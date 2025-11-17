The Queen sẵn sàng cho đợt mở bán giai đoạn 2 đầy hứa hẹn

Vị trí vàng kết nối trung tâm lõi thủ đô

Nằm tại số 360 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, The Queen sở hữu vị trí chiến lược hiếm có ngay trên tuyến đường huyết mạch phía Nam Hà Nội. Chỉ hơn 10 phút di chuyển, cư dân đã có thể chạm đến hồ Hoàn Kiếm – trái tim văn hóa và lịch sử của Thủ đô. Vị trí này mang đến sự hòa quyện hoàn hảo giữa nhịp sống đô thị sôi động và không gian xanh gần gũi, tạo nên một môi trường sống lý tưởng cho mọi gia đình.

The Queen được bao quanh bởi hệ thống tiện ích ngoại khu đẳng cấp, đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân. Từ các cơ sở y tế hàng đầu như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đến các trường đại học danh giá như Đại học Bách Khoa, Đại học Kinh tế Quốc dân, hay các trung tâm thương mại sầm uất như Aeon Mall Hoàng Mai và Vincom Mega Mall Royal City, mọi tiện ích đều nằm trong tầm tay. Công viên Thống Nhất và Công viên Yên Sở gần kề mang đến không gian thư giãn lý tưởng, giúp cư dân tận hưởng những khoảnh khắc bình yên giữa lòng thành phố.

Hệ thống giao thông đồng bộ là một điểm nhấn nổi bật của The Queen. Nằm gần các trục đường chính như Vành đai 2.5, đường Trường Chinh và cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến sân bay quốc tế Nội Bài trong 30 phút hoặc các tỉnh lân cận như Ninh Bình, Hải Phòng chỉ trong vài giờ. Hệ thống giao thông công cộng hiện đại, bao gồm xe buýt và tuyến metro Cát Linh – Hà Đông trong tương lai gần, càng tăng thêm sự thuận tiện, giúp cư dân kết nối linh hoạt mà không lo ùn tắc.

Trong bối cảnh quỹ đất nội đô Hà Nội ngày càng khan hiếm, vị trí trung tâm Giải Phóng của The Queen không chỉ mang lại sự tiện lợi tối đa mà còn đảm bảo tiềm năng tăng giá vượt trội. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm một không gian sống đẳng cấp hoặc cơ hội đầu tư sinh lời bền vững. The Queen thực sự là "viên ngọc quý" giữa lòng Thủ đô, nơi hội tụ mọi giá trị của cuộc sống hiện đại.

Tiện ích vượt trội – trọn một ngày hưởng thụ

The Queen không chỉ chinh phục bởi vị trí đắc địa mà còn bởi hệ thống tiện ích nội khu "all-in-one" đẳng cấp, được tích hợp từ quần thể Imperial Plaza rộng gần 3,7 ha. Với hơn 40 tiện ích cao cấp, dự án mang đến một không gian sống khép kín, hiện đại và thượng lưu, nơi mọi nhu cầu hàng ngày từ giải trí, mua sắm đến chăm sóc sức khỏe đều được đáp ứng ngay tại chỗ.

Nổi bật là bể bơi trong nhà và ngoài trời với diện tích lên đến hơn 1.000 m² cho bể ngoài trời – riêng biệt cho người lớn và trẻ em – cùng bể bơi trong nhà rộng 250 m², tạo nên khu vực thư giãn lý tưởng giữa lòng đô thị sôi động. Hệ thống tiện ích thể thao và sức khỏe được đầu tư bài bản, bao gồm phòng gym hiện đại trang bị thiết bị nhập khẩu cao cấp, spa chăm sóc sắc đẹp, khu yoga và các sân chơi ngoài trời như tennis, chạy bộ hay đạp xe.

Khu vui chơi trẻ em an toàn và sáng tạo giúp các em phát triển toàn diện, trong khi phòng sinh hoạt cộng đồng rộng 690 m² và rạp chiếu phim CGV mang đến không gian gắn kết gia đình và giải trí đỉnh cao. Dãy shophouse sang trọng cùng trung tâm thương mại, quán café, nhà hàng đa dạng phục vụ nhu cầu mua sắm, F&B mà không cần rời khỏi nội khu, biến The Queen thành một "thành phố thu nhỏ" tiện nghi.

Mọi tiện ích tại The Queen đều được chăm chút tỉ mỉ để nâng tầm chất lượng sống: từ nội thất bàn giao cao cấp của các thương hiệu quốc tế, sảnh đón lobby phong cách châu Âu xa xỉ, đến tầng hầm để xe rộng lớn với 5 tầng hầm đảm bảo chỗ đỗ cho 100% cư dân bao gồm ô tô và xe máy. Hệ thống an ninh 24/7 tiên tiến kết hợp không gian xanh chiếm tỷ lệ lớn với vườn cảnh nhiệt đới, vườn nướng BBQ trên tầng mái và đường dạo bộ, tạo nên môi trường sống trong lành, cân bằng giữa thiên nhiên và đô thị hiện đại

Tại The Queen, mỗi ngày về nhà không chỉ là nghỉ ngơi mà còn là hành trình tận hưởng trọn vẹn – nơi cư dân trẻ, gia đình và giới thượng lưu tìm thấy sự hài hòa hoàn hảo giữa công việc, giải trí và chăm sóc bản thân. Với hệ sinh thái tiện ích đồng bộ và đa dạng, dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu thiết yếu mà còn nâng cao giá trị sống, khẳng định vị thế là biểu tượng của phong cách sống đẳng cấp tại trung tâm Thủ đô.

Với vị trí kết nối trung tâm lõi thủ đô, tiện ích vượt trội, hơn 900 căn hộ the Queen đang trở thành hàng hiếm được săn đón. Trong đợt mở bán giai đoạn 1 vừa qua đã tạo nên "cơn sốt" thực sự trên thị trường bất động sản Hà Nội, với hàng trăm giao dịch thành công chỉ trong thời gian ngắn.

Các chuyên gia nhận định, sức hút của The Queen đến từ sự kết hợp hoàn hảo giữa pháp lý minh bạch (sổ đỏ lâu dài), giá bán cạnh tranh từ 105-115 triệu/m², và chính sách hỗ trợ vay lên đến 70% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong 18 tháng. Dự án không chỉ được giới đầu tư săn đón mà còn nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng cư dân văn minh, biến nó thành "dự án được quan tâm nhất" trong phân khúc cao cấp khu vực Thanh Xuân.

Với giỏ hàng giai đoạn 1 đã hết, sự chờ đợi cho đợt mở bán giai đoạn 2 đang ở mức đỉnh điểm. Chủ đầu tư dự án cam kết mang đến những ưu đãi hấp dẫn hơn, cùng tiến độ thi công thần tốc (dự kiến bàn giao năm 2027). Đây chính là cơ hội vàng để sở hữu "ngôi nhà lý tưởng" tại biểu tượng sống mới của Thủ đô.