Thêm 400 tỉ đồng hoàn thiện tuyến đường "đắp chiếu" nhiều năm ở Bảo Lộc

Theo Nhất Đăng | 24-04-2026 - 15:35 PM | Bất động sản

Tỉnh Lâm Đồng phê duyệt nguồn kinh phí 400 tỉ đồng từ ngân sách để hoàn thiện tuyến đường tránh Bảo Lộc đang dừng thi công nhiều năm.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định phê duyệt dự án xây dựng hoàn thiện tuyến đường tránh TP Bảo Lộc (cũ) với tổng mức đầu tư 400 tỉ đồng từ nguồn ngân sách địa phương.

Tuyến đường tránh Bảo Lộc dừng thi công đến nay đã 6 năm.

Dự án này được giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 làm chủ đầu tư, thực hiện trong giai đoạn 2026 – 2028. Mục tiêu đầu tư bổ sung dự án là khắc phục tình trạng hư hỏng xuống cấp của tuyến đường để đưa vào lưu thông, khắc phục tình trạng quá tải trên Quốc lộ 20 qua khu vực Bảo Lộc hiện nay.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh về hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, tổng mức đầu tư, chất lượng và tiến độ dự án, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực.

Toàn tuyến đường tránh có nhiều điểm hư hỏng nghiêm trọng vì dừng thi công, không được bảo trì.

Tuyến tránh Bảo Lộc dài hơn 15 km, vốn đầu tư 806 tỉ đồng khởi công xây dựng từ tháng 2-2017 và dự kiến hoàn thành, sử dụng vào năm 2019. Đây là hạng mục được bổ sung sử dụng từ nguồn vốn còn dư của dự án cải tạo Quốc lộ 20 do Bộ Giao thông Vận tải (cũ) làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, tuyến đường này phải tạm dừng thi công từ tháng 10-2020 khi đã hoàn thành khoảng 70% dự án với 15 km các hạng mục nền đường, móng đường đá dăm, đá dăm gia cố xi măng và hệ thống thoát nước; xong cơ bản 10/15 km mặt đường bê tông nhựa C19 và thi công xong 3 cầu bê tông cốt thép.

Việc dừng thi công gần 5 năm qua khiến các hạng mục đường xuống cấp, sạt lở do mưa bão ảnh hưởng đến việc lưu thông, an toàn giao thông của người dân trong khu vực, từng xảy ra tai nạn chết người.

Theo Nhất Đăng

Người lao động

Tuyến đường sắt 85.000 tỷ đồng kết nối TP.HCM tới siêu dự án 16 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử sẽ khởi công trước ngày 30/6

Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng tung thông báo đặc biệt: Miễn phí vé vào cổng trong 4 ngày, mang giấy khen học sinh giỏi nhận "bom tấn"

Văn Phú đạt top 10 chủ đầu tư Bất động sản uy tín 2026

15:30 , 24/04/2026
The Emerald Garden View bùng nổ giao dịch nhờ nhu cầu ở thực

15:30 , 24/04/2026
Đồng Nai xin làm metro số 1 nối đến sân bay Long Thành theo lệnh khẩn cấp

15:22 , 24/04/2026
Tiến độ Vành đai 3 TPHCM mới đạt 75%, không kịp mốc 30-6-2026

14:54 , 24/04/2026

