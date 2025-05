Thế Giới Di Động (MWG) thu hơn 400 tỷ mỗi ngày, mở mới hơn 300 cửa hàng Bách Hóa Xanh từ đầu năm

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2025 với tổng doanh thu đạt 48.635 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ và hoàn thành 32% kế hoạch năm. Ước tính, trung bình mỗi ngày doanh nghiệp bán lẻ này thu hơn 400 tỷ đồng.

Trong đó, chuỗi Thế Giới Di Động/Điện Máy Xanh (TGDĐ/ĐMX) mang về 32.600 tỷ đồng doanh thu, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2024. Doanh thu tại các cửa hàng hiện hữu tiếp tục duy trì mức tăng trưởng trên 10%. Doanh thu từ kênh online 4 tháng đạt gần 1.900 tỷ đồng, chiếm khoảng 6% tổng doanh thu TGDĐ và ĐMX.

Riêng tháng 4/2025, doanh thu của hai chuỗi đạt 8.300 tỷ đồng, tăng 13% so với tháng trước và tăng 3% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành hàng điện lạnh và làm mát (máy lạnh, tủ lạnh, thiết bị làm mát) tăng trưởng từ 30 - 100% nhờ thời tiết nắng nóng và các chính sách dịch vụ vượt trội như lắp đặt trong ngày, trả góp, miễn phí công lắp đặt và bảo hành mở rộng. Ngành hàng điện thoại, máy tính bảng tăng nhẹ theo tháng và tăng hơn 20% so với cùng kỳ. Doanh thu tivi tăng trên 20% so với tháng trước và đã phục hồi tăng trưởng dương so với cùng kỳ 4 tháng đầu năm.

Chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX) ghi nhận doanh thu gần 15.000 tỷ đồng sau 4 tháng, tăng 21% so với cùng kỳ. Các ngành hàng tươi sống và FMCG đều có mức tăng trưởng đồng đều. Doanh thu trung bình mỗi cửa hàng đã hoạt động ổn định từ 6 tháng trở lên vẫn giữ ở mức 2,1 tỷ đồng mỗi tháng.

Trong 4 tháng đầu năm, BHX mở mới 359 cửa hàng, trong đó gần 50% tập trung tại khu vực miền Trung. Các cửa hàng mới đã có lợi nhuận hoạt động dương sau khi trừ chi phí vận hành ở cấp độ cửa hàng.

Tính đến cuối tháng 4/2025, MWG đang vận hành tổng cộng 1.017 cửa hàng TGDD (gồm Topzone), 2.025 cửa hàng ĐMX, 2.129 cửa hàng BHX, 326 nhà thuốc An Khang, 62 cửa hàng AVAKids, 99 cửa hàng Era Blue.

Năm nay, MWG dự kiến mục tiêu doanh thu thuần đạt 150.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 4.850 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 30% so với thực hiện 2024. Tại phiên họp với nhà đầu tư mới đây, ông Vũ Đăng Linh - Tổng giám đốc MWG khẳng định doanh nghiệp sẽ không điều chỉnh mục tiêu kinh doanh và sẽ lực hoàn thành kế hoạch 2025 đã đề ra.

Tổng giám đốc MWG cho biết thị trường điện thoại/điện máy tăng trưởng trong những tháng đầu năm tăng khoảng 4-5% nhưng riêng các công ty thành viên tăng trưởng khoảng 12%. Ngành hàng tiêu dùng tăng trưởng chung khoảng 7-8%, trong đó Bách Hóa Xanh tăng trưởng được 20% so với cùng kỳ.

Nhờ đó, tăng trưởng chung của MWG đến nay khoảng 14% so với cùng kỳ. “Sức mua năm nay tôi tham khảo với nhiều bên thì tăng trưởng chung khoảng 6-8%, nhìn chung không nhiều. T ôi nghĩ là tình hình sức mua chỉ cải thiện nhẹ cho giai đoạn 2025-2026 ”, Tổng giám đốc MWG đưa ra nhận định về thị trường.

Đối với lo ngại về thuế quan, ông Vũ Đăng Linh đánh giá MWG có thể bị ảnh hưởng gián tiếp khi sức cầu bị ảnh hưởng nhưng mức độ không đáng ngại. “ Quá trình tái cấu trúc giúp chúng tôi củng cố sức mạnh nội lực, linh hoạt hơn , k hả năng chống chịu tốt hơn trước những sự biến động của thị trường ”, Tổng giám đốc MWG nhấn mạnh.