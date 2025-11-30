Thêm một "sát thủ flagship" mới đến Việt Nam: Rẻ hơn S25 Ultra đến 10 triệu, pin 6.210 mAh, chip 8 Elite

Poco F8 Pro – Thêm một “flagship killer”?

Poco F8 Pro năm nay mang đến một số nâng cấp đáng giá, khẳng định xứng đáng với danh xưng "Pro". Máy được trang bị camera telephoto, màn hình ngang tầm với mẫu Ultra, và bộ vi xử lý rất mạnh mẽ, dù là chip của năm ngoái.

Mẫu điện thoại có giá khởi điểm 579 USD (giá ở Việt Nam khoảng 15 triệu), đặt vào vị trí cạnh tranh trực tiếp với các thiết bị cận cao cấp như Galaxy S25 FE.

Thiết kế của Poco F8 Pro tuân theo sát người anh em Ultra lớn hơn và đắt tiền hơn. Dù không có loa siêu trầm cầu kỳ hay mặt lưng vân vải denim, Poco đã sử dụng một tấm kính dày 2 mm để chế tạo mặt lưng của điện thoại, tạo nên một thiết kế độc đáo khác.

Cụm camera được bao phủ bởi kính trong suốt hoàn toàn, trong khi bề mặt kính xung quanh lại được làm mờ. Cụm camera có hình chữ nhật, kéo dài từ cạnh này sang cạnh kia, theo xu hướng phổ biến hiện nay. Màn hình hoàn toàn phẳng, tương tự như khung máy, với một đường cong rất nhẹ hướng về phía mặt lưng kính.

Xung quanh khung nhôm, bạn sẽ tìm thấy bộ nút bấm quen thuộc—nút nguồn và nút điều chỉnh âm lượng nằm phía trên. Có một cổng USB-C ở phía dưới, khay SIM và lưới loa ngoài. Mọi thứ được bố trí khá gọn gàng.

Điện thoại này dày 8 mm và nặng 199 gram; đây là sự cân bằng hoàn hảo, không quá nhỏ gọn nhưng cũng không phải là một thiết bị quá khổ. Chất lượng hoàn thiện rất tốt, và máy còn được trang bị khả năng kháng bụi và nước chuẩn IP68.

Màn hình bên trong Poco F8 Pro là tấm nền 6.59 inch với độ phân giải 2510x1156 pixel, sử dụng công nghệ HyperRGB tương tự như trên mẫu Ultra. Công nghệ tối ưu hóa việc sử dụng các điểm ảnh phụ màu đỏ, xanh lục và xanh lam để tạo ra hình ảnh sống động hơn đồng thời giảm mức tiêu thụ năng lượng. Màn hình hỗ trợ tần số quét 120 Hz, và theo Poco, độ sáng có thể đạt tới 3.500 nits.

Theo đánh giá của Phone Arena, màn hình của Poco F8 Pro đúng như kỳ vọng khi đạt được độ sáng đầu ra 3.420 nits ở 20% APL, rất gần với mức 3.500 nits được công bố. Điều ấn tượng hơn là độ sáng tối thiểu chỉ là 1 nit, ngang bằng với các điện thoại cao cấp của Apple và Samsung. Khả năng tái tạo màu sắc cũng khá tốt ngay từ khi xuất xưởng với chỉ số deltaE trung bình là 1.7. Nhìn chung, đây là một trong những màn hình tốt nhất trong tầm giá này.

Camera Poco F8 Pro

Poco F8 Pro có một sự nâng cấp so với thế hệ trước. Máy được trang bị thêm một camera telephoto hoàn toàn mới để hoàn thiện bộ ba camera góc rộng - góc siêu rộng. Camera chính sử dụng cảm biến hình ảnh Light Fusion 800 50MP, 1/1.55" dưới ống kính có khẩu độ f/1.9.

Camera telephoto mới dựa vào cảm biến 50MP và mang lại tiêu cự tương đương ống kính 60 mm, tức là zoom 2.5X. Đáng tiếc, camera góc siêu rộng đã được giữ nguyên từ mẫu trước, vẫn là cảm biến 8MP, một độ phân giải không đủ trong thời điểm hiện tại.

Điểm chuẩn Camera của F8 Pro là khá, nhưng những đánh đổi là rõ ràng. Camera chính đạt 78 trên 87 điểm, nhưng camera góc siêu rộng đã kéo điểm số tổng thể xuống, cả trong phần ảnh và video.

Camera chính xử lý tốt các điều kiện ánh sáng yếu, với mức độ chi tiết tốt và dải tương phản động rộng. Khả năng tái tạo màu sắc và cân bằng trắng cũng khá ổn, mặc dù trong một số trường hợp, màu sắc trông bão hòa hơn một chút so với thực tế.

Người dùng có thể chụp ảnh 2X; đây không phải là zoom quang học mà là cắt ảnh không mất dữ liệu từ cảm biến chính. Những bức ảnh này trông tạm ổn, nhưng ảnh 2.5X từ camera telephoto chuyên dụng thì tốt hơn. Ngoài ra còn có tùy chọn zoom 5X; tùy chọn này cắt ảnh của camera telephoto sau mức zoom quang học 2.5X để tăng gấp đôi độ phóng đại.

Camera góc siêu rộng thiếu chi tiết, và cân bằng trắng cũng cảm giác hơi sai lệch. Một số bức ảnh cũng trông bị thiếu sáng, có lẽ do dải tương phản động hẹp. Camera này vẫn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng trên thị trường hiện có nhiều camera góc siêu rộng tốt hơn.

Poco F8 Pro có thể quay video với độ phân giải lên tới 8K ở 30 khung hình/giây nhưng chất lượng không đáng chú ý.

Hiệu năng và Phần mềm Poco F8 Pro

Poco thường sử dụng chip cũ hơn một thế hệ trên các mẫu smartphone dòng Pro của mình, và Poco F8 Pro cũng không ngoại lệ. May mắn thay, chip Qualcomm Snapdragon của năm ngoái là một con quái vật và hoàn toàn có khả năng duy trì sự nhanh nhạy và mượt mà cho thiết bị trong nhiều năm.

RAM và bộ nhớ trong được mô phỏng theo mẫu Ultra; phiên bản cơ bản đi kèm với 12GB RAM và 256GB bộ nhớ trong, và có một phiên bản cao cấp hơn với 16GB RAM và 512GB bộ nhớ.

So với các đối thủ trực tiếp, và cả mẫu điện thoại năm ngoái, Poco F8 Pro thể hiện sự vượt trội rõ ràng khi nói đến hiệu suất CPU thuần túy, có thể tiệm cận với các flagship.

Điểm số GPU cũng ấn tượng không kém; chip Snapdragon 8 Elite trong một số tình huống còn tiến gần hơn đến người kế nhiệm bị giới hạn nhiệt độ của nó, Snapdragon 8 Elite Gen 5. Vì vậy, theo một nghĩa nào đó, Poco F8 Pro có thể là một lựa chọn khôn ngoan hơn, vì nó ổn định hơn Ultra và không nóng lên nhiều.

HyperOS 3 là giao diện người dùng đang chạy trên Poco F8 Pro, được xây dựng trên nền tảng Android 16. Cùng một hệ điều hành này cung cấp sức mạnh cho các điện thoại cao cấp của Xiaomi. HyperOS đã khá sạch sẽ trong các phiên bản trước, và điều đó vẫn đúng với phiên bản mới nhất này.

AI vẫn là cơn sốt trong phần mềm điện thoại thông minh, và Poco F8 Pro trang bị Hyper AI của Xiaomi, cung cấp một số tính năng hữu ích, bao gồm nhận dạng giọng nói, dịch trực tiếp, hỗ trợ viết và phụ đề. Bạn cũng có thể sáng tạo và chỉnh sửa với sự trợ giúp của các công cụ như Eraser Pro, AI Frame, và nhiều hơn nữa. Cuối cùng, bạn có thể sử dụng Gemini, nếu đó là tác nhân AI mà bạn ưa thích.

Pin và Sạc

Poco F8 Pro đã tăng dung lượng pin lên 6.210 mAh (tăng từ 6.000 mAh), máy có thời gian sử dụng tốt hơn nhiều so với thế hệ trước với ước tính thời lượng pin là 9 giờ 25 phút.

Ở khía cạnh sạc, đây là một trong những sự hy sinh lớn nhất mà Poco phải thực hiện để đặt chiếc điện thoại này vào phân khúc giá mà nó chiếm giữ: Sạc không dây. Poco F8 Pro hoàn toàn không có tính năng này. Bạn chỉ có thể sạc bằng dây, nhưng sạc có dây 100W sẽ giúp bạn sạc đầy pin từ 0 đến 100% chỉ trong 42 phút.

Có nên mua Poco F8 Pro?

Poco F8 Pro đáp ứng được rất nhiều tiêu chí, đặc biệt khi xem xét mức giá. Màn hình AMOLED là một trong những màn hình sáng nhất trên thị trường, thời lượng pin thuộc hàng đầu, và chipset bên trong, mặc dù đã một năm tuổi, vẫn rất mạnh mẽ.

Các lĩnh vực mà chiếc điện thoại này thua kém đối thủ là camera và việc thiếu sạc không dây. Bạn có thể có được những bức ảnh khá từ camera chính và thậm chí là một số bức ảnh chân dung đẹp bằng camera telephoto 2.5X, nhưng camera góc siêu rộng thì không có gì nổi bật, và chất lượng video cũng chỉ ở mức trung bình.

Nếu có thể chấp nhận những nhược điểm này, Poco F8 Pro là một thiết bị ấn tượng để sử dụng hàng ngày.