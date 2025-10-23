Thêm 2 thành viên HĐQT của FLC cùng từ chức

CTCP Tập đoàn FLC vừa công bố đơn từ nhiệm của hai thành viên HĐQT gồm ông Đỗ Mạnh Hùng và ông Nguyễn Chí Công - người đồng thời giữ chức Phó tổng giám đốc, phụ trách quản trị công ty.

Cả hai cho biết không thể sắp xếp thời gian đảm nhiệm công việc và đề nghị công ty triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) để thông qua việc từ nhiệm, đồng thời được miễn tham gia các cuộc họp HĐQT trong thời gian chờ quyết định.



Như vậy, HĐQT Tập đoàn FLC chỉ còn lại 2/5 thành viên, bởi trước đó vào tháng 12/2024, ông Lê Bá Nguyên – Chủ tịch HĐQT, anh vợ của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết – cũng đã nộp đơn từ chức vì không thể thu xếp thời gian tham gia điều hành. Phiên họp ĐHĐCĐ bất thường tháng 8/2025 nhằm miễn nhiệm ông Nguyên bất thành do không đủ tỷ lệ biểu quyết tối thiểu.



Để hoàn tất các thủ tục nhân sự, FLC vừa ban hành nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần thứ hai, dự kiến tổ chức ngày 11/11 tại Hà Nội. Nội dung họp bao gồm: báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, kế hoạch kinh doanh 2026, miễn nhiệm – bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, cùng chủ trương xử lý các tồn tại trong hoạt động đầu tư và tài chính.



Những biến động này diễn ra trong bối cảnh FLC vẫn đang nỗ lực tái cấu trúc sau khủng hoảng nhân sự và pháp lý liên quan đến cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết năm 2022.



Gần đây, FLC bắt đầu khởi động lại một số dự án bất động sản quy mô lớn và tiếp quản lại quyền điều hành Bamboo Airways từ nhóm nhà đầu tư do ông Lê Thái Sâm làm đại diện. ﻿