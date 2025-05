Thế Giới Di Động cắt giảm mặt bằng, kiếm đậm từ gian hàng online

Ngành bán lẻ điện máy tại Việt Nam đang chứng kiến những thay đổi lớn khi các thương hiệu lớn thực hiện tái cấu trúc mạnh mẽ. Theo báo cáo từ YouNet ECI, tổng số cửa hàng của các chuỗi bán lẻ lớn trong ngành đã giảm từ 4639 xuống 4312 trong năm 2024, tương đương với 327 điểm bán bị cắt giảm.

Thế Giới Di Động tăng doanh thu nhờ kênh TMĐT

Nhằm tối ưu chi phí vận hành, Thế Giới Di Động (TGDĐ) đã đóng cửa hàng loạt cửa hàng offline hoạt động kém hiệu quả. Theo báo cáo TGDĐ + TopZone ghi nhận số cửa hàng giảm từ 1076 xuống 1021, trong khi Điện Máy Xanh giảm từ 2109 xuống 2026 và Nguyễn Kim từ 59 xuống 49.

Xu hướng này không chỉ thể hiện nỗ lực tái cấu trúc của TGDĐ mà còn thể hiện tiềm năng của kênh thương mại điện tử (TMĐT), nơi đang dần trở thành kênh chủ lực để bù đắp doanh thu. Dữ liệu từ EcomHeat của YouNet ECI cho thấy, trong quý I/2025, gian hàng TGDĐ Official trên Shopee Mall đạt doanh thu 27,3 tỷ đồng, tăng 144% so với quý IV/2024, dù gian hàng bắt đầu mở bán vào tháng 5/2024. Tương tự, Điện Máy Xanh Official cũng ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 97% trên Shopee trong cùng kỳ.

Báo cáo kinh doanh 3 tháng đầu năm 2025 của MWG ghi nhận kết quả khả quan, với tổng doanh thu thuần đạt 36.091 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Mức doanh thu này tương đương hoàn thành 24% kế hoạch năm, hướng tới mục tiêu 150.000 tỷ đồng cho cả năm 2025.

Trong cơ cấu doanh thu, Điện máy xanh và TGDĐ bao gồm cả Topzone đóng góp lần lượt 44,2 và 23%. Tính riêng quý I, doanh thu từ hai chuỗi ĐMX và TGDĐ đạt hơn 24.200 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, trong đó kênh online chiếm 6%. MWG cho biết doanh thu bình quân trên mỗi cửa hàng hiện hữu tăng hơn 15%, nhờ tối mô hình vận hành tinh và hiệu quả kinh doanh.

Các chuỗi bán lẻ đang đẩy mạnh TMĐT và online

Dữ liệu từ nền tảng EcomHeat của YouNet ECI ghi nhận rằng trong năm 2024, doanh thu từ ngành Điện máy, Công nghệ và Viễn thông trên bốn sàn thương mại điện tử gồm Shopee, Lazada, Tiki và TikTok Shop chiếm 15% tổng doanh thu toàn ngành. Đồng thời, doanh thu TMĐT của ngành hàng này đã ghi nhận mức tăng trưởng 41% so với năm 2023. Trong đó, nhóm sản phẩm Điều hòa dẫn đầu với tốc độ tăng trưởng 76%, tiếp theo là nhóm Điện gia dụng nhỏ với mức tăng 58%.

Theo báo cáo "Vietnam e-Commerce Intelligence 2025" của YouNet ECI, triển vọng phát triển của ngành hàng này trên kênh TMĐT trong năm 2025 tiếp tục được đánh giá khả quan. Dựa trên thói quen mua sắm trực tuyến và mức chi tiêu của người tiêu dùng Việt Nam, nền tảng này dự báo ngành hàng Điện tử Điện máy có thể đạt tổng doanh thu lên đến 70 nghìn tỷ đồng trên các sàn TMĐT trong năm 2025.

Nhu cầu tiêu dùng tăng, tình hình kinh doanh của nhà bán chính hãng cũng ngày càng khởi sắc trên TMĐT.

Bên cạnh đó, chia sẻ từ Thế Giới Di Động và FPT Retail, việc rà soát và đóng cửa các điểm bán không đạt hiệu quả giúp cải thiện doanh thu tại các cửa hàng cũ, tối ưu chi phí vận hành, qua đó tăng lợi nhuận hoạt động.

Trong bối cảnh bên cạnh kênh bán lẻ truyền thống, thương mại điện tử (TMĐT) đang trở thành lời giải cho bài toán tối ưu chi phí. Không chịu ràng buộc bởi mặt bằng hay nhân sự, TMĐT mang đến cơ hội tiếp cận người tiêu dùng trên phạm vi toàn quốc với mức độ linh hoạt và hiệu quả.