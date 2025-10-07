Vụ án FLC: Đã thi hành án, chuyển 966 tỷ đồng tới các đương sự có đơn yêu cầu không sai sót

Cục Quản lý Thi hành án dân sự (THADS), Bộ Tư pháp vừa có báo cáo về các vấn đề dành cho chất vấn tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội XV, liên quan tới việc thi hành án.

﻿Riêng về đại án FLC và Trịnh Văn Quyết, báo cáo cho biết Trịnh Văn Quyết, Trịnh Minh Huế phải liên đới bồi thường tổng số tiền trên 1.785 tỷ đồng . Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga phải liên đới truy nộp sung công quỹ nhà nước số tiền hưởng lợi bất chính từ hành vi thao túng thị trường chứng khoán trên 684 tỷ đồng.

Xác nhận các bị cáo khác đã nộp số tiền 570 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Các bị cáo Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thuý Nga còn phải liên đới truy nộp sung công quỹ nhà nước số tiền còn lại là trên 683 tỷ đồng. Công ty cổ phần chứng khoán BOS phải truy nộp số tiền hưởng lợi trái pháp luật từ hành vi thao túng thị trường chứng khoán là trên 42 tỷ đồng ; Ngoài ra bản án còn tuyên các nghĩa vụ phải nộp án phí, xử lý vật chứng.

Sau khi nhận bản án phúc thẩm vào ngày 4/7/2025, THADS thành phố Hà Nội đã tiến hành các bước thi hành án: ban hành 41 Quyết định thi hành án chủ động tương ứng với số tiền trên 745 tỷ đồng, trong đó, đã giải quyết, xử lý xong 27 Quyết định THA chủ động tương ứng với số tiền trên 723 tỷ đồng; đang xử lý giải quyết 14 Quyết định chủ động tương ứng với số tiền trên 22 tỷ đồng.

Đã thu án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng, nộp phạt số tiền 4 tỷ đồng, khoản tiền liên đới án phí dân sự sơ thẩm trên 1 tỷ 466 triệu đồng, sung công quỹ nhà nước gần 9,6 tỷ đồng. Ông Trịnh Văn Quyết và hai em gái Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga (cựu Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS) đã nộp xong khoản tiền liên đới truy nộp sung công quỹ nhà nước, số tiền hưởng lợi bất chính từ hành vi thao túng thị trường chứng khoán là trên 684 tỷ đồng.

Trên cơ sở đề nghị của đương sự, THADS thành phố Hà Nội đã cấp Giấy xác nhận kết quả thi hành án đối với các khoản ông Quyết và 2 em gái đã thi hành được nêu trên (phần chủ động thu cho Ngân sách Nhà nước).

Về quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu, tính đến ngày 13/8/2025, số đương sự đã có đơn yêu cầu gửi qua đường bưu điện là 11.563, trong đó: đã xử lý và ra quyết định THA: 5.528 đương sự; đơn có sai sót: 3.871 đơn của đương sự; đang xử lý giải quyết: 2.164 đơn.

Số quyết định thi hành án theo yêu cầu đã ban hành là 119 Quyết định (cho tổng số 5.528 đương sự có đơn yêu cầu đáp ứng quy định) tương ứng với số tiền 1.028 tỷ đồng.

Đã phân phối và chuyển đương sự: 966 tỷ đồng ; đang tiếp tục xử lý giải quyết theo quy định (ra QĐ THA cho những người đã có đơn yêu cầu không còn sai sót, tiếp tục thực hiện việc phân phối tiền cho những người đã có quyết định thi hành án...).