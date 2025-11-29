Thép Nam Kim nghiên cứu sản xuất tôn mạ thiếc nickel cho vỏ pin xe điện

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mục tiêu là hợp tác và phát triển với các đối tác có năng lực kỹ thuật và công nghệ theo hình thức liên doanh để sản xuất thép mạ thiếc nickel làm vỏ pin xe điện.

Ngày 28/11, HĐQT Thép Nam Kim (mã chứng khoán: NKG) đã ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương nghiên cứu sản xuất tôn mạ thiếc cho ngành bao bì, và tôn mạ thiếc nickel cho vỏ pin xe điện, phục vụ cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

Theo Nghị quyết, Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc đánh giá và trình phương án khả thi. Việc này sẽ được thực hiện trên cơ sở đánh giá và lựa chọn đối tác liên doanh có năng lực kỹ thuật và kinh nghiệm trong ngành.

Công ty sẽ tận dụng, khai thác tối đa các năng lực sản xuất của thiết bị hiện có và đầu tư mới các thiết bị hiện đại hướng đến các sản phẩm cho ngành bao bì công nghiệp và thực phẩm, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu ở giai đoạn đầu.

Mục tiêu giai đoạn tiếp theo là hợp tác và phát triển với các đối tác có năng lực kỹ thuật và công nghệ theo hình thức liên doanh để sản xuất thép mạ thiếc nickel làm vỏ pin xe điện.

Trước đó, trong tháng 9, HĐQT NKG đã thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của công ty trực thuộc là Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ. Cụ thể, NKG sẽ góp vốn thêm hơn 620 tỷ đồng nâng vốn điều lệ của Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ lên 2.700 tỷ đồng. NKG góp vốn thêm bằng tiền vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ theo nhiều đợt góp vốn trong năm 2025 và hoặc 2026.

Mục đích để đầu tư dự án Nhà máy Thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ.﻿

Trước đó, ﻿NKG vừa có lần thứ hai tăng vốn đầu tư cho dự án Nhà máy thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ. Theo đó, tổng vốn đầu tư cho dự án trên được tăng thêm 400 tỷ đồng lên mức 6.200 tỷ đồng bao gồm 2 giai đoạn, thực hiện đến năm 2027. Mục đích tăng vốn nhằm bổ sung vốn đầu tư dây chuyền, công nghệ, sản xuất thép điện từ Silic ứng dụng trong động cơ điện, ô tô, máy biến áp...

Trong quý 3, Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu hơn 3.770 tỷ đồng, giảm 27%; lợi nhuận ròng 49,5 tỷ đồng, giảm gần 24%. Trong 9 tháng, doanh thu xuất khẩu giảm hơn 55%, kéo lợi nhuận sau thuế xuống 207 tỷ đồng, giảm hơn một nửa.

Công ty cho biết do nhu cầu thị trường giảm dẫn tới doanh thu quý 3 giảm 27,25% tỷ lệ giảm cao hơn 3,11% so với mức giảm giá vốn 24,14% dẫn tới biên độ lợi nhuận gộp giảm 60,13%, lợi nhuận sau thuế giảm 23,62%

