The Legend Danang - Biểu tượng sống mới kề bên cầu Rồng

Biểu tượng tương lai, xứng tầm huyền thoại

Cái tên "The Legend" không phải sự lựa chọn ngẫu nhiên của nhà phát triển ROX Signature. Đây là tuyên ngôn đầy khát vọng về một huyền thoại mới giữa lòng Đà Nẵng – một biểu tượng đô thị mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử và tinh thần phát triển bền vững.

Từ vị trí độc bản, The Legend Danang vươn mình kiêu hãnh, cùng Cầu Rồng tạo thế "lưỡng long triều nhật" hiếm có. Hai con rồng - một là cây cầu với dáng vẻ uy nghi bắc qua sông Hàn, một là The Legend Danang với thiết kế giao hòa giữa bản sắc bản địa và tư duy toàn cầu - cùng hướng về ánh mặt trời, tượng trưng cho sự hòa hợp, thịnh vượng và khởi đầu mới tràn đầy hy vọng.

Dự án không phải công trình "đứng riêng" trong không gian đô thị, mà là điểm hội tụ hài hòa giữa di sản và hiện đại, giữa tinh thần phong thủy Á Đông và tư duy kiến trúc đương đại. The Legend Danang kế thừa những giá trị đã tạo nên bản sắc Đà Nẵng - thành phố trẻ trung, năng động nhưng thấm đẫm chiều sâu văn hóa - rồi nâng tầm chúng thành tuyên ngôn sống mới cho thế hệ tinh hoa.

The Legend Danang - Tác phẩm độc bản trong bộ sưu tập bất động sản dành cho giới tinh hoa

Là tổ hợp căn hộ và khách sạn cao cấp do ROX Signature phát triển, The Legend Danang được quy hoạch như một chỉnh thể sống đẳng cấp tại vị trí đẹp bậc nhất thành phố tại tọa độ A20 Võ Văn Kiệt, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng. Đây chính là nơi giao cắt của 4 trục đường huyết mạch: Võ Văn Kiệt, Lý Nam Đế, Ngô Quyền và Mai Hắc Đế, thuận tiện kết nối tới các tiện ích trọng điểm của thành phố.

The Legend Danang sở hữu vị trí biểu tượng, sánh đôi cùng Cầu Rồng, giữa dòng chảy sông Hàn.

Trên tổng diện tích 11.487m², The Legend Danang gồm 2 tòa tháp: tòa tháp căn hộ cao cấp 29 tầng nổi và 3 tầng hầm; tòa tháp khách sạn 5* quốc tế cao 25 tầng nổi & 3 tầng hầm. Một là tòa căn hộ sở hữu lâu dài dành riêng cho cộng đồng cư dân tinh hoa; một là tòa thương mại - khách sạn mang thương hiệu Hyde, vận hành bởi Accor - Ennismore theo chuẩn 5* quốc tế. Sự song hành giữa một bên là không gian sống cá nhân hóa, và một bên là dịch vụ lưu trú cao cấp toàn cầu, tạo nên hệ sinh thái sống đa tầng, năng động và đẳng cấp.

Từ quy hoạch tổng thể cho đến định vị sản phẩm, The Legend Danang hướng đến tầng lớp khách hàng dẫn dắt xu thế - những người đòi hỏi chuẩn mực sống cao hơn cả chức năng, tiện nghi: đó là trải nghiệm thẩm mỹ, cá tính sở hữu và sự riêng tư tuyệt đối. Hệ tiện ích concierge biệt lập, không gian nội thất được hoàn thiện chuẩn quốc tế, cùng triết lý thiết kế đề cao cảm xúc - tất cả góp phần hình thành một phong cách sống được "điêu khắc" dành riêng cho từng cá nhân.

Sảnh tiếp đón căn hộ The Legend Danang được thiết kế theo tiêu chuẩn khách sạn 5* quốc tế.

Ngay từ khoảnh khắc bước chân vào sảnh chính - The Legend Danang được thiết kế theo tiêu chuẩn khách sạn 5* quốc tế đầy đủ trải nghiệm với 5 giác quan: từ ánh sáng dịu nhẹ, hương thơm tinh tế, âm thanh êm dịu cho đến chất liệu sang trọng nâng niu từng bước chân. Không gian này chính là nơi chuyển giao trạng thái - từ thế giới bên ngoài về vùng an trú của bản ngã cá nhân.

Hệ thống tiện ích nội khu khép kín mang tiêu chuẩn nghỉ dưỡng 5 sao: hồ bơi vô cực, hồ bơi bốn mùa, phòng gym cao cấp, phòng tập golf 3D, vườn thiền và business lounge - tất cả tạo nên một hệ sinh thái sống cân bằng và trọn vẹn ngay giữa trung tâm thành phố biển sôi động.

Sánh vai bên cạnh là tòa tháp khách sạn thương hiệu Hyde Hotels 5* - mang tinh thần đương đại, cá tính và nghệ thuật sống gợi cảm, The Legend Danang trở thành nơi giao thoa giữa phong cách sống bản lĩnh và dịch vụ đẳng cấp toàn cầu. Đây cũng chính là yếu tố then chốt giúp dự án không chỉ nổi bật tại thị trường Đà Nẵng, mà còn trở thành điểm nhấn mới trên bản đồ bất động sản cao cấp quốc tế.

The Legend Danang là dự án tiên phong của ROX Signature - thương hiệu phát triển bất động sản cao cấp thuộc ROX Group. Với triết lý chọn lọc, tinh tế và nhất quán trong từng chi tiết, ROX Signature không phát triển dự án đại trà, mà tạo tác từng tác phẩm nghệ thuật cho những chủ nhân xứng tầm.