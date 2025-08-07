THE SOLIA tung ưu đãi chưa từng có, nhà đầu tư lời ngay hàng trăm triệu đồng

Với 100% đất nền có sẵn sổ đỏ, việc vay ngân hàng dễ dàng; cộng hưởng chính sách 0% lãi suất cùng ân hạn nợ gốc trong 2 năm giúp việc sở hữu và an cư tại đây trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Giá tốt bậc nhất khu vực: Dễ sở hữu, dễ sinh lời

Với bất kỳ nhà đầu tư nào, việc tìm kiếm một sản phẩm có giá hợp lý nhưng tiềm năng sinh lời cao luôn là bài toán khó. Tại THE SOLIA, bài toán này được giải quyết một cách triệt để. SOLIA GROUP định vị mức giá tốt bậc nhất khu vực, tạo cơ hội đầu tư hấp dẫn ngay cửa ngõ phía Tây TP.HCM.

Mức giá ưu đãi cho đợt 1 chỉ từ 19,5 triệu/m² đưa tổng giá trị sản phẩm chỉ khoảng 1,8 tỷ đồng đã bao gồm thuế, chiết khấu thanh toán nhanh. Theo khảo sát, nhà đất tại các khu đô thị khu vực Chợ Lớn vào khoảng 150-250 triệu/m2. Trong khi đó giá căn hộ 2PN mới bàn giao cũng dao động 4-5 tỷ/căn, (Theo số liệu tổng hợp từ batdongsan.com.vn, từ tháng 01/2025 – tháng 07/2025). Mặt khác, với Bến Lức, giá nhà xây sẵn được đánh giá hợp lý trong mức 4-7 tỷ/căn. Dù vậy, với giới đầu tư hay người mua ở, khung giá trên dưới 2 tỷ đồng như THE SOLIA vẫn là vùng lý tưởng giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận mà không cần áp lực tài chính quá lớn.

100% hạ tầng, điện nước đã hoàn thành, đường nội khu rộng rãi 13-30m lộ giới

Lợi thế "dễ sở hữu" này còn được thể hiện rõ qua chính sách thanh toán đột phá: khách hàng chỉ cần chuẩn bị 15% giá trị sản phẩm (tương đương từ 280 triệu đồng gồm thuế và chiết khấu) là đã có thể sở hữu một sản phẩm 100% thổ cư, sổ đỏ có sẵn tiềm năng. Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa dòng tiền mà còn mở ra cơ hội đầu tư cho nhiều đối tượng, đặc biệt là các nhà đầu tư trẻ.

THE SOLIA mang đến lợi thế sinh lời tức thì với lợi thế là khu đô thị hiếm hoi đã có sổ đỏ, hạ tầng hoàn thiện 100%, tiện ích hoàn thiện hơn 80%. Ngay sau khi ký hợp đồng mua bán, khách hàng có thể chuyển nhượng ngay lập tức, đảm bảo tính thanh khoản cao và giúp nhà đầu tư nắm chắc lợi nhuận từ bước đầu, không bị chôn vốn. Đồng thời cư dân cũng có thể về an cư ngay không cần chờ đợi. Bao bọc xung quanh là khu dân cư, dịch vụ sầm uất giúp việc sinh sống vô cùng tiện nghi.

Lợi nhuận ngay từ chính sách chiết khấu khủng

Tại THE SOLIA, lợi nhuận không phải là lời hứa tương lai. Với chính sách thanh toán "đo ni đóng giày" linh hoạt, khách hàng có sẵn dòng tiền có thể tận dụng chiết khấu "khủng" để cầm chắc lợi nhuận tức thì ngay từ khi ký hợp đồng.

Cụ thể, với chính sách chiết khấu đột phá, THE SOLIA giúp nhà đầu tư cầm chắc lợi nhuận tức thì. Khách hàng thanh toán nhanh từ 50% - 95% sẽ nhận được mức chiết khấu lớn bậc nhất trên thị trường, dao động từ 10% - 14% trên tổng giá trị thanh toán nhanh. Bên cạnh đó, 100 khách hàng giao dịch đầu tiên sẽ được chiết khấu thêm 1%.

Đây không chỉ là một chính sách ưu đãi thông thường mà là một cam kết về lợi nhuận chắc chắn, bởi với mức chiết khấu này, nhà đầu tư có thể bỏ túi ngay khoản tiền hàng trăm triệu đồng ngay khi ký hợp đồng mua bán. Khoản lợi nhuận này đóng vai trò như một đòn bẩy tài chính mạnh mẽ, tạo đà cho các bước đầu tư tiếp theo.

Trên tổng diện tích 20,5 ha, THE SOLIA nổi bật với hơn 27.000 m² tiện ích xanh được quy hoạch bài bản

Chính sách độc quyền này chỉ dành cho đợt 1, tạo ra cơ hội hữu hạn để nhà đầu tư thông thái hành động nhanh chóng và nắm bắt lợi thế sinh lời vượt trội.

Cơ hội sở hữu dành cho đa dạng khả năng tài chính

THE SOLIA mở rộng cơ hội sở hữu cho mọi đối tượng, đặc biệt là người trẻ và những người có tích lũy vừa phải. Dòng tiền được "đo ni đóng giày" qua các phương thức thanh toán linh hoạt.

Các dãy shophouse trong tương lai sẽ kiến tạo HUB thương mại dịch vụ nhộn nhịp cho cư dân, dân địa phương và lân cận

Đặc biệt, chính sách ưu đãi vượt trội với 0% lãi suất và ân hạn nợ gốc trong 2 năm chính là "phao cứu sinh" tài chính, giúp khách hàng thảnh thơi chuẩn bị cho tương lai mà không phải lo lắng về gánh nặng chi phí ban đầu.

Dù giá và thanh toán cực nhẹ song THE SOLIA sở hữu kết nối và tiện ích đáng mơ ước. Khu đô thị tọa lạc ngay mặt tiền Vành Đai 4, trung tâm các khu đô thị sinh thái và các KCN lớn nhất Tây TP. HCM. Kiến tạo đô thị xanh đa tiện ích "all-in-one" khi ôm trọn dòng kênh xanh tự nhiên và loạt trải nghiệm cao cấp như hồ bơi resort 400m2 cho cả người lớn và trẻ em, công viên nhạc nước, trường học, bệnh viện, khu vui chơi trẻ em, trung tâm thương mại,...

Chất lượng cuộc sống xanh mát, gần gũi với thiên nhiên giữa thủ phủ công nghiệp phía Tây

Trong bối cảnh giá bất động sản tăng cao và trước thềm công bố bảng giá đất mới sau ngày 1/1/2026, THE SOLIA với mức trên dưới 2 tỷ đồng cùng nhiều ưu đãi là lựa chọn tài chính nhẹ nhàng. Đây là cơ hội để người trẻ dịch chuyển về phía Tây, sở hữu một không gian sống xanh, đầy đủ tiện ích và có đất liền thổ để tự do xây dựng tổ ấm mơ ước.