The Human Safety Net xây sân chơi hướng đến phát triển toàn diện cho trẻ

Hiểu được điều này, The Human Safety Net (THSN) Việt Nam - tổ chức phi lợi nhuận do tập đoàn Generali thành lập - mang đến cho trẻ em An Giang một sân chơi cùng niềm vui mới nhân ngày Trung thu.

Khoảng sân chơi mới nuôi dưỡng niềm vui và sự phát triển toàn diện cho trẻ em Việt Nam

Theo UNICEF, vui chơi chính là cách tự nhiên nhất để trẻ học hỏi, khám phá thế giới, đồng thời, rèn luyện thể chất, tăng cường kỹ năng vận động và kích thích tư duy sáng tạo, những yếu tố nền tảng giúp trẻ em phát huy tiềm năng. Tuy nhiên, tại nhiều khu vực có hoàn cảnh khó khăn, không gian vui chơi an toàn cho trẻ vẫn còn rất hạn chế. Từ thực tế đó, đêm Trung thu năm nay, THSN cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (BTTEVN) xây dựng một sân chơi mới tại trường Tiểu học Tiểu học Lê Trì (xã Tri Tôn, An Giang), mang đến một không gian vui chơi lành mạnh để trẻ em nơi đây phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần. Đặc biệt, sân chơi rộng 450m² được thiết kế và xây dựng với chất liệu bền vững và thân thiện với môi trường như lốp xe đã qua sử dụng, gỗ rừng, nhựa tái chế, góp phần giảm thiểu rác thải nhựa.

Sân chơi mới là thành quả từ chiến dịch Thử Thách Toàn Cầu 2024 "Chung tay gây quỹ, xây trường cho em" do THSN và Quỹ BTTEVN phát động, quy tụ hơn 500 tình nguyện viên, gồm tập thể nhân viên, Tư vấn tài chính và Khách hàng của Generali tham gia kêu gọi gây quỹ. Chỉ trong vài tháng, chiến dịch đã gây quỹ thành công 511.087.821 VNĐ với hơn 4.500 giao dịch đóng góp, minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ của lòng nhân ái tới cộng đồng.

Sân chơi được thiết kế sử dụng nhiều vật liệu tái chế thân thiện với môi trường

Cùng ngày tại An Giang, Generali tổ chức đêm hội "Mùa trăng như ý", mang đến cho hơn 400 em nhỏ và phụ huynh nơi đây một mùa trăng ấm áp và đầy niềm vui. Sân chơi mới cũng trở thành món quà ý nghĩa đêm Trung thu cho các em, nơi niềm vui và tiếng cười sẽ tiếp tục được lan rộng vào mỗi giờ ra chơi.

Niềm hạnh phúc ngày Trung thu của các em càng trọn vẹn hơn với những phần quà ý nghĩa

The Human Safety Net Việt Nam đồng hành bảo vệ trẻ em trong giai đoạn đầu đời

Chiến dịch nằm trong cam kết dài hạn của THSN trong việc triển khai các sáng kiến bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương, tập trung vào lĩnh vực quan trọng là Phát triển trẻ thơ toàn diện (Early Childhood Development – ECD). ECD là giai đoạn nền tảng quyết định sức khỏe, khả năng học tập và thành công của trẻ sau này. Không chỉ xây dựng sân chơi hay tổ chức một đêm hội Trung thu, dự án là minh chứng cho nỗ lực của THSN Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng các dự án nhằm cải thiện các chỉ số phát triển cho trẻ thơ, gieo những hạt mầm cho một tương lai khỏe mạnh và bền vững. Bởi đầu tư cho sự phát triển toàn diện của trẻ trong những năm đầu đời không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà còn là của cả cộng đồng xã hội.

Đến nay, THSN đã hiện diện tại 26 quốc gia, hợp tác cùng 85 tổ chức phi chính phủ để hỗ trợ hơn 850.000 phụ huynh, trẻ em và người tị nạn trên toàn cầu. Là thành viên của THSN toàn cầu, THSN Việt Nam cũng đóng góp vào kết quả chung, triển khai nhiều dự án trong sáng kiến nhân rộng tác động tích cực toàn cầu. Tiêu biểu như vào tháng 6 vừa qua, THSN tài trợ 1,5 triệu euro cho Đại học Monash (Australia) và Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD) nhân rộng mô hình "Hành trình đầu đời" - chương trình đào tạo kỹ năng làm cha mẹ tích cực lồng ghép vào hoạt động tiêm chủng mở rộng, góp phần thực hiện đề án "Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng".

THSN hướng đến tạo ra một môi trường vui chơi an toàn giúp trẻ phát triển toàn diện qua sân chơi mới

Mỗi dự án là một dấu mốc quan trọng trong nỗ lực bền bỉ của THSN Việt Nam trong hành trình bảo vệ trẻ em. Từ sự sẻ chia yêu thương đến những sân chơi rộn rã tiếng cười, THSN đã và đang chứng minh rằng mỗi hành động nhỏ đều có thể tạo nên thay đổi tích cực.