khu Đông, sân bay quốc tế Long Thành bằng vành đai, cao tốc trong 15 - 20 phút. Băng thông trong kết nối giúp nơi đây trỗi dậy phát triển kinh tế, đô thị hóa nhanh, trở thành cực kinh tế đối trọng của khu Đông.

Cực kinh tế phía Nam TP.HCM còn được cộng hưởng bởi các các mảnh ghép hoàn hảo sẵn sàng bứt tốc gồm bất động sản với The 826 EC, T&T City Millennia, Vinhomes Phước Vĩnh Tây 1.090 ha; cảng biển với cảng quốc tế Hiệp Phước; KCN với KCN xanh Long Hậu cùng hàng loạt KCN đã lấp đầy và sắp triển khai.

Trong bức tranh kinh tế sôi nổi ấy, Đô thị thương mại The 826 EC nằm ở trung tâm tăng trưởng và gần vũng lõi TP.HCM nên được cộng hưởng sức mạnh lớn nhất. Đáng nói, tất cả nguồn lực sẽ tập trung trong giai đoạn 2026 - 2028 và đây chính là chu kỳ đầu để tăng tốc khi giá còn mềm./

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

