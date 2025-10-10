The Five khẳng định dấu ấn thương hiệu nghỉ dưỡng Việt sau 5 năm vận hành

Hành trình vượt thử thách, khẳng định vị thế

Năm 2015, Tập đoàn Thành Công (TC Group) – chủ đầu tư của The Five – bắt đầu quá trình nghiên cứu và đầu tư vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng. Sau nhiều năm chuẩn bị, xây dựng, đến năm 2020, TC Group chính thức ra mắt The Five thông qua loạt dự án trọng điểm gồm khu căn hộ dịch vụ The Five Residences Hanoi, khu biệt thự ven biển The Five Villas & Resort Quangnam Danang, và tổ hợp The Five Resort & Golf Hoang Gia Ninh Binh.

The Five khởi đầu hành trình trong bối cảnh đầy thách thức khi dịch Covid-19 ảnh hưởng mạnh đến ngành du lịch. Tuy nhiên, với chiến lược tập trung vào đa dạng hóa trải nghiệm và phát triển dịch vụ chất lượng cao, thương hiệu đã từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Từ năm 2022, khi ngành du lịch hồi phục và mở cửa đón khách quốc tế, The Five nhanh chóng nắm bắt cơ hội, mở rộng hoạt động và củng cố sự hiện diện vững vàng tại nhiều điểm đến trên khắp Việt Nam.

Chỉ trong vòng ba năm, nhiều cơ sở của The Five đã vươn lên vị trí hàng đầu trên thị trường. The Five Residences Hanoi tới nay đang là một trong những căn hộ dịch vụ cao cấp luôn có tỉ lệ lấp đầy phòng trên 80% và liên tục được trao giải Traveller Review Award của Booking.com qua các năm.

Tại Ninh Bình, The Five Resort & Golf Hoang Gia Ninh Binh đang dần hiện thực hóa tầm nhìn trở thành tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng, kết hợp golf hàng đầu trên vùng đất cố đô. Chỉ cách Hà Nội 100km, khu nghỉ dưỡng được bao quanh bởi hồ Yên Thắng, có thể kết nối dễ dàng đến Tam Cốc - Bích Động, Tràng An, chùa Bái Đính… Đây là điểm dừng chân lý tưởng để rời xa phố thị, tận hưởng sự an yên giữa thế đất "tựa sơn, hướng thủy". Sân golf Hoàng Gia với quy mô 54 hố gần đây cũng được vinh danh tại hạng mục "Sân golf mới tốt nhất năm 2024" và "Top 10 sân golf tốt nhất Việt Nam" trong khuôn khổ lễ trao giải Vietnam Golf & Leisure 2024.

Trên dải đất miền Trung, bên bờ biển Non Nước (Đà Nẵng), The Five Villas & Resort Quangnam Danang dần khẳng định vị thế là điểm đến yêu thích của du khách tìm kiếm trải nghiệm nghỉ dưỡng riêng tư và cao cấp. Mỗi căn biệt thự được thiết kế theo lối kiến trúc phóng khoáng đương đại pha nét sang trọng cổ điển cùng tiện nghi hiện đại và hồ bơi riêng tư hướng thẳng ra bãi biển xinh đẹp cho những phút giây thư giãn gần gũi với thiên nhiên.

The Five Resort & Golf Hoang Gia Ninh Binh - An nhiên giữa miền di sản

The Five Villas & Resort Quangnam Danang với những căn biệt thự hướng ra bờ biển Non Nước - Bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Năm 2024, thương hiệu ra mắt thêm một điểm đến tại Hà Nội là khu căn hộ khách sạn cao cấp The Five Suites Lilas. Tọa lạc trên con phố Nguyễn Biểu, đây là điểm đến mang đậm vẻ đẹp của lịch sử, thiên nhiên và văn hóa Thủ đô, là nơi du khách trải nghiệm một Hà Nội vừa thanh lịch, vừa sôi động.

Phòng ngủ tầm nhìn Hồ Tây tại The Five Suites Lilas

Hiện nay, các điểm đến của The Five hiện diện tại nhiều điểm đến du lịch nổi tiếng của Việt Nam và dần khẳng định vị thế thông qua những công trình tích hợp đồng bộ với đa dạng tiện ích, đáp ứng mọi nhu cầu và mang lại hành trình trọn vẹn cho khách hàng. Chất lượng đầu tư được chau chuốt và tận tâm trong từng đường nét. Sự dung hòa tất cả các yếu tố giúp các công trình The Five luôn là những công trình đẳng cấp về tính năng lẫn thẩm mỹ, hiện đại nhưng tối giản và tối ưu công năng, thân thiện với môi trường và tồn tại bền vững theo thời gian.

Sau 5 năm, The Five đang tiếp tục hành trình bước vào kỷ nguyên mới với nhiều dự án mới. Cuối năm 2025, Khu căn hộ cao cấp tại The Five Hotel & Resort Evara Đông Anh, Hà Nội sẽ chính thức ra mắt; chuỗi Five Coffee sẽ bắt đầu xuất hiện tại các địa điểm kinh doanh của Tập đoàn. Năm 2026 và 2027, thương hiệu lần lượt sẽ đón thêm 2 khách sạn Garden Plaza Saigon by The Five tại TP. HCM và The Five Hạ Long, Quảng Ninh. Cũng trong năm 2027, The Five sẽ giới thiệu tới thị trường một tổ hợp quy mô lớn bao gồm các căn villa, shophouse, 800 căn condotel cùng nhiều tiện ích, dịch vụ giải trí mới tại The Five Resort & Golf Hoàng Gia Ninh Binh.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 5 năm

Tháng 10/2025, The Five chính thức đánh dấu cột mốc 5 năm hoạt động. Hàng loạt sự kiện kỷ niệm sẽ được tổ chức tại tất cả các điểm đến. Nổi bật là chương trình ưu đãi đặc biệt "The Five Turns 5" – gói nghỉ dưỡng dành cho du khách với mức giá hấp dẫn, đi kèm nhiều trải nghiệm ẩm thực và dịch vụ thư giãn.

Bên cạnh đó, The Five cũng triển khai các hoạt động tri ân khách hàng thân thiết, đồng thời tổ chức những sự kiện nội bộ nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của đội ngũ nhân sự trong suốt chặng đường phát triển. Đây không chỉ là dịp để The Five nhìn lại hành trình đã qua, mà còn là cơ hội để gắn kết chặt chẽ hơn với khách hàng, đối tác và cộng đồng.

5 năm không phải là quãng thời gian quá dài, nhưng đủ để The Five khẳng định bản lĩnh và hướng đi khác biệt trong ngành du lịch – nghỉ dưỡng Việt Nam. Với tầm nhìn dài hạn, sự đầu tư bài bản cùng tinh thần kiến tạo không ngừng, The Five đang từng bước định hình chuẩn mực mới cho trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp, góp phần nâng tầm vị thế thương hiệu Việt trên bản đồ du lịch khu vực.

Công ty TNHH TCG Land

Khu Công Nghiệp Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam