Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm 2 thành viên HĐQT của FLC cùng từ chức

23-10-2025 - 08:10 AM | Doanh nghiệp

Thêm 2 thành viên HĐQT của FLC cùng từ chức

Chưa đầy một năm sau khi được bổ nhiệm, hai thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC là ông Đỗ Mạnh Hùng và ông Nguyễn Chí Công (đồng thời là Phó tổng giám đốc, phụ trách quản trị công ty) đã cùng nộp đơn xin từ nhiệm với lý do cá nhân.

CTCP Tập đoàn FLC vừa công bố đơn từ nhiệm của hai thành viên HĐQT gồm ông Đỗ Mạnh Hùng và ông Nguyễn Chí Công - người đồng thời giữ chức Phó tổng giám đốc, phụ trách quản trị công ty.

Cả hai cho biết không thể sắp xếp thời gian đảm nhiệm công việc và đề nghị công ty triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) để thông qua việc từ nhiệm, đồng thời được miễn tham gia các cuộc họp HĐQT trong thời gian chờ quyết định.

Như vậy, HĐQT Tập đoàn FLC chỉ còn lại 2/5 thành viên, bởi trước đó vào tháng 12/2024, ông Lê Bá Nguyên – Chủ tịch HĐQT, anh vợ của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết – cũng đã nộp đơn từ chức vì không thể thu xếp thời gian tham gia điều hành. Phiên họp ĐHĐCĐ bất thường tháng 8/2025 nhằm miễn nhiệm ông Nguyên bất thành do không đủ tỷ lệ biểu quyết tối thiểu.

Để hoàn tất các thủ tục nhân sự, FLC vừa ban hành nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần thứ hai, dự kiến tổ chức ngày 11/11 tại Hà Nội. Nội dung họp bao gồm: báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, kế hoạch kinh doanh 2026, miễn nhiệm – bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, cùng chủ trương xử lý các tồn tại trong hoạt động đầu tư và tài chính.

Những biến động này diễn ra trong bối cảnh FLC vẫn đang nỗ lực tái cấu trúc sau khủng hoảng nhân sự và pháp lý liên quan đến cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết năm 2022.

Gần đây, FLC bắt đầu khởi động lại một số dự án bất động sản quy mô lớn và tiếp quản lại quyền điều hành Bamboo Airways từ nhóm nhà đầu tư do ông Lê Thái Sâm làm đại diện. ﻿

Tập đoàn FLC bị cưỡng chế gần 70 tỷ đồng, trích từ tài khoản tại Vietcombank, VietinBank, VPBank, Agribank, OCB...

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giám đốc Quốc gia SCG tại Việt Nam: "Chúng tôi không thâu tóm doanh nghiệp Việt, đó là một cuộc hôn nhân"

Giám đốc Quốc gia SCG tại Việt Nam: "Chúng tôi không thâu tóm doanh nghiệp Việt, đó là một cuộc hôn nhân" Nổi bật

Nhân viên công ty ông Phạm Nhật Vượng kiếm tiền giỏi nhất Việt Nam: Bình quân mỗi người mang về gần 195 tỷ lợi nhuận từ đầu năm

Nhân viên công ty ông Phạm Nhật Vượng kiếm tiền giỏi nhất Việt Nam: Bình quân mỗi người mang về gần 195 tỷ lợi nhuận từ đầu năm Nổi bật

Giải mã "Kiềng ba chân" của Masan Consumer: Cú hích tăng trưởng khi thu nhập người Việt tiến sát 5.000 USD/năm

Giải mã "Kiềng ba chân" của Masan Consumer: Cú hích tăng trưởng khi thu nhập người Việt tiến sát 5.000 USD/năm

08:00 , 23/10/2025
Doanh nhân tiêu biểu Nguyễn Văn Hùng: “Tinh thần kiến tạo và phụng sự – nền tảng để cộng đồng doanh nhân đồng hành cùng đất nước”

Doanh nhân tiêu biểu Nguyễn Văn Hùng: “Tinh thần kiến tạo và phụng sự – nền tảng để cộng đồng doanh nhân đồng hành cùng đất nước”

08:00 , 23/10/2025
DN Hà Lan rót 10.000 tỷ, biến Việt Nam thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu Đông Nam Á

DN Hà Lan rót 10.000 tỷ, biến Việt Nam thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu Đông Nam Á

06:53 , 23/10/2025
Cập nhật BCTC quý 3/2025 sáng ngày 23/10: Thế giới di động báo lãi gấp đôi cùng kỳ, PGBank lãi tăng 176%

Cập nhật BCTC quý 3/2025 sáng ngày 23/10: Thế giới di động báo lãi gấp đôi cùng kỳ, PGBank lãi tăng 176%

00:07 , 23/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên