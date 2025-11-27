The Queen: Thiết kế mở đa chiều cho đời sống đô thị hiện đại

Nội đô Hà Nội: nguồn cung tăng, nhưng không gian sống ngày càng bị nén

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Hà Nội ghi nhận khoảng 21.100 căn hộ mở bán mới, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ 2024; dự kiến cả năm 2025, nguồn cung mới có thể đạt trên 26.000 căn, vượt mốc hơn 25.000 căn của năm trước và tiến gần ngưỡng 31.000 căn theo một số kịch bản dự báo. Nguồn cung tiếp tục tập trung chủ yếu tại các khu vực vành đai, đại đô thị vùng ven, trong khi ở khu vực nội đô, mặt bằng giá sơ cấp trung bình đã vượt ngưỡng 95-100 triệu đồng/m², không ít sản phẩm được chào bán trong khoảng trên 120 triệu đồng/m², thậm chí cao hơn, thiết lập mặt bằng giá mới cho phân khúc căn hộ nội đô Hà Nội. Áp lực quỹ đất trung tâm khan hiếm cùng chi phí đất đai, xây dựng và pháp lý leo thang buộc nhiều dự án phải tối ưu hóa diện tích thương mại bằng cách thu hẹp logia, ban công, giảm bề mặt tiếp xúc nắng gió, vô hình trung biến không ít căn hộ thành những "khối bê tông" thiếu khoảng thở, đi ngược lại xu hướng đề cao không gian mở và sức khỏe cư dân đô thị.

Chuyên gia thiết kế kiến trúc logia nhận định xu hướng hiện nay là logia được thiết kế ngày càng nhỏ, chủ yếu phục vụ phơi đồ, đặt máy giặt, ít còn là không gian thư giãn đúng nghĩa. Trong khi đó, về mặt kỹ thuật, tiêu chuẩn TCXDVN 323:2004 quy định các công trình nhà ở cao tầng từ tầng 6 trở lên không được thiết kế ban công, chỉ được phép bố trí lôgia, lan can kín chân và cao tối thiểu khoảng 1,0-1,2 m nhằm bảo đảm an toàn cho cư dân, song trên thực tế, không phải dự án nào cũng coi đây là "tài sản không gian" để đầu tư đúng mức.

The Queen: "hy sinh" diện tích bán được để giữ 2 logia cho mọi căn hộ

Tọa lạc tại 360 Giải Phóng, The Queen được định vị là "tòa tháp trung tâm của trung tâm" khi nằm trên trục giao thông huyết mạch, hưởng lợi trực tiếp từ Vành đai 2.5 chuẩn bị thông xe và tuyến metro số 1, 4 trong giai đoạn 2025-2026. Trong bối cảnh quỹ đất nội đô gần như không còn, việc một dự án mới có vị trí lõi, pháp lý sạch, giai đoạn 1 đã bán rất nhanh và đang bước sang giai đoạn 2 Sky Collection, cho thấy sức nóng của dòng sản phẩm này.

The Queen với góc ban công mở, kết hợp kính cong Low-E tận dụng tối đa khoảng thở nội đô

Điểm khác biệt lớn nhất của The Queen không nằm ở số tầng hay mật độ căn hộ, mà ở quyết định "hy sinh" diện tích bán được để trả lại khoảng thở cho cư dân: 100% căn hộ từ 2 phòng ngủ trở lên đều có 2 logia riêng, phòng khách, bếp mở rộng, phòng ngủ được tách biệt, tạo sự riêng tư mà vẫn thông thoáng. Lớp kính Low-E full-height chạy từ sàn tới trần kết hợp với cửa sổ lớn giúp căn hộ đón tối đa ánh sáng tự nhiên, gió trời, mở ra tầm nhìn panorama ra hồ, công viên và toàn cảnh thành phố, một "đặc sản" hiếm có với căn hộ nội đô.

Theo ông Đặng Trường Giang - Phó Tổng Giám đốc Mai Việt Land, đơn vị hiện đang là Tổng đại lý phân phối của dự án cho biết: "Đa số khách hàng giai đoạn 1 của The Queen đánh giá cao việc dự án vẫn giữ được 2 logia, đặc biệt ở các căn 2 phòng ngủ diện tích vừa phải, khi mà ‘căn hộ nội đô giờ hiếm dự án nào có không gian ngoài trời đủ để kê bàn nhỏ và vài chậu cây’. Với suất đầu tư trung bình khoảng 110 triệu đồng/m² cùng chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng, chiết khấu lên tới khoảng 11% giá trị căn hộ và gói nâng cấp nội thất cho Sky Collection, The Queen vẫn tiếp tục duy trì sức hút với nhóm khách vừa tìm nơi an cư, vừa muốn tối ưu hiệu quả tài chính dài hạn"

"Chuẩn sống mở hiếm hoi" giữa trung tâm

Tham chiếu thế giới, nhiều dự án nhà ở tại châu Âu, Singapore hay Trung Quốc đang biến logia và ban công thành "phòng thứ ba", nơi cư dân sống nhiều giờ mỗi ngày, từ ăn sáng, làm việc đến chăm sóc cây cối. Các nghiên cứu về xu hướng kiến trúc gần đây ghi nhận logia rộng từ khoảng 1,8-2 m trở lên đang trở thành tiêu chuẩn ở nhiều dự án trung và cao cấp tại châu Âu để đảm bảo vừa đủ cho bàn ghế thư giãn, vừa cải thiện sức khỏe tinh thần của cư dân đô thị. Điểm nhấn về kiến trúc của The Queen là thiết kế hình cánh hoa cong mềm, đảm bảo 100% căn hộ là căn góc, tăng khả năng tiếp xúc với ánh sáng và gió trời; từ đó, hai logia không chỉ là "phụ trợ" mà trở thành thành phần quan trọng của mặt đứng công trình, giúp tòa tháp nổi bật về thẩm mỹ nhưng vẫn giữ được tính riêng tư và an toàn, điều mà nhiều dự án trên thế giới cũng đang theo đuổi với khái niệm "façade sống".

Xu hướng "balcony garden" lan rộng tại các thành phố lớn ở châu Á sau đại dịch cũng cho thấy nhu cầu biến khoảng ngoài trời nhỏ thành không gian xanh cá nhân ngày càng rõ nét. Với việc ưu tiên hai logia, tầm nhìn rộng tới các mảng xanh lớn như công viên Yên Sở hơn 300 ha và hồ Linh Đàm gần 100 ha chỉ cách vài phút di chuyển, The Queen đang bắt kịp trào lưu này trong khuôn khổ một dự án nội đô Hà Nội.

