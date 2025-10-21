Thêm công ty chứng khoán đổ tiền tỷ lập công ty tài sản số

Trong thông báo mới nhất, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS, mã ORS) đã công bố BCTC quý 3/2025 với doanh thu hoạt động đạt 356 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, TPS lãi trước thuế giảm 19% so với cùng kỳ xuống 134 tỷ đồng. Số lãi trong quý 3 giúp TPS xóa toàn bộ khoản lỗ phát sinh trong các tháng đầu năm 2025, lũy kế 9 tháng công ty đạt lợi nhuận trước thuế gần 34 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả kinh doanh hồi phục trở lại, TPS cũng hé lộ việc đang mở rộng hoạt động sang lĩnh vực tài sản số. Mới đây, công ty đã thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Tài sản số Tiên Phong.

Theo tìm hiểu, công ty mới thành lập có tên đầy đủ là Công ty cổ phần Công nghệ Tài sản số Tiên Phong, vốn điều lệ 120 tỷ đồng. Ngày thành lập là 14/10/2025, địa chỉ trụ sở chính đặt tại Tầng 11, Tòa nhà Doji Tower, số 5 Lê Duẩn, Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh chính của Tài sản số Tiên Phong là hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Về cơ cấu cổ đông sáng lập, TPS nắm giữ 10% vốn, tương ứng vốn góp 12 tỷ đồng. Chủ tịch TPS - ông Nguyễn Hồng Quân nắm giữ 74,3% vốn, giá trị hơn 89 tỷ. Ông Quân cũng đồng thời đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Công ty Tài sản số Tiên Phong.

CTCP Quản lý quỹ Việt Cát - công ty con của Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) góp 1,2 tỷ đồng và nắm giữ 1% vốn.

Trước TPS, nhiều ông lớn ngành chứng khoán đã có động thái gia nhập lĩnh vực mới sau khi Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ được ban hành về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Chứng khoán Kỹ thương (TCBS), SSI, Chứng khoán VPBank, Chứng khoán HD, Chứng khoán VIX… đã tham gia thành lập pháp nhân, góp vốn vào các tổ chức vận hành sàn giao dịch tài sản số trong nước. Các tổ chức đều đang chuẩn bị cho một cuộc đua dài hơi tại một "sân chơi" mới với tiềm năng định hình tương lai của dòng vốn số.



