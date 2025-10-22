Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

The Human Safety Net xây sân chơi hướng đến phát triển toàn diện cho trẻ

22-10-2025 - 19:30 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

The Human Safety Net xây sân chơi hướng đến phát triển toàn diện cho trẻ

Một không gian vui chơi an toàn không chỉ mang đến niềm vui cho trẻ nhỏ, mà còn là nơi nhiều ước mơ tuổi thơ được nuôi dưỡng, nơi trẻ em được phát triển toàn diện.

Hiểu được điều này, The Human Safety Net (THSN) Việt Nam - tổ chức phi lợi nhuận do tập đoàn Generali thành lập - mang đến cho trẻ em An Giang một sân chơi cùng niềm vui mới nhân ngày Trung thu.

Khoảng sân chơi mới nuôi dưỡng niềm vui và sự phát triển toàn diện cho trẻ em Việt Nam

Theo UNICEF, vui chơi chính là cách tự nhiên nhất để trẻ học hỏi, khám phá thế giới, đồng thời, rèn luyện thể chất, tăng cường kỹ năng vận động và kích thích tư duy sáng tạo, những yếu tố nền tảng giúp trẻ em phát huy tiềm năng. Tuy nhiên, tại nhiều khu vực có hoàn cảnh khó khăn, không gian vui chơi an toàn cho trẻ vẫn còn rất hạn chế. Từ thực tế đó, đêm Trung thu năm nay, THSN cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (BTTEVN) xây dựng một sân chơi mới tại trường Tiểu học Tiểu học Lê Trì (xã Tri Tôn, An Giang), mang đến một không gian vui chơi lành mạnh để trẻ em nơi đây phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần. Đặc biệt, sân chơi rộng 450m² được thiết kế và xây dựng với chất liệu bền vững và thân thiện với môi trường như lốp xe đã qua sử dụng, gỗ rừng, nhựa tái chế, góp phần giảm thiểu rác thải nhựa.

Sân chơi mới là thành quả từ chiến dịch Thử Thách Toàn Cầu 2024 "Chung tay gây quỹ, xây trường cho em" do THSN và Quỹ BTTEVN phát động, quy tụ hơn 500 tình nguyện viên, gồm tập thể nhân viên, Tư vấn tài chính và Khách hàng của Generali tham gia kêu gọi gây quỹ. Chỉ trong vài tháng, chiến dịch đã gây quỹ thành công 511.087.821 VNĐ với hơn 4.500 giao dịch đóng góp, minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ của lòng nhân ái tới cộng đồng.

The Human Safety Net xây sân chơi hướng đến phát triển toàn diện cho trẻ- Ảnh 1.

Sân chơi được thiết kế sử dụng nhiều vật liệu tái chế thân thiện với môi trường

Cùng ngày tại An Giang, Generali tổ chức đêm hội "Mùa trăng như ý", mang đến cho hơn 400 em nhỏ và phụ huynh nơi đây một mùa trăng ấm áp và đầy niềm vui. Sân chơi mới cũng trở thành món quà ý nghĩa đêm Trung thu cho các em, nơi niềm vui và tiếng cười sẽ tiếp tục được lan rộng vào mỗi giờ ra chơi.

The Human Safety Net xây sân chơi hướng đến phát triển toàn diện cho trẻ- Ảnh 2.

Niềm hạnh phúc ngày Trung thu của các em càng trọn vẹn hơn với những phần quà ý nghĩa

The Human Safety Net Việt Nam đồng hành bảo vệ trẻ em trong giai đoạn đầu đời

Chiến dịch nằm trong cam kết dài hạn của THSN trong việc triển khai các sáng kiến bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương, tập trung vào lĩnh vực quan trọng là Phát triển trẻ thơ toàn diện (Early Childhood Development – ECD). ECD là giai đoạn nền tảng quyết định sức khỏe, khả năng học tập và thành công của trẻ sau này. Không chỉ xây dựng sân chơi hay tổ chức một đêm hội Trung thu, dự án là minh chứng cho nỗ lực của THSN Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng các dự án nhằm cải thiện các chỉ số phát triển cho trẻ thơ, gieo những hạt mầm cho một tương lai khỏe mạnh và bền vững. Bởi đầu tư cho sự phát triển toàn diện của trẻ trong những năm đầu đời không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà còn là của cả cộng đồng xã hội.

Đến nay, THSN đã hiện diện tại 26 quốc gia, hợp tác cùng 85 tổ chức phi chính phủ để hỗ trợ hơn 850.000 phụ huynh, trẻ em và người tị nạn trên toàn cầu. Là thành viên của THSN toàn cầu, THSN Việt Nam cũng đóng góp vào kết quả chung, triển khai nhiều dự án trong sáng kiến nhân rộng tác động tích cực toàn cầu. Tiêu biểu như vào tháng 6 vừa qua, THSN tài trợ 1,5 triệu euro cho Đại học Monash (Australia) và Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD) nhân rộng mô hình "Hành trình đầu đời" - chương trình đào tạo kỹ năng làm cha mẹ tích cực lồng ghép vào hoạt động tiêm chủng mở rộng, góp phần thực hiện đề án "Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng".

The Human Safety Net xây sân chơi hướng đến phát triển toàn diện cho trẻ- Ảnh 3.

THSN hướng đến tạo ra một môi trường vui chơi an toàn giúp trẻ phát triển toàn diện qua sân chơi mới

Mỗi dự án là một dấu mốc quan trọng trong nỗ lực bền bỉ của THSN Việt Nam trong hành trình bảo vệ trẻ em. Từ sự sẻ chia yêu thương đến những sân chơi rộn rã tiếng cười, THSN đã và đang chứng minh rằng mỗi hành động nhỏ đều có thể tạo nên thay đổi tích cực.

Ánh Dương

Phụ Nữ Số

Từ Khóa:
dn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thắng giải thương hiệu truyền cảm hứng - Nature Foods khẳng định vị thế ngành công nghệ thực phẩm

Thắng giải thương hiệu truyền cảm hứng - Nature Foods khẳng định vị thế ngành công nghệ thực phẩm Nổi bật

Swire Coca-Cola tại Việt Nam: Nơi văn hóa thấu hiểu và sẻ chia tạo nên hành trình phát triển bền vững

Swire Coca-Cola tại Việt Nam: Nơi văn hóa thấu hiểu và sẻ chia tạo nên hành trình phát triển bền vững Nổi bật

Xtep ra mắt trại huấn luyện X-RUN CAMP cho marathon Standard Chartered Hanoi

Xtep ra mắt trại huấn luyện X-RUN CAMP cho marathon Standard Chartered Hanoi

17:30 , 22/10/2025
Fanpage Đài Phát Thanh.: Từ sự giản dị đến những bài viết chạm triệu cảm xúc

Fanpage Đài Phát Thanh.: Từ sự giản dị đến những bài viết chạm triệu cảm xúc

16:00 , 22/10/2025
AVAKids - Điểm đến tin cậy để mẹ chọn sữa chua an toàn, chất lượng cho bé

AVAKids - Điểm đến tin cậy để mẹ chọn sữa chua an toàn, chất lượng cho bé

13:30 , 22/10/2025
Khám phá 10 công trình biểu tượng đưa Thái Lan thành trung tâm du lịch

Khám phá 10 công trình biểu tượng đưa Thái Lan thành trung tâm du lịch

10:00 , 22/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên