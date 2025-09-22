The Queen 360 Giải Phóng: Đòn bẩy hạ tầng giúp căn hộ gia tăng giá trị

Vị trí cửa ngõ kết nối toàn diện

Tọa lạc tại 360 Giải Phóng, nơi giáp ranh giữa ba quận trung tâm cũ sầm uất: Thanh Xuân, Hai Bà Trưng và Hoàng Mai – The Queen sở hữu vị trí ngay vùng lõi đô thị Hà Nội. Đây là điểm giao thoa hoàn hảo giữa sự tiện lợi và tiềm năng phát triển, với hệ thống giao thông linh hoạt giúp cư dân di chuyển nhanh chóng đến mọi ngóc ngách thủ đô.

Đặc biệt, dự án kề cận đường Giải Phóng rộng 42m – tuyến huyết mạch nối liền Quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và Vành đai 2. Chỉ trong vòng 10 phút, cư dân có thể tiếp cận trung tâm cũ Hoàn Kiếm, các quận Ba Đình, Đống Đa hay Cầu Giấy. Các tuyến đường lân cận như Lê Trọng Tấn, Định Công, Kim Đồng, Trường Chinh và Vành đai 2,5 rộng 40m mang lại sự di chuyển mượt mà, tránh ùn tắc nội đô. Từ đây, dễ dàng đến bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm hay sân bay Nội Bài qua cầu Thanh Trì chỉ trong 30-45 phút.

Không dừng lại ở kết nối giao thông, The Queen còn liền kề 3 công viên lớn, 4 bệnh viện danh tiếng (Bạch Mai, Việt Pháp, Tai – Mũi – Họng TW, Lão Khoa) và 5 cụm trường trọng điểm quốc gia (Đại học Bách Khoa, Kinh tế Quốc dân, Xây dựng, Đại học Y Hà Nội). Vị trí này không chỉ lý tưởng cho gia đình có con nhỏ, học sinh – sinh viên, chuyên gia, giảng viên, bác sĩ mà còn đảm bảo giá trị cho thuê sinh lời ổn định.

Là mảnh ghép cuối cùng trong tổ hợp Imperial Plaza rộng 3,6ha, The Queen hưởng lợi từ quy hoạch đồng bộ kiểu mẫu: 5 tầng hầm đỗ xe giải quyết triệt để vấn đề để xe trong nội đô, hệ thống đường nội bộ thoáng rộng và không gian sống khép kín đảm bảo an ninh, riêng tư. Đây chính là nền tảng hạ tầng nội khu vững chắc, biến The Queen thành toạ độ sống sang trong lòng thành phố phồn hoa.

Đón đầu quy hoạch tương lai

Tọa độ vị trí The Queen không chỉ sở hữu ưu thế hạ tầng đồng bộ, mà còn đón đầu các dự án giao thông trọng điểm. Với hàng loạt quy hoạch đang triển khai, dự án này sẽ chứng kiến đà tăng giá mạnh mẽ trong 2-3 năm tới.

Các tuyến đường Lê Trọng Tấn – Trường Chinh – Nguyễn Lân đang được mở rộng, cùng liên kết Giải Phóng – Kim Đồng – Nguyễn Xiển – Linh Đàm. Vành đai 2.5 và Vành đai 3 đang hoàn thiện, tạo hành lang kết nối nhanh chóng với các khu đô thị mới phía Nam sông Hồng.

Cùng với đó, hệ thống Metro hiện đại. Dự án sát tuyến Metro số 1 (Yên Viên – Ngọc Hồi) và tuyến Metro Nhổn – Ga Hà Nội, dự kiến hoàn thành giai đoạn đầu vào cuối 2025. Những tuyến đường sắt đô thị này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển vào trung tâm xuống còn 5-7 phút, đồng thời kết nối The Queen với sân bay và các khu kinh tế trọng điểm như Hòa Lạc.

Giá trị các căn hộ cao cấp tại The Queen dự kiến tăng 25 - 30% sau khi hoàn thiện

Với những lợi thế từ hạ tầng tỷ đô này, giá trị mỗi căn hộ tại The Queen dự kiến sẽ tăng trưởng vượt trội trong thời gian ngắn. Theo xu hướng thị trường, giá chung cư nội đô Hà Nội đã tăng 15-20% hàng năm nhờ hạ tầng, và The Queen – với vị trí chiến lược – dự kiến tăng giá 25-30% khi dự án hoàn thiện. Đây là cơ hội đầu tư sinh lời vượt trội, đặc biệt khi đất nội đô khan hiếm, giá trị gia tăng theo thời gian và dễ thanh khoản.

Biểu tượng sống mới đẳng cấp

Bên cạnh hạ tầng vượt trội, The Queen còn chinh phục bằng hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp: trung tâm thương mại, siêu thị tiện lợi, phòng gym, spa, rạp chiếu phim, bể bơi ngoài trời, khu vui chơi trẻ em và phòng sinh hoạt cộng đồng… tất cả được thiết kế hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu sống, làm việc, giải trí.

Về kiến trúc, dự án nổi bật với thiết kế căn hộ độc bản: tối ưu công năng, ban công thoáng rộng, ngập tràn ánh sáng tự nhiên và view panorama toàn cảnh thành phố. Với 931 căn hộ cao cấp và 4 căn penthouse, mỗi không gian sống tại The Queen đều mang đến sự phồn hoa của Hà Nội ngay từ cửa sổ.

Các căn hộ cao cấp tại The Queen ngập tràn ánh sáng tự nhiên và view panorama toàn cảnh thành phố

Chính sách bán hàng cũng giúp The Queen càng tăng sức hút: tổng chiết khấu lên đến 9,5%, hỗ trợ vay 0% lãi suất trong 18 tháng, và chiết khấu thêm 1% cho khách booking sớm.

Trong bối cảnh Hà Nội đang "lột xác" với hạ tầng giao thông hiện đại, The Queen 360 Giải Phóng chính là biểu tượng sống mới – nơi kết nối toàn diện, tiềm năng tăng giá cao và không gian đẳng cấp hội tụ.