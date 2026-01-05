Thế trận của Thiên Long: Hệ thống GT với 60.000 điểm bán, thu 12 tỷ/ngày và kế hoạch 2026 sau cú bắt tay với Nhật

Theo Brand Finance, giá trị thương hiệu của Thiên Long tăng mạnh từ mức 1.000 tỷ đồng (khoảng 40 triệu USD) năm 2024 lên 1.700 tỷ đồng (tương đương 63 triệu USD) trong năm nay. Với kết quả này, Thiên Long vươn lên vị trí thứ 59 trong bảng xếp hạng Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, tăng 21 bậc so với năm trước, đồng thời là doanh nghiệp duy nhất trong ngành văn phòng phẩm góp mặt trong danh sách.

Doanh thu nội địa giữ vai trò trụ cột, thu gần 12 tỷ đồng/ngày

Thiên Long vừa công bố kết quả kinh doanh 11 tháng đầu năm với doanh thu thuần đạt 3.808 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Tương đương, mỗi ngày doanh nghiệp này bán ra lượng văn phòng phẩm mang về gần 12 tỷ đồng doanh thu.

Thị trường nội địa tiếp tục là trụ cột chính, đóng góp gần 2.800 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 9%. Hiện Thiên Long sở hữu mạng lưới khoảng 60.000 điểm bán phủ khắp các tỉnh thành trên cả nước (hệ thống GT). Kênh bán hàng truyền thống vẫn duy trì vai trò chủ lực, tạo nên lợi thế cạnh tranh khó thay thế nhờ độ phủ sâu và khả năng tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng cuối.

Trong năm, kênh truyền thống chịu tác động từ nhiều yếu tố bên ngoài như thay đổi quy định thuế, chiến dịch chống hàng giả – hàng nhái và ảnh hưởng kéo dài của bão lũ tại một số địa phương. Tuy vậy, nhu cầu tiêu thụ đã dần ổn định trở lại trong những tháng gần đây, đặc biệt vào giai đoạn cuối năm.

Ở kênh bán hàng hiện đại, theo kết quả kinh doanh sơ bộ, năm 2025 Thiên Long ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 15% so với năm trước, nhờ các hoạt động chuẩn hóa trưng bày và tối ưu danh mục sản phẩm tại hệ thống siêu thị, nhà sách trên toàn quốc.

Song song đó, thương mại điện tử tiếp tục là điểm sáng. Ước tính sơ bộ, năm nay, doanh thu từ kênh này tăng gần 100% so với năm trước, giúp Thiên Long duy trì vị thế Top 1 thương hiệu văn phòng phẩm trên các nền tảng trực tuyến. Diễn biến tích cực tại kênh hiện đại và thương mại điện tử đã góp phần giảm áp lực lên kênh truyền thống, đồng thời hỗ trợ duy trì đà tăng trưởng của thị trường nội địa trong giai đoạn cuối năm.

Xét trên toàn bộ các kênh phân phối, hệ thống phân phối tiếp tục là lợi thế chiến lược cốt lõi của Thiên Long – không chỉ tạo ra doanh số và đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng, mà còn đóng vai trò như mạch máu nuôi dưỡng và gia tăng sức mạnh thương hiệu. Đây là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì ưu thế cạnh tranh trong bối cảnh thị trường ngày càng xuất hiện nhiều đối thủ mạnh ở cả kênh truyền thống lẫn hiện đại.

Bắt tay với đối tác Nhật, đẩy mạnh chiến lược Glocalization đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu khoảng 25% năm 2026

Thiên Long hiện là tập đoàn văn phòng phẩm hàng đầu tại Việt Nam, là thương hiệu văn phòng phẩm quen thuộc với người tiêu dùng trong nước. Trong động thái chiến lược gần đây, Kokuyo – tập đoàn Nhật Bản có bề dày lịch sử trong lĩnh vực văn phòng phẩm, nội thất văn phòng và thiết kế không gian làm việc – đã công bố việc thiết lập quan hệ sâu rộng với Thiên Long. Đây là một phần trong chiến lược mở rộng toàn cầu của Kokuyo, hướng tới mục tiêu trở thành thương hiệu dẫn đầu châu Á vào năm 2030, đồng thời mở ra dư địa tăng trưởng mới cho Thiên Long trong lộ trình “Glocalization” – kết hợp năng lực địa phương với tiêu chuẩn và kinh nghiệm quốc tế.

Theo đại diện Thiên Long, sự kết hợp giữa thế mạnh về sản phẩm, marketing và phát triển danh mục của Kokuyo với năng lực sản xuất – phân phối quy mô lớn của Thiên Long được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực tăng trưởng bền vững cho cả hai bên. Trong chiến lược khu vực, ASEAN được xác định là thị trường trọng tâm tiếp theo của Kokuyo, sau Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ.

Việc hợp tác với một tập đoàn toàn cầu như Kokuyo cũng mở ra nhiều cơ hội cho Thiên Long trong quá trình mở rộng ra thị trường quốc tế, từ tiếp cận công nghệ, xu hướng thiết kế, phát triển sản phẩm cho đến các phương pháp quản trị và tiêu chuẩn vận hành theo phong cách Nhật Bản.

Năm 2025, doanh thu xuất khẩu của Thiên Long tăng trưởng khoảng 17% so với cùng kỳ. Sản phẩm của doanh nghiệp hiện đã có mặt tại 75 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bước sang năm 2026, Thiên Long đặt mục tiêu mảng kinh doanh quốc tế tăng trưởng khoảng 25%, tiếp tục đóng vai trò là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của toàn Tập đoàn.