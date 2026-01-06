Thêm một dự án của FLC tại Gia Lai được gia hạn tiến độ

Mới đây, UBND tỉnh Gia Lai đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Khu tổ hợp thương mại dịch vụ (Trung tâm hội nghị, khách sạn, dịch vụ nghỉ dưỡng) thuộc Khu phức hợp Đak Đoa theo hướng gia hạn tiến độ triển khai.



Theo quyết định điều chỉnh, từ quý II/2021 đến quý III/2026, dự án tập trung thi công và hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật. Giai đoạn từ quý I/2026 đến quý I/2027 sẽ triển khai xây dựng, hoàn thiện các hạng mục công trình. Từ quý II/2027 đến quý IV/2027, dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu CTCP Tập đoàn FLC khẩn trương triển khai dự án, đảm bảo tiến độ theo nội dung đã được điều chỉnh (tiến độ được phê duyệt trước đó là hoàn thành năm 2024).



Tập đoàn FLC cho biết Trung tâm hội nghị là một trong những hạng mục quan trọng thuộc Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Gia Lai, bên cạnh các hạng mục như sân golf, khách sạn, khu nhà ở biệt thự – liền kề, khu vui chơi giải trí, thể thao ngoài trời và safari.



Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Gia Lai có tổng diện tích khoảng 500 ha, trong đó giai đoạn 1 triển khai trên quy mô 197 ha, nằm tại thị trấn Đak Đoa, xã Glar và xã Tân Bình (huyện Đak Đoa cũ). Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 của dự án ước tính khoảng 3.631 tỷ đồng.



Trước đó, vào đầu tháng 12/2025, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại, tên thương mại là FLC Hilltop Gia Lai.



Dự án FLC Hilltop Gia Lai được triển khai trong giai đoạn từ tháng 12/2025 đến tháng 6/2028. Trong đó, từ tháng 12/2025 đến tháng 3/2026, nhà đầu tư tập trung thi công hạ tầng kỹ thuật và hoàn thành 32 căn nhà ở liền kề. Giai đoạn từ tháng 3/2026 đến tháng 6/2028 sẽ tiếp tục xây dựng các hạng mục hạ tầng còn lại, khách sạn, công viên cây xanh, hoàn thành thêm 58 căn nhà liền kề và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động.



FLC Hilltop Gia Lai có quy mô hơn 3,1 ha, tổng vốn đầu tư trên 760 tỷ đồng, được triển khai tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.