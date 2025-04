The Nelson: Chốn an cư sang trọng của giới thượng lưu Hà thành

Khi nhà giàu Việt đề cao sự tĩnh lặng

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt bậc, Việt Nam trở thành một trong những nước có tỷ lệ tăng trưởng tầng lớp siêu giàu nhanh nhất khu vực. Theo báo cáo của New World Wealth và Henley & Partners được công bố năm 2024, Việt Nam có 19.400 triệu phú có tài sản trên 1 triệu USD, 58 triệu phú có tài sản trên 100 triệu USD. Trong khi đó Knight Frank (Anh) dự báo đến năm 2028, số người siêu giàu tại Việt Nam sẽ tăng gần 30%, đưa Việt Nam vượt mặt nhiều quốc gia phát triển như Hàn Quốc, Hong Kong hay Singapore để lọt vào top 5 khu vực châu Á - Thái Bình Dương về tốc độ tăng trưởng nhóm siêu giàu.

Khối lượng tài sản gia tăng nhanh chóng nhưng giới nhà giàu thế hệ mới tại Việt Nam không chọn phô trương hào nhoáng. Ngược lại, một bộ phận không nhỏ người giàu đang âm thầm theo đuổi một triết lý sống rất mới - Quiet Luxury. Không đầu tư mạnh vào những món đồ đắt đỏ, xe sang, nhà đẹp chỉ để phô trương, giờ đây, đẳng cấp thực sự của giới tinh hoa được thể hiện qua khí chất, sự tinh tế trong lựa chọn không gian sống, sự tận hưởng từng phút giây. Họ theo đuổi lối sống giàu sang nhưng lặng lẽ, không khoa trương những thứ phù phiếm. Sự tinh tế, độc bản và bền vững được đề cao trong phong cách sống này.

Theo thống kê từ Google năm 2023, lượng tìm kiếm các cụm từ như "Quiet Luxury" hay "Stealth Wealth" đã tăng hơn 614% so với năm trước. Con số này đủ sức chứng minh rằng đây không còn là trào lưu nhất thời, mà là dấu hiệu của một cuộc chuyển dịch văn hóa sống toàn cầu. Nếu người phương Tây gọi họ là "Old Money" - những gia tộc sống giàu nhưng kín tiếng qua nhiều thế hệ, thì người Trung Quốc có khái niệm "Laoqianfeng" - một kiểu giàu sang toát ra từ sự giản dị. Với người giàu Việt hiện nay, điều này thể hiện ở sự chọn lựa kỹ lưỡng không gian sống: biệt lập, riêng tư, đầy đủ tiện nghi nhưng không phô trương. Họ lựa chọn những căn hộ, biệt thự giới hạn, khu nhà yên tĩnh có cộng đồng chọn lọc thay vì các khu đô thị đông đúc, hào nhoáng.

Trên thị trường hiện rất hiếm dự án có thể "chiều lòng" nhóm khách hàng yêu thích phong cách "quiet luxury". Đó cũng là lý do dự án The Nelson đã nhanh chóng thu hút giới nhà giàu Việt. Với số lượng giới hạn chỉ 175 căn hộ, The Nelson mang đến cho chủ nhân một cuộc sống riêng tư tuyệt đối, đơn giản mà tinh tế, được thiết kế dành riêng cho giới nhà giàu kín tiếng.

The Nelson định hình phong cách sống của giới tinh hoa Việt

Ông Bùi Trọng Nguyên - một doanh nhân Việt kiều có 20 năm sinh sống ở Pháp vừa quyết định mua một căn hộ tại The Nelson vì ấn tượng với phong cách sống khác biệt ở đây. Ông nhận xét, chất "xa xỉ thầm lặng" được thể hiện từ phong cách thiết kế kiến trúc - nội thất, hệ tiện ích riêng tư độc quyền và đặc biệt là vị trí độc tôn của The Nelson. Vị trí này đủ biệt lập cho những chủ nhân yêu thích phong cách "Quiet Luxury" nhưng vẫn dễ dàng kết nối tới những địa điểm học tập, mua sắm, ăn uống và giải trí bậc nhất Hà Thành.

Cũng như ông Nguyên, nhiều khách hàng đến tham quan dự án đều ấn tượng với không gian sống được trau chuốt đến từng chi tiết, nâng niu cảm xúc của chủ nhân. Với số lượng hữu hạn, mỗi căn hộ được "may đo" riêng cho những chủ nhân tinh hoa với đường nét tinh xảo, không gian mở và sự hoàn thiện cao cấp. Khách thăm quan căn hộ đều ấn tượng bởi hệ kính ban công và cửa sổ tràn trần, không gian căn hộ thông thoáng. Không gian phòng khách ấm cúng dẫn lối ra khu vực ban công với tầm nhìn tuyệt đẹp hướng hồ Hoàng Cầu và thành phố. Khu vực bếp ăn lát đá cẩm thạch sang trọng được trang bị theo tiêu chuẩn đẳng cấp nhất từ các thương hiệu như: Bosch, Malloca, Hafele….

Không gian ấm cúng, sang trọng trong căn hộ The Nelson.

Sự "xa xỉ" của The Nelson còn thể hiện ở chuỗi tiện ích biệt lập đặc quyền tuyển chọn, biến mỗi ngày đều hành trình nghỉ dưỡng đầy cảm xúc. Chuỗi tiện ích dịch vụ tại đây được phát triển theo hướng chọn lọc và cá nhân hóa, phù hợp với nhu cầu của nhóm khách hàng cao cấp đang theo đuổi phong cách sống "Quiet Luxury".

Tầng 1 của dự án được thiết kế như một không gian đón tiếp chuẩn mực, tích hợp nhiều chức năng phục vụ sinh hoạt hằng ngày của cư dân. Khu vực lễ tân có doorman hỗ trợ đón khách, xách hành lý, đánh xe theo yêu cầu, tạo nên trải nghiệm tiếp cận tương tự khách sạn 5 sao. Hệ thống an ninh 24/7 đảm bảo an toàn cho cư dân.

Không gian lounge dành riêng cho cư dân được thiết kế riêng tư, tích hợp tủ rượu cá nhân, đáp ứng nhu cầu tiếp khách hoặc thư giãn nhẹ trong ngày. Bên cạnh đó, khu café tiêu chuẩn cao cấp, quầy giặt là, tiệm cắt tóc - gội đầu, phòng chăm sóc sức khỏe cơ bản, máy bán hàng tự động hoạt động 24/7... được sắp xếp hợp lý nhằm đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu thiết yếu mà không cần rời khỏi tòa nhà. Đặc biệt, tòa nhà có bố trí không gian tổ chức tiệc nhỏ từ 10-25 người, phù hợp với các buổi gặp mặt thân mật, tối ưu tính riêng tư cho cư dân mà vẫn thuận tiện về mặt vận hành.

Phòng tiệc riêng tư là tiện ích xa xỉ đặc quyền độc bản tại The Nelson

Ngay trong toà nhà còn có khu vui chơi dành cho cư dân nhí. Tầng mái là không gian tập trung các tiện ích chăm sóc sức khỏe và thư giãn, bao gồm phòng gym, khu sauna, sân tập pickleball - một trong những môn thể thao mới được giới thành đạt ưa chuộng, cùng khu vườn dạo và không gian thiền. Việc bố trí các tiện ích tại tầng mái không chỉ tận dụng lợi thế tầm nhìn rộng mà còn tăng cường trải nghiệm sống biệt lập và yên tĩnh.

The Nelson còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cư dân được thiết kế theo hướng linh hoạt và cá nhân hóa như dịch vụ chăm sóc cây xanh cho từng căn hộ, dọn dẹp nhà theo giờ, đặt xe riêng theo yêu cầu. Các tiện ích và dịch vụ này được đồng bộ hóa và tinh chỉnh theo thói quen sống của nhóm cư dân đặc thù - những người đề cao sự riêng tư và tính chuẩn mực trong vận hành.

"Tham quan The Nelson, tôi quyết định sẽ sinh sống ở đây khi về hản Việt Nam. Dự án đủ hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn sống cao cấp nhưng vẫn mang trong mình những nét văn hoá đậm chất Hà thành", ông Nguyên nhấn mạnh.