The 826 EC - Khu đô thị thương mại “3 sẵn sàng” hút vốn đầu tư

Sổ đỏ sẵn sàng - bảo chứng pháp lý và lợi thế khan hiếm cuối cùng

Trong bối cảnh Luật Đất đai mới siết chặt, quỹ đất nền sổ đỏ gần như không còn được phát triển thêm, thị trường hiện chỉ còn sót lại những dự án đã chuẩn bị pháp lý từ nhiều năm trước. Nổi bật trong số đó, dự án The 826 EC trở thành một trong những quỹ đất nền sổ đỏ cuối cùng tại cửa ngõ phía Nam TP Hồ Chí Minh.

Khác với nhiều dự án còn phải chờ sổ, tiềm ẩn rủi ro về giao dịch, giá đi ngang, thanh khoản kém hay khó vay vốn khi hết ưu đãi, The 826 EC trao ngay sổ đỏ - "tấm hộ chiếu pháp lý" cho khách hàng. Sổ đỏ sẵn sàng đồng nghĩa với việc vay vốn thuận tiện, chuyển nhượng nhanh chóng, xoay vòng dòng tiền linh hoạt.

Đô thị thương mại The 826 EC cung cấp ra thị trường 760 nền nhà phố với diện tích 80-120m², đã có sổ đỏ từng nền.

Không chỉ có pháp lý vững vàng, lợi thế đất nền còn giúp tổng giá The 826 EC vượt trội về cạnh tranh. Mỗi nền nhà phố chỉ từ 2,6 tỷ đồng - thấp hơn 1/2 đến 1/3 so với bất động sản đã thành hình trong khu vực. Chính sách tài chính cũng được thiết kế tối ưu: khách hàng chỉ cần thanh toán 20%, phần còn lại ngân hàng hỗ trợ vay 70% trong 30 năm; thanh toán kéo giãn 18 tháng, miễn toàn bộ lãi 15 tháng và ân hạn nợ gốc 24 tháng.

Đối với một dự án đất nền sổ đỏ, vốn được xem là kênh tích sản an toàn nhưng thường yêu cầu dòng vốn lớn ngay từ đầu, chính sách tài chính "nhẹ gánh" tại The 826 EC trở thành đòn bẩy đặc biệt hấp dẫn. Nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra khoản vốn ban đầu thấp, vừa đảm bảo quyền sở hữu sổ đỏ ngay, vừa tận dụng được đòn bẩy ngân hàng dài hạn. Nhờ vậy, thay vì chỉ mua lẻ từng sản phẩm, nhiều nhà đầu tư có thể mua sỉ 3-5 nền cùng lúc, phân bổ rủi ro, tăng cơ hội sinh lời và chủ động xoay vòng dòng tiền. Đây là lợi thế hiếm thấy trong phân khúc đất nền, nơi phần lớn dự án đòi hỏi thanh toán gần như toàn bộ giá trị trong thời gian ngắn.

Hạ tầng sẵn sàng - đô thị thương mại năng động với hệ tiện ích hoàn chỉnh

Đô thị thương mại The 826 EC tạo niềm tin vững chắc khi đã hoàn thiện 98% hạ tầng và tiện ích. Khách hàng không phải "tưởng tượng trên giấy", mà có thể trực tiếp trải nghiệm, mang đến sự an tâm tuyệt đối.

Đến với Đô thị thương mại The 826 EC hôm nay, dễ dàng nhận thấy diện mạo của một đô thị thương mại - giải trí sầm uất. Khu vui chơi trẻ em, biểu tượng The Loop, Diamond Egg cùng chuỗi sự kiện cộng đồng đã nhanh chóng biến nơi đây thành điểm hẹn check-in và vui chơi cuối tuần của hàng chục nghìn cư dân phía Nam TP Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trường mầm non Hoa Hồng Nhỏ - cơ sở 2 đã khởi công từ ngày 13.8, kênh đào Hạnh Phúc vừa khai trương ngày 20.9, kiện toàn hệ tiện ích chuẩn wellness.

Chuỗi hoạt động giải trí tại dự án đã thu hút hàng chục nghìn cư dân và du khách đổ về từ khắp nơi.

Không chỉ vậy, khu đô thị còn sở hữu lợi thế hiếm có khi nằm gần sông Rạch Dơi xanh mát, đồng thời giáp ranh với đại đô thị T&T City Millennia (267ha) và sắp tới là Vinhomes Phước Vĩnh Tây (1.090ha). Sự cộng hưởng quy mô này hứa hẹn hình thành quần thể thương mại - sinh thái - lễ hội sôi động, nâng tầm sức hút và gia tăng giá trị bất động sản.

Với hạ tầng và tiện ích đã sẵn sàng, khách hàng có thể xây dựng nhà ngay, tiết kiệm chi phí thuê nhà, con cái học tập trong môi trường hoàn chỉnh và tận hưởng tiện ích ngay lập tức. Về phía nhà đầu tư, hạ tầng đồng bộ chính là "bảo chứng giá trị": càng đông cư dân về ở, càng nhiều hoạt động thương mại diễn ra, tài sản càng gia tăng giá trị theo thời gian.

Cộng đồng hiện hữu - vị trí trung tâm và cực tăng trưởng mới phía Nam TP Hồ Chí Minh

Trong khi nhiều dự án vẫn tách biệt với khu dân cư, dễ rơi vào cảnh đô thị hóa thấp và xuống cấp, Đô thị thương mại The 826 EC lại ghi điểm nhờ nằm giữa cộng đồng sinh sống lâu năm, hạ tầng dịch vụ thương mại đã hiện hữu.

Khu đô thị sở hữu lợi thế hiếm có với 2 mặt tiền đường đắt giá: Lê Văn Lương kéo dài (lộ giới 50m) và Long Hậu (40m). Đây cũng là một trong những dự án đô thị cuối cùng tại ranh Nhà Bè (cũ), chỉ mất 15 phút đến Phú Mỹ Hưng, 20 phút đến Quận 1 (cũ) - thời gian kết nối trung tâm ngắn nhất trong số các dự án đô thị đang triển khai cùng khu vực.

Hưởng lợi từ bộ tứ gồm cảng - sân bay - công nghiệp - tài chính, dự án The 826 EC hứa hẹn bứt tốc, trở thành tâm điểm đầu tư - an cư hàng đầu tại phía Nam TP Hồ Chí Minh.

Bao quanh dự án The 826 EC là KCN xanh Long Hậu đã lấp đầy gần 100%, đô thị cảng Hiệp Phước, cùng hệ thống giáo dục - y tế như Làng đại học Nam Sài Gòn, trường Phổ thông liên cấp FPT tại T&T City Millennia, bệnh viện Cần Giuộc. Yếu tố này tạo lực đẩy nhu cầu an cư, đồng thời mở ra cơ hội kinh doanh sôi động, hình thành một cực phát triển mới tại phía Nam TP Hồ Chí Minh.

Tiềm năng càng gia tăng khi cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến vận hành từ năm 2026, rút ngắn thời gian di chuyển từ dự án đến sân bay quốc tế Long Thành còn 20 phút. Tình trạng "qua sông lụy đò" nhiều năm qua được tháo gỡ, mở đường để khu Nam bứt phá, trở thành đối trọng kinh tế với khu Đông. Bên cạnh đó, tuyến Metro số 4, cùng với Vành đai 3, Vành đai 4 đang tăng tốc, được xem là "chìa khóa" mở chu kỳ thịnh vượng mới cho kinh tế khu vực, đưa bất động sản phía Nam TP Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn tăng trưởng theo cấp số nhân.