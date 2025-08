The Emerald 68 khẳng định vị thế trong cuộc đua chất lượng xây dựng

Từ chất lượng công trình của Tổng thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam…

Trong khi thị trường căn hộ liên tục chứng kiến những trường hợp xuống cấp chỉ sau vài năm vận hành, thì ở chiều ngược lại, một số dự án vẫn giữ vững chất lượng và tăng giá đều đặn theo thời gian. Yếu tố tạo nên sự khác biệt đó nằm ở chất lượng thi công, điều tưởng chừng như không nổi bật nhưng lại quyết định phần lớn giá trị thật của một căn hộ.

Nghịch lý ở chỗ chất lượng thi công - yếu tố ít được chú ý lại quyết định trực tiếp đến giá trị, khả năng tăng giá và trải nghiệm sống. Với nhà phố, việc xuống cấp có thể cải tạo, nhưng riêng căn hộ, chất lượng thấp đồng nghĩa với suy giảm tài sản, ảnh hưởng cư dân và nhà đầu tư, thậm chí tiềm ẩn rủi ro an toàn. Vì vậy, chất lượng xây dựng là yếu tố cốt lõi tạo nên giá trị bền vững cho dự án.

Tọa lạc tại trung tâm Đông Bắc TP.HCM, The Emerald 68 được biết đến là dự án hợp tác chiến lược giữa chủ đầu tư Lê Phong và Coteccons - Thương hiệu Tổng thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam.

Bằng sự kết hợp của những "mã gen hàng top", The Emerald 68 không chỉ đơn thuần là một công trình nhà ở, mà là dự án chiến lược mang tính biểu tượng, nơi Coteccons lần đầu tiên đồng hành ở vai trò nhà phát triển dự án. Từ kinh nghiệm tích lũy qua hàng trăm dự án, Coteccons cam kết mang toàn bộ tinh hoa xây dựng vào "đứa con đầu lòng" này.

Không dừng ở cam kết, "bội đôi" chủ đầu tư Lê Phong và Coteccons "chơi lớn" từ thiết kế đến giải pháp thi công kỹ thuật, đưa tiêu chuẩn hạng sang vào The Emerald 68.

Ngay từ giai đoạn thiết kế và thi công phần móng, dự án đã được ứng dụng các tổ hợp công nghệ tiên tiến gồm gồm Semi top-down, cọc CDM, cốp pha nhôm giúp giải bài toán địa chất phức tạp, tối ưu sức chịu tải nền móng, hạn chế sụt lún và nâng cao độ chính xác sàn bê tông. Cốp pha nhôm tích hợp MEP nâng độ hoàn thiện, giảm sai số. Công nghệ Gangform cho bề mặt phẳng tuyệt đối, tăng kiểm soát độ cong vênh. Tường Acotec cách âm, cách nhiệt, thân thiện môi trường. Mô hình BIM giúp tối ưu vận hành vòng đời công trình. Đây đều là những giải pháp hiện đại, thường chỉ thấy ở các công trình quy mô lớn, có yêu cầu kỹ thuật cao.

Dù chi phí cao, các giải pháp tại The Emerald 68 đều mang tính đầu tư dài hạn, vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa đảm bảo chất lượng bền vững. Thực tế cho thấy, tính đến thời điểm đầu tháng 8/2025, dự án đã thi công đến tầng 22/39 tầng, vượt tiến độ dự kiến đến 60 ngày.

…đến chuẩn sống đẳng cấp dành riêng cư dân The Emerald 68

Không chỉ đầu tư bài bản về kỹ thuật và thiết kế, Coteccons còn khẳng định vị thế của mình bằng việc tổ chức các buổi site tour cho khách hàng, một hoạt động hiếm có trên thị trường căn hộ. Tại The Emerald 68, cư dân tương lai được trực tiếp tham quan công trường ngay từ giai đoạn hoàn thiện phần thô, tự mình kiểm chứng chất lượng thi công, vật liệu và kết cấu xây dựng. Việc "mục sở thị" như vậy không chỉ giúp khách hàng yên tâm, mà còn thể hiện sự minh bạch và cam kết thật của chủ đầu tư, điều không phải dự án nào cũng dám làm.

Những cư dân tương lai tham gia chuyến Site tour, trực tiếp kiểm chứng chất lượng công trình tại The Emerald 68. (ảnh: Quốc Dũng)

Anh Nguyễn Xuân Hùng - một trong những khách hàng tham gia site tour chia sẻ cảm nhận khi đứng ngay tại căn hộ của mình trên tầng 6: "Tường được ốp đúc sẵn rồi lắp ráp nên chất lượng tốt hơn xây gạch, mặt tường cũng đẹp hơn so với tô trát thông thường. Nếu đợi hoàn thiện mới tham quan thì rất khó biết được bên trong thế nào. Giờ nhìn tận mắt nên tôi rất yên tâm."

Chính trải nghiệm thực tế đó đã mang lại niềm tin trọn vẹn cho khách hàng khi được nhìn thấy tận mắt, chạm vào từng chi tiết và so sánh với những gì được giới thiệu. Từ đó, người mua có thể đưa ra quyết định một cách minh bạch, chủ động và an toàn. Đây cũng là lợi thế nổi bật chỉ có tại The Emerald 68.

The Emerald 68 tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 13, sở hữu vị trí đắt giá với 3 mặt tiền đường - 3 mặt view sông Sài Gòn và đón đầu hạ tầng khi tuyến metro số 2 đi qua ngay trước dự án.

Hiện dự án đã xây đến tầng 22/39, vượt tiến độ dự kiến hơn 2 tháng. Cùng thời điểm này, DKRA Realty - Tổng Đại lý Tiếp thị và Phân phối đang giới thiệu ra thị trường 200 căn hộ đẹp nhất Tháp Mega với chính sách bán hàng linh hoạt và hấp dẫn. Cụ thể, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 10% (tương đương khoảng 230 triệu đồng) để ký hợp đồng mua bán. Ngân hàng BIDV hỗ trợ cho vay đến 70% giá trị căn hộ, đồng thời tài trợ 100% lãi suất và ân hạn nợ gốc trong 3 năm. Nhờ đó, người mua có thể chia nhỏ dòng tiền, chỉ thanh toán khoảng 0,5% mỗi tháng.

Vào ngày 10/8 tới, 200 căn hộ đẹp nhất thuộc Tháp Mega sẽ chính thức ra mắt thị trường. Từ nay đến trước lễ mở bán, khách hàng ký booking sớm sẽ nhận được ưu đãi 2% và nhận ngay cashback lên đến 7% giá trị sản phẩm, một đặc quyền hấp dẫn dành cho những chủ nhân xứng tầm, sẵn sàng chạm tay vào không gian sống đẳng cấp tại The Emerald 68.