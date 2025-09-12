Thêm 10 cổ phiếu bị đưa vào diện không được giao dịch ký quỹ

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã bổ sung thêm một số cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin).

HOSE bổ dung cổ phiếu VMD của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex và GIL của CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh vào danh sách không được giao dịch ký quỹ, hiệu lực từ 10/9.

Nguyên nhân VMD không được kỹ quỹ là do công ty chậm công bố báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin. Còn đối với GIL, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất soát xét bán niên 2025 là số âm.

Trước đó, từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, HOSE cũng đã đưa 7 mã khác vào danh sách gồm SMA, TNH, C32, HAP, VPH và VTO. Tính đến ngày 10/9, danh sách chứng khoán không được cấp margin trên HOSE đã tăng lên 76 mã.

Về phía HNX, từ ngày 3/9 tới nay, Sở cũng thông báo bổ sung thêm 8 mã cổ phiếu vào danh sách không cấp margin. Các trường hợp này chủ yếu do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo bán niên soát xét năm 2025 là số âm.

Danh sách gồm CTCP One Capital Hospitality (OCH), CTCP Xây dựng Sông Hồng (ICG), CTCP Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc (BNA), CTCP Sara Việt Nam (SRA), CTCP Xây dựng Điện VNECO3 (VE3), CTCP G-Automobile (GMA), CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (FID), Công ty Cổ phần SCI E&C (SCI).

Ngoại trừ lý do LNST cổ đông công ty mẹ trên BCTC soát xét bán niên 2025 là số âm, một số mã còn có thêm lý do bổ sung bao gồm OCH thuộc diện chứng khoán bị cảnh báo, FID thuộc diện cảnh báo và hạn chế giao dịch.

Trước đó, vào cuối tháng 8, HNX cũng đã đưa 7 mã THT, SMT, VIG, HEV, SSM, PGN và KDM vào danh sách không được cấp margin, với nguyên nhân tương tự.