Thêm một doanh nghiệp thép nghìn tỷ muốn niêm yết, là “đối thủ” của Hoa Sen Group, Thép Nam Kim

CTCP Tôn Đông Á (mã GDA) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương chuyển giao dịch cổ phiếu từ sàn UPCoM sang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE).

Theo nghị quyết, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch hoặc Tổng giám đốc quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết, xác định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông, đồng thời thực hiện toàn bộ thủ tục hủy giao dịch tại UPCoM và đăng ký niêm yết tại HoSE.

Tôn Đông Á sẽ lựa chọn thời điểm phù hợp để nộp hồ sơ niêm yết, đồng thời rà soát và điều chỉnh phương án theo quy định pháp luật, đảm bảo quá trình chuyển sàn diễn ra thuận lợi và đúng kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

Trước đó, Tôn Đông Á đã đưa cổ phiếu lên giao dịch trên thị trường đại chúng chưa niêm yết UPCoM từ tháng 9/2023. Như vậy, sau gần 2 năm giao dịch, doanh nghiệp đã khởi động lại mục tiêu niêm yết HoSE.

Trên sàn chứng khoán, trái ngược với xu hướng đi lên của thị trường chung, cổ phiếu GDA đã giảm gần 12% từ đầu năm xuống mức 17.600 đồng/cp. Vốn hóa thị trường của Tôn Đông Á tương ứng vào khoảng 2.600 tỷ đồng.

Tôn Đông Á được thành lập năm 1998, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm thép lá mạ kẽm (tôn kẽm), thép lá mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh), thép lá mạ kẽm màu, thép lá đen mạ màu, thép lá mạ hợp kim nhôm kẽm màu (tôn lạnh màu).

Doanh nghiệp có công suất 800.000 tấn/năm, là đối thủ của Hoa Sen Group và Thép Nam Kim trong cuộc chiến giành thị phần tôn mạ tại Việt Nam. Tôn Đông Á hiện đang triển khai dự án nhà máy thép lá mạ Phú Mỹ với vốn đầu tư 7.000 tỷ đồng, có công suất thiết kế 1,2 triệu tấn/năm.

6 tháng đầu năm, Tôn Đông Á ghi nhận doanh thu thuần 8.233 tỷ đồng và lãi sau thuế 150 tỷ đồng, lần lượt giảm 18% và 44% so với cùng kỳ. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã thực hiện 46% kế hoạch doanh thu (18.000 tỷ đồng) và 50% mục tiêu lợi nhuận (300 tỷ đồng) cả năm đề ra.