The Charm An Hưng – Điểm sáng trong bức tranh thị trường của căn hộ chung cư

Những con số mở màn 2025 đầy ấn tượng

Căn hộ chung cư đã có những diễn biến đầy ấn tượng thời điểm đầu năm 2025. Báo cáo quý 1/2025 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, căn hộ chung cư chiếm tới 72% lượng giao dịch toàn thị trường trong quý. Hà Nội là điểm sáng nổi bật khi giá bán căn hộ sơ cấp ghi nhận đạt mức 79 triệu đồng/m2, tăng 2,5% so với quý trước và tăng 77,6% so với quý 3/2019. Ngôi vị quán quân về giao dịch và tốc độ tăng giá của căn hộ chung cư cho thấy nhu cầu ở thực tiếp tục là thành tố quan trọng làm nên sự bền vững của thị trường.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, sở dĩ giá căn hộ hiện vẫn duy trì ở mức cao do nhiều nguyên nhân kết hợp: quỹ đất tại các đô thị lớn hạn chế, sự thay đổi bảng giá đất, giá nguyên vật liệu, nhân công tăng cao. Đặc biệt, nguồn cung mới ra thị trường vẫn đang rất khan hiếm do sự hạn hẹp của quỹ đất khiến dòng tiền giao dịch tập trung vào các dự án căn hộ ra hàng, đẩy mặt bằng giá tăng lên. Dù giá cao, nhưng thị trường vẫn ghi nhận thanh khoản ổn định nhờ nhu cầu ở thực lớn. Chính nhu cầu ở thực khổng lồ và luôn hiện hữu khiến căn hộ chung cư trở thành động lực chính dẫn dắt thị trường, đặc biệt trong giai đoạn bão táp vừa qua.

Các dự án đáp ứng trọn vẹn tiêu chí về pháp lý đầy đủ và minh bạch, chất lượng xây dựng vượt trội luôn là "thỏi nam châm" thu hút khách hàng

Đồng quan điểm, tại buổi họp báo quý 1/2025 của Savills, bà Đỗ Thu Hằng – Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu & Tư vấn, Savills Hà Nội cho biết, nguồn cung mới quý 1/2025 đạt trên 7.900 căn, lượng giao dịch ghi nhận 7.914 căn, tăng so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy thị trường vẫn duy trì sự ổn định và sức cầu tốt.

"Quỹ đất hạn hẹp cùng sức cầu tốt khiến giá bán sơ cấp tăng 5% so với quý trước và tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 2 con số. Thực tế này tiếp tục phản ánh niềm tin của khách hàng trong việc lựa chọn căn hộ chung cư để an cư và đầu tư", bà Hằng nói.

The Charm An Hưng: Sức hút mạnh mẽ người mua ở thực

Ông Đính nhấn mạnh, trong sự tăng trưởng của căn hộ chung cư, các dự án đáp ứng trọn vẹn tiêu chí về pháp lý đầy đủ và minh bạch, chất lượng xây dựng vượt trội, tiến độ rõ ràng, hạ tầng kết nối đồng bộ… luôn thu hút dòng tiền của nhà đầu tư.

Trong bức tranh đó, The Charm An Hưng là một điểm sáng nổi bật, góp phần không nhỏ vào sự tăng trưởng tích cực của thị trường chung cư Hà Nội thời gian qua. Không đơn thuần là nơi an cư, The Charm An Hưng còn là tuyên ngôn cho giá trị sống thực, khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí: pháp lý đầy đủ và minh bạch, chất lượng xây dựng vượt trội, tiến độ đảm bảo, hạ tầng kết nối hoàn chỉnh và hệ tiện ích đồng bộ.

The Charm An Hưng còn sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh mà không phải dự án nào cũng có được. Tọa lạc tại vị trí đắt giá cửa ngõ phía Tây, ngay mặt đường Nguyễn Thanh Bình – Tố Hữu, The Charm An Hưng sở hữu khả năng kết nối linh hoạt tới trung tâm thành phố cũng như các khu vực trọng điểm lân cận. Đường Lê Quang Đạo kéo dài kết nối với Hà Đông vừa đưa vào khánh thành, đã rút ngắn khoảng cách từ sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đến khu vực này chỉ còn 15 phút.

The Charm An Hưng sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh mà không phải dự án nào cũng có được

Hạ tầng khu vực đã được phát triển đồng bộ, xung quanh là hệ thống trường học, bệnh viện, công viên Thiên Văn Học rộng lớn, cùng các trung tâm thương mại hiện hữu như Aeon Mall Hà Đông và Metro Hà Đông, tạo một cuộc sống đồng bộ, tiện nghi, hiện đại và môi trường sống trong lành, xanh mát.

Với tổng quy mô 16.256m2, The Charm An Hưng được quy hoạch hiện đại với hai tòa căn hộ cao 30 tầng, 3 tầng hầm rộng rãi và ba tầng khối đế thương mại sầm uất. Dự án cung cấp 592 căn hộ sở hữu lâu dài, dự kiến bàn giao vào quý 2 năm 2026.

Theo nhiều nguồn thông tin, The Charm An Hưng nằm trong số ít các dự án sẽ bàn giao vào thời điểm giữa năm 2026. Tiến độ thi công nhanh chóng, pháp lý đầy đủ và minh bạch không chỉ là cam kết "vàng" từ chủ đầu tư, mà còn là bảo chứng cho sự an tâm của khách hàng trong bối cảnh thị trường từng chứng kiến nhiều dự án "đứng hình" vì vướng mắc pháp lý.

Hệ tiện ích toàn diện tại The Charm An Hưng tạo nên môi trường sống lý tưởng cho cả gia đình.

Bên cạnh thiết kế chỉn chu, The Charm An Hưng còn nổi bật với hệ tiện ích toàn diện: từ siêu thị, khu thể thao, chăm sóc sức khỏe cao cấp đến trường mầm non đạt chuẩn quốc tế – tất cả tạo nên một môi trường sống lý tưởng, tiện nghi và nhân văn cho cư dân hiện đại.

Ngay từ thời điểm mở bán hàng (ngày 01/3/2025), dự án đã ghi nhận tỷ lệ thanh khoản ấn tượng với 2/3 tổng số căn hộ có chủ. Con số này là minh chứng rõ nét cho sức hút thị trường của The Charm An Hưng khi không chỉ "chạm" đúng nhu cầu thực, mà còn khẳng định vị thế là kênh đầu tư an toàn, tiềm năng trong bối cảnh thị trường bất động sản năm 2025 đang trên đà chuyển mình mạnh mẽ.