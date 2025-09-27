Thép Nam Kim tiếp tục 'rót' vốn cho dự án Nhà máy Thép tấm lớp Nam Kim Phú Mỹ

Công ty cổ phần Thép Nam Kim (mã: NKG, sàn HoSE) vừa thông qua chủ trương góp thêm hơn 620 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ cho công ty con là Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ.



Phương thức thực hiện là góp vốn bằng tiền theo nhiều đợt trong năm 2025 và 2026. Mục đích góp vốn là để đầu tư dự án Nhà máy Thép tấm lớp Nam Kim Phú Mỹ và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ.

Sau góp vốn, Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ sẽ có vốn điều lệ là 2.700 tỷ đồng.

Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ được thành lập năm 2022 để thực hiện dự án Nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ. Đây là dự án trọng điểm của Thép Nam Kim có tổng vốn đầu tư 4.500 tỷ đồng (cơ cấu vốn góp của nhà đầu tư 30% (1.350 tỷ đồng) và 70% là nợ vay (3.150 tỷ đồng). Dự án sẽ có dây chuyền mạ kẽm 350.000 tấn/năm, 2 dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm 300.000 tấn/năm và 150.000 tấn/năm.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, ban lãnh đạo Thép Nam Kim cho biết, dự án Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ dự kiến sẽ đi vào hoạt động đầu quý I/2026, nhà máy dự kiến trong giai đoạn đầu vận hành sẽ cần 2-3 quý để chạy được 50-60% tổng công suất và hy vọng năm 2027 sẽ chạy hết công suất.

Trước đó, Thép Nam Kim đã 2 lần tăng vốn đầu tư cho dự án Nhà máy thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ. Lần gần nhất vào tháng 7/2025, tổng vốn đầu tư cho dự án trên được tăng thêm 400 tỷ đồng lên mức 6.200 tỷ đồng bao gồm 2 giai đoạn, thực hiện đến năm 2027. Mục đích tăng vốn nhằm bổ sung vốn đầu tư dây chuyền, công nghệ, sản xuất thép điện từ Silic ứng dụng trong động cơ điện, ô tô, máy biến áp...

Trong diễn biến khác, Thép Nam Kim vừa công bố điều chỉnh một số nội dung liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) 2025.

Theo đó, Thép Nam Kim dự kiến phát hành tối đa 4,5 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho 27 cán bộ nhân viên có tên trong danh sách.

Trong đó, Chủ tịch Hồ Minh Quang là người được mua nhiều nhất với 600.000 cổ phiếu; CEO Võ Hoàng Vũ được mua 400.000 cổ phiếu; các Phó Tổng giám đốc được mua từ 300.000 - 350.000 cổ phiếu...

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Nếu hoàn tất đợt phát hành, Thép Nam Kim sẽ nâng số lượng cổ phiếu lưu hành lên 452,07 triệu đơn vị, tương đương vốn điều lệ 4.520 tỷ đồng.



