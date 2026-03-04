Thế giới chấn động với giá vàng, dầu thô, chứng khoán

Giá vàng leo thang

Trong phiên giao dịch hôm nay (3/3, rạng sáng giờ Mỹ), giá vàng giao ngay tăng 1%, lên 5.377,21 USD/ounce. Ở phiên trước đó, kim loại quý vọt lên mức cao nhất trong hơn bốn tuần sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran cuối tuần qua.

Trên sàn Comex, giá vàng kỳ hạn giao tháng 4 của Mỹ tăng 1,5%, lên 5.391,90 USD/ounce.

Theo ông Tim Waterer - chuyên gia phân tích thị trường trưởng của KCM Trade - phạm vi và thời gian của cuộc xung đột hiện vẫn rất khó dự đoán. “Với mức độ bất định cao như vậy, vàng đang chiếm phần lớn nhu cầu trú ẩn an toàn”, ông Waterer nhận định.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) - thước đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt - duy trì gần mức cao nhất trong hơn sáu tuần, ở 98,494 điểm. Đồng USD được hỗ trợ bởi nhu cầu phòng thủ gia tăng, dù thông thường đồng bạc xanh mạnh lên sẽ gây áp lực lên vàng.

Tuy nhiên, mối quan hệ nghịch đảo giữa vàng và USD không phải lúc nào cũng tuyệt đối. Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và biến động thị trường gia tăng, nhà đầu tư có xu hướng mua cả hai loại tài sản an toàn.

“Giá vàng có thể còn cao hơn mức hiện tại nếu không chịu tác động từ đà tăng của đồng USD kể từ khi xung đột bùng phát. Nỗi lo lạm phát, đặc biệt khi giá dầu tăng và lưu lượng vận chuyển qua Hormuz suy giảm, đang là mối quan tâm lớn của giới giao dịch”, ông Waterer cho biết thêm.

Giá vàng và dầu thô không ngừng tăng.

Giá bạc giao ngay tăng 1,4%, lên 90,67 USD/ounce, sau khi chạm mức cao nhất hơn bốn tuần ở phiên trước. Bạch kim tăng 0,6%, lên 2.316,50 USD/ounce, trong khi palladium tăng 1,6%, đạt 1.795,08 USD/ounce.

Căng thẳng leo thang sau khi truyền thông Iran dẫn lời quan chức cấp cao thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tuyên bố eo biển Hormuz đã bị đóng cửa và Tehran sẽ nổ súng vào bất kỳ tàu nào cố gắng đi qua tuyến hàng hải chiến lược này. Đây được xem là lời cảnh báo mạnh mẽ nhất kể từ khi Iran thông báo đóng tuyến đường xuất khẩu dầu hôm thứ Bảy tuần trước.

Hormuz là tuyến vận chuyển khoảng 1/5 sản lượng dầu toàn cầu. Nguy cơ gián đoạn nguồn cung ngay lập tức đẩy giá năng lượng tăng mạnh.

Giá dầu thô Brent kỳ hạn có thời điểm tăng vọt 13%, lên 82,37 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 1/2025, trước khi thu hẹp đà tăng và chốt phiên tăng 7,1%, ở mức 78,07 USD/thùng.

Trên thị trường khí đốt, giá LNG chuẩn tại châu Âu và châu Á tăng khoảng 40% trong phiên đầu tuần, phản ánh lo ngại về chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Đà tăng của giá năng lượng làm phức tạp thêm nỗ lực kiểm soát lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong bối cảnh các dữ liệu kinh tế mới công bố đã cho thấy áp lực giá gia tăng.

Chỉ số sản xuất ISM tháng Hai cho thấy hoạt động sản xuất tăng trưởng ổn định, song chỉ số giá thành sản xuất tăng lên mức cao nhất gần 3 năm rưỡi do tác động của thuế quan - dấu hiệu cho thấy rủi ro lạm phát đã hiện hữu ngay cả trước khi giá dầu bứt phá vì xung đột.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện phản ánh xác suất 97,5% Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 18/3. Xác suất duy trì lãi suất vào tháng 6 - từng dưới 50% - đã tăng nhẹ và hiện gần tương đương khả năng điều chỉnh.

Chứng khoán châu Á giảm điểm, Phố Wall giằng co

Trên thị trường chứng khoán, tâm lý thận trọng bao trùm khu vực châu Á trong phiên sáng 3/3.

Chỉ số MSCI rộng nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương ngoài Nhật Bản giảm 1%, nối dài đà giảm sang phiên thứ hai liên tiếp. Cổ phiếu Hàn Quốc mất 2,5%, trong khi chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đi xuống. Hợp đồng tương lai S&P 500 e-mini giảm 0,8%.

Rupal Agarwal - chiến lược gia định lượng châu Á tại Bernstein (Singapore) - cho rằng rủi ro địa chính trị đang gia tăng song song với mức độ bất ổn chính sách kinh tế vốn đã cao. “Lần gần nhất cả hai yếu tố cùng tăng mạnh là năm 2022, khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát, và điều đó không có lợi cho thị trường châu Á”, bà nhận định.

Chứng khoán tiếp tục giảm điểm.

Tại Mỹ, thị trường Phố Wall khép lại phiên đầu tuần với diễn biến giằng co. Chỉ số S&P 500 giảm sâu đầu phiên nhưng hồi phục về gần mức tham chiếu khi đóng cửa, trong khi Nasdaq Composite tăng 0,4% nhờ lực mua bắt đáy.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 1,9 điểm cơ bản, xuống 4,0288%, cho thấy dòng tiền phòng thủ quay trở lại thị trường nợ.

Với việc Iran tuyên bố đóng eo biển Hormuz và cảnh báo sử dụng vũ lực đối với tàu thuyền qua lại, nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng vẫn hiện hữu. Giá dầu và khí đốt tăng mạnh có thể khiến áp lực lạm phát quay trở lại, làm gia tăng thách thức cho các ngân hàng trung ương trong việc điều hành chính sách tiền tệ.