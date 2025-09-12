Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm 10 cổ phiếu bị đưa vào diện không được giao dịch ký quỹ

12-09-2025 - 00:03 AM | Thị trường chứng khoán

Thêm 10 cổ phiếu bị đưa vào diện không được giao dịch ký quỹ

Tính đến ngày 10/9, danh sách chứng khoán không được cấp margin trên HOSE đã tăng lên 76 mã.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã bổ sung thêm một số cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin).

HOSE bổ dung cổ phiếu VMD của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex GIL của CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh vào danh sách không được giao dịch ký quỹ, hiệu lực từ 10/9.

Nguyên nhân VMD không được kỹ quỹ là do công ty chậm công bố báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin. Còn đối với GIL, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất soát xét bán niên 2025 là số âm.

Trước đó, từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, HOSE cũng đã đưa 7 mã khác vào danh sách gồm SMA, TNH, C32, HAP, VPH và VTO. Tính đến ngày 10/9, danh sách chứng khoán không được cấp margin trên HOSE đã tăng lên 76 mã.

Về phía HNX, từ ngày 3/9 tới nay, Sở cũng thông báo bổ sung thêm 8 mã cổ phiếu vào danh sách không cấp margin. Các trường hợp này chủ yếu do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo bán niên soát xét năm 2025 là số âm.

Danh sách gồm CTCP One Capital Hospitality (OCH), CTCP Xây dựng Sông Hồng (ICG), CTCP Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc (BNA), CTCP Sara Việt Nam (SRA), CTCP Xây dựng Điện VNECO3 (VE3), CTCP G-Automobile (GMA), CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (FID), Công ty Cổ phần SCI E&C (SCI).

Ngoại trừ lý do LNST cổ đông công ty mẹ trên BCTC soát xét bán niên 2025 là số âm, một số mã còn có thêm lý do bổ sung bao gồm OCH thuộc diện chứng khoán bị cảnh báo, FID thuộc diện cảnh báo và hạn chế giao dịch.

Trước đó, vào cuối tháng 8, HNX cũng đã đưa 7 mã THT, SMT, VIG, HEV, SSM, PGN và KDM vào danh sách không được cấp margin, với nguyên nhân tương tự.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bách Hoá Xanh quyết tâm “Bắc tiến”, cổ phiếu MWG của ông Nguyễn Đức Tài "bốc đầu" vượt đỉnh

Bách Hoá Xanh quyết tâm “Bắc tiến”, cổ phiếu MWG của ông Nguyễn Đức Tài "bốc đầu" vượt đỉnh Nổi bật

Các "cá voi" ETF Bitcoin tổng quy mô 146 tỷ USD vừa có phiên giải ngân mạnh nhất trong vòng một tháng qua

Các "cá voi" ETF Bitcoin tổng quy mô 146 tỷ USD vừa có phiên giải ngân mạnh nhất trong vòng một tháng qua Nổi bật

Tin vui: Gần 2.100 tỷ đồng sắp "chảy về túi" cổ đông Chứng khoán SSI

Tin vui: Gần 2.100 tỷ đồng sắp "chảy về túi" cổ đông Chứng khoán SSI

00:01 , 12/09/2025
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu báo cáo tình hình, giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, chứng khoán

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu báo cáo tình hình, giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, chứng khoán

22:25 , 11/09/2025
Chơi lớn như SSI của Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng: Tặng 10 USDT cùng khóa học 1 triệu đồng để hút khách hàng trải nghiệm đầu tư tài sản số

Chơi lớn như SSI của Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng: Tặng 10 USDT cùng khóa học 1 triệu đồng để hút khách hàng trải nghiệm đầu tư tài sản số

21:56 , 11/09/2025
Chứng khoán ngày 12-9: Dòng tiền có thể phân hóa khó lường

Chứng khoán ngày 12-9: Dòng tiền có thể phân hóa khó lường

21:13 , 11/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên