Thêm một tổ chức dự báo VN-Index cán mốc 1.800 điểm trong năm 2025

Trong báo cáo mới cập nhật, Chứng khoán Maybank (MSVN) cho biết VN-Index dao động dưới ngưỡng 1.700 điểm trong tuần cuối tháng 8 trước áp lực chốt lời và bán ròng từ khối ngoại. Dù vậy, chỉ số vẫn duy trì sắc xanh nhờ sự dẫn dắt của nhóm tài chính, đặc biệt là chứng khoán, ngân hàng và bảo hiểm, nhóm này được hỗ trợ bởi tăng trưởng tín dụng nội địa mạnh mẽ và kỳ vọng nâng hạng thị trường.

Xét về định giá, nhóm chứng khoán hiện đã giao dịch quanh mức hợp lý, trong khi cổ phiếu ngân hàng và bất động sản đang phản ánh kỳ vọng cao hơn.

Tuy nhiên, dư địa nâng định giá (rerating) ở một số nhóm ngành vẫn còn, đặc biệt khi mặt bằng lãi suất liên ngân hàng đã ổn định trở lại. Sự cải thiện thanh khoản hệ thống sau áp lực tháng 7 giúp tạo điều kiện cho tín dụng ngân hàng mở rộng và hỗ trợ dòng tiền trên thị trường chứng khoán.

MSVN chỉ ra một sự kiện quan trọng trong tháng 9 là quyết định lãi suất của Fed ngày 17/9, với khả năng cao cắt giảm 25 điểm cơ bản. Động thái này sẽ góp phần giảm áp lực tỷ giá trong nước – thách thức lớn nhất đối với chính sách tiền tệ nới lỏng hiện tại của NHNN.

Theo đó, Maybank duy trì mục tiêu VN-Index đạt 1.800 điểm vào cuối năm 2025, với động lực chính đến từ nhóm tài chính và bất động sản, trong khi các ngành xuất khẩu cần thêm thời gian để hồi phục.

Chung quan điểm, báo cáo chiến lược các tháng cuối năm của Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá với đà tăng của VN-Index trong tháng 7 và 8, chỉ số chung đang giao dịch với P/E 14,9x.

P/E hiện tại đang ở mức hấp dẫn so với bình quân khu vực (~15,3x) và bình quân 5 năm (~14,4x), đồng thời mặt bằng lãi suất thấp cùng tăng trưởng tín dụng tăng mạnh vào các tháng cuối năm, được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ thanh khoản thị trường dồi dào và nâng mặt bằng định giá P/E các ngành lên nền cao mới.

Với kỳ vọng nâng hạng thị trường, các chính sách quyết liệt đẩy mạnh tăng trưởng và các bước tiến tiếp theo từ nghệ thuật ngoại giao linh hoạt, VCBS kỳ vọng VN-Index sẽ tiếp tục hướng tới chinh phục kịch bản tích cực tại 1.838 điểm (với EPS toàn thị trường cập nhật mới nhất đạt mức 18%) trong các tháng cuối năm 2025.