Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm một dự án của FLC tại Gia Lai được gia hạn tiến độ

06-01-2026 - 10:56 AM | Doanh nghiệp

Thêm một dự án của FLC tại Gia Lai được gia hạn tiến độ

Khu tổ hợp thương mại dịch vụ (Trung tâm hội nghị, khách sạn, dịch vụ nghỉ dưỡng) thuộc Khu phức hợp Đak Đoa của Tập đoàn FLC được gia hạn tiến độ đến quý IV/2027.

Mới đây, UBND tỉnh Gia Lai đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Khu tổ hợp thương mại dịch vụ (Trung tâm hội nghị, khách sạn, dịch vụ nghỉ dưỡng) thuộc Khu phức hợp Đak Đoa theo hướng gia hạn tiến độ triển khai.

Theo quyết định điều chỉnh, từ quý II/2021 đến quý III/2026, dự án tập trung thi công và hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật. Giai đoạn từ quý I/2026 đến quý I/2027 sẽ triển khai xây dựng, hoàn thiện các hạng mục công trình. Từ quý II/2027 đến quý IV/2027, dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu CTCP Tập đoàn FLC khẩn trương triển khai dự án, đảm bảo tiến độ theo nội dung đã được điều chỉnh (tiến độ được phê duyệt trước đó là hoàn thành năm 2024).

Tập đoàn FLC cho biết Trung tâm hội nghị là một trong những hạng mục quan trọng thuộc Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Gia Lai, bên cạnh các hạng mục như sân golf, khách sạn, khu nhà ở biệt thự – liền kề, khu vui chơi giải trí, thể thao ngoài trời và safari.

Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Gia Lai có tổng diện tích khoảng 500 ha, trong đó giai đoạn 1 triển khai trên quy mô 197 ha, nằm tại thị trấn Đak Đoa, xã Glar và xã Tân Bình (huyện Đak Đoa cũ). Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 của dự án ước tính khoảng 3.631 tỷ đồng.

Trước đó, vào đầu tháng 12/2025, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại, tên thương mại là FLC Hilltop Gia Lai.

Dự án FLC Hilltop Gia Lai được triển khai trong giai đoạn từ tháng 12/2025 đến tháng 6/2028. Trong đó, từ tháng 12/2025 đến tháng 3/2026, nhà đầu tư tập trung thi công hạ tầng kỹ thuật và hoàn thành 32 căn nhà ở liền kề. Giai đoạn từ tháng 3/2026 đến tháng 6/2028 sẽ tiếp tục xây dựng các hạng mục hạ tầng còn lại, khách sạn, công viên cây xanh, hoàn thành thêm 58 căn nhà liền kề và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động.

FLC Hilltop Gia Lai có quy mô hơn 3,1 ha, tổng vốn đầu tư trên 760 tỷ đồng, được triển khai tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.

Bất ngờ: 1.500 tỷ bí ẩn ‘đổ vào’ FLC của cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết ngay trước thềm rời sàn

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Các ngân hàng sản xuất vàng miếng: Cơ hội cho "Vua trang sức" Việt làm thuê gia công?

Các ngân hàng sản xuất vàng miếng: Cơ hội cho "Vua trang sức" Việt làm thuê gia công? Nổi bật

Cú bắt tay 10.000 tỷ đồng đầu năm 2026: CII và HFIC toan tính gì tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM?

Cú bắt tay 10.000 tỷ đồng đầu năm 2026: CII và HFIC toan tính gì tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM? Nổi bật

Streamer PewPew rót 2 tỷ đồng lập công ty mới, lấn sân ngành ghi âm-sản xuất âm nhạc

Streamer PewPew rót 2 tỷ đồng lập công ty mới, lấn sân ngành ghi âm-sản xuất âm nhạc

10:14 , 06/01/2026
Chính thức vận hành thương mại dự án điện khí LNG 1,4 tỷ USD đầu tiên tại Việt Nam

Chính thức vận hành thương mại dự án điện khí LNG 1,4 tỷ USD đầu tiên tại Việt Nam

10:09 , 06/01/2026
Gần 17,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong tháng cuối năm 2025

Gần 17,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong tháng cuối năm 2025

09:06 , 06/01/2026
TikTok Shop mở rộng thị phần lên 41%, 'đe dọa' Shopee, Tiki hụt hơi giảm 80% doanh thu sau khi "đốt" 670 triệu USD

TikTok Shop mở rộng thị phần lên 41%, 'đe dọa' Shopee, Tiki hụt hơi giảm 80% doanh thu sau khi "đốt" 670 triệu USD

08:10 , 06/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên