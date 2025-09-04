Thẻ Visa “Tự hào” của NCB rực rỡ mọi ngóc ngách Thủ đô dịp 80 năm Quốc khánh

Đến với Hà Nội những ngày cuối tháng 8 đầu tháng 9, có lẽ bất kỳ một vị khách nào cũng sẽ thấy mình "may mắn": may mắn bởi được tận hưởng những ngày không khí thật dễ chịu, may mắn bởi khắp mọi con đường đều tựa như đang reo vui khúc hoan ca của hòa bình và may mắn bởi được chứng kiến những thời khắc lịch sử có 1-0-2 trong đời. Khắp Hà Nội đều được nhuộm đỏ bởi những lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ.

Sắc đỏ mừng ngày lễ lớn của dân tộc khiến Hà Nội tưng bừng hơn bao giờ hết. Và cũng chính sắc đỏ ấy đã được Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) gửi gắm vào chiếc thẻ tín dụng Visa Platinum phiên bản giới hạn mang tên "Tự hào", được ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 – như một dấu son tri ân lịch sử và gửi gắm niềm tin vào tương lai.

Không chỉ đơn thuần là một sản phẩm tài chính, chiếc thẻ Visa đặc biệt này mang tinh thần dân tộc, niềm tự hào và khát vọng về một Việt Nam phát triển hùng cường và được nhiều người xem như hành trang không thể thiếu để đồng hành trong từng khung hình trong dịp nghỉ lễ 2/9.

Tựa như một sợi dây kết nối để nhắc nhớ về những trang sử huy hoàng của dân tộc, chiếc thẻ NCB Visa Platinum Tự hào được thiết kế với hai phiên bản tái hiện lại những dấu "son" đáng nhớ của đất nước.

Phiên bản đầu tiên có thiết kế mô phỏng hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9/1945 – khoảnh khắc đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với lời khẳng định đanh thép "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập".

Phiên bản tiếp theo là hình ảnh Bản đồ Việt Nam rực sáng trên nền trống đồng Đông Sơn – như lời khẳng định về sự toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời thể hiện tinh thần vươn mình ra biển lớn với khát vọng tiếp nối giá trị lịch sử, dựng xây kỷ nguyên mới vững bền, phồn vinh của cả dân tộc.

"Đằng sau mỗi thiết kế của thẻ NCB Visa Platinum Tự hào không chỉ là tâm huyết mà còn là lòng yêu nước cùng tinh thần tiếp bước tương lai, tự hào bất diệt về hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc của dân tộc mà mỗi người NCB chúng tôi đều mong muốn được lan tỏa." - đại diện Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) nhấn mạnh.

Trong đời sống hiện đại, chi tiêu bằng thẻ đã trở thành một thói quen. Nhưng với mỗi lần rút chiếc "thẻ Tự hào", mỗi khách hàng không chỉ đang thanh toán một bữa ăn, một chuyến đi, hay một tấm vé… mà còn tựa như một lời nhắc nhớ về cội nguồn, một lời tuyên ngôn đầy kiêu hãnh: "Tôi là người Việt Nam".

Càng xúc cảm hơn khi cầm trên tay tấm thẻ đỏ thắm màu cờ quê hương này, dạo qua những con phố rợp trời cờ hoa của thủ đô và dừng chân dưới cột cờ Hà Nội. Đó sẽ là khoảnh khắc mà bất cứ ai cũng phải cảm thán "Còn gì đẹp hơn!".

Nhưng không chỉ có mùa thu phương Bắc đang hân hoan hạnh phúc, nơi miền Nam nắng ấm trên một dải non sông, niềm tự hào của ngày Tết Độc lập cũng được nhân rộng trên khắp phố phường, trên mọi gương mặt và trên cả những khung hình "nhìn đâu cũng thấy tự hào" này.

80 năm đã đi qua, đất nước đã đổi thay với những bước tiến dài. Song, ký ức về lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời Hà Nội năm ấy, đẹp đến khó quên như những câu thơ thuở đầu đi học ai cũng thuộc làu: "Nắng Ba Đình mùa thu. Thắm vàng trên lăng Bác. Vẫn trong vắt bầu trời. Ngày tuyên ngôn Độc lập" chắc chắn vẫn luôn là ngọn lửa thôi thúc mỗi thế hệ gìn giữ, trân trọng.

Một trong những cung bậc cảm xúc tích cực nhất là tự hào. Và một trong những "di sản" đáng quý nhất mà chúng ta được kế thừa suốt hành trình dựng nước và giữ nước của cha ông cũng chính là niềm tự hào: tự hào về một dân tộc "Con Rồng cháu Tiên", luôn đồng lòng, kiên cường và bất khuất để giành lấy độc lập, tự do.

Thẻ Tự Hào là sản phẩm tiếp theo trong dòng thẻ "Tự Hào" được NCB phát triển trong năm 2025. Trước đó, ngân hàng này đã gây sốt với thẻ visa Thống Nhất ra mắt dịp 30/4, kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. "Tự Hào" của NCB là dòng sản phẩm thẻ đầu tiên trên thị trường kết hợp giữa giá trị tài chính hiện đại và tinh thần lịch sử dân tộc, – như một điểm nhấn để nhắc nhớ về lịch sử, để mỗi lần cầm trên tay lại thấy gần gũi, tự hào với hai tiếng Việt Nam.

Như một lời tri ân đặc biệt dành cho các khách hàng trong những ngày lịch sử này, Ngân hàng NCB sẽ dành tặng các khách hàng đăng ký mở mới thẻ visa platinum Tự Hào bộ quà tặng đặc biệt gồm ví đựng hộ chiếu, tag hành lý, AirTag – tinh tế, tiện dụng, khơi gợi hành trình mang tinh thần Việt đi khắp muôn nơi. Cùng với đó là thư cảm ơn và card mailer với gam đỏ rực rỡ – sắc màu của sức mạnh và khát vọng vươn lên, tinh thần tiến bước vào kỷ nguyên mới.