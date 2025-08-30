Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

30-08-2025 - 00:06 AM | Thị trường chứng khoán

Nhà đầu tư mở mới tài khoản chứng khoán SSI sẽ được tặng tiền mua chứng chỉ Quỹ SSI-SCA trị giá 100.000 đồng vào tài khoản.

Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28/8/2025 về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Theo đó, tại văn bản số 17129-CV/VPTW ngày 28 tháng 8 năm 2025 của Văn phòng Trung ương, Bộ Chính trị đã đồng ý về chủ trương tặng quà người dân nhân ăn Tết Độc lập mức 100.000 đồng/người dân.

Hưởng ứng không khi hân hoan hướng về kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), tại thông báo mới nhất, Chứng khoán SSI đã công bố chương trình khuyến mại "Quà Độc Lập Nhân Đôi – Giao Dịch Là Có Thôi".

Thêm công ty chứng khoán tặng chứng sĩ 100.000 đồng dịp 2/9- Ảnh 1.

Cụ thể, nhà đầu tư mở mới tài khoản chứng khoán SSI sẽ được tặng tiền mua chứng chỉ Quỹ SSI-SCA trị giá 100.000 đồng vào tài khoản. Số lượng khách hàng nhận quà là 1000 khách, tương ứng số tiền khuyến mãi là 100 triệu đồng. Thời gian nhận khuyến mãi từ ngày 01/09/2025 đến hết ngày 30/09/2025 hoặc đến khi hết ngân sách ưu đãi của chương trình tùy điều kiện nào đến trước.

Nhà đầu tư sẽ mở mới thành công tài khoản chứng khoán SSI, giao dịch từ 100.000 đồng trở lên và nhấn nút “Đồng ý nhận chứng chỉ quỹ” trong thời gian diễn ra chương trình. Đồng thời, chương trình dành cho khách hàng SSI giao dịch chủ động, không có chuyên viên tư vấn chứng khoán/cộng tác viên chứng khoán chăm sóc.

Trước đó, nhà đầu tư SSI mở mới tài khoản cũng đã được hưởng chương trình ưu đãi tặng sản phẩm bạc Thanh Long Phú Quý và voucher mua bạc Phú Quý. Cụ thể, khách hàng mở mới tài khoản và phát sinh giao dịch chứng khoán cơ sở từ 1 tỷ đồng trở lên trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở tài khoản sẽ được tặng 1 lượng bạc. Bên cạnh đó, khách hàng mở mới tài khoản và phát sinh giao dịch nạp tiền từ 1 triệu đồng sẽ được tặng 01 (một) suất mua bạc kèm voucher giảm giá 100.000 đồng.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

