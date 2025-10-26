Thép Vicasa - VNSteel đón cổ đông lớn mới

Ông Bùi Tuấn Anh vừa có văn bản báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thép Vicasa - VNSteel (MCK: VCA, sàn HoSE).

Theo đó, ngày 13/10/2025, ông Bùi Tuấn Anh đã mua vào thành công gần 9,9 triệu cổ phiếu VCA, tương đương tỷ lệ sở hữu 65% vốn và chính thức trở thành cổ đông lớn nhất tại Thép Vicasa - VNSteel.

Đáng chú ý, trước đó Tổng Công ty Thép Việt Nam- CTCP (VNSteel, MCK: TVN, sàn UPCoM) đã bán đấu giá thành công toàn bộ gần 9,9 triệu cổ phiếu VCA đang nắm giữ, tương đương tỷ lệ sở hữu 65% vốn điều lệ tại Thép Vicasa - VNSteel. Giao dịch diễn ra từ ngày 7/10/2025 đến ngày 13/10/2025.

Ảnh minh họa

Theo báo cáo của VNSteel, doanh nghiệp đã hoàn tất chào bán số cổ phiếu nêu trên theo lô cho 1 nhà đầu tư trong nước với giá gần 126,3 tỷ đồng/lô cổ phiếu, tương đương 12.790 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, ông Bùi Tuấn Anh chính là nhà đầu tư cá nhân đã mua lại toàn bộ lô cổ phiếu VCA mà VNSteel mà đã bán đấu giá.

Trong một diễn biến khác, trước đó Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có quyết định đưa cổ phiếu VCA của Thép Vicasa – VNSteel vào diện cảnh báo kể từ ngày 23/10/2025.

Nguyên nhân do tổ chức niêm yết bị ngừng hoạt động sản xuất chính từ 3 tháng trở lên, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định tại Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý III/2025, Thép Vicasa - VNSteel ghi nhận doanh thu thuần hơn 43,3 tỷ đồng, giảm 88,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lỗ ròng hơn 3,5 tỷ đồng, mức lỗ này tăng hơn 7% so với cùng kỳ.

Theo giải trình của Thép Vicasa - VNSteel, nguyên nhân chủ yếu làm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của công ty trong quý III/2025 là do công ty buộc ngừng hoạt động sản xuất chính từ ngày 19/6/2025 theo quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Thép Vicasa - VNSteel mang về doanh thu thuần gần 927,9 tỷ đồng, giảm 8,4% so với 9 tháng đầu năm 2024; doanh nghiệp báo lỗ ròng sau thuế hơn 1,5 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Thép Vicasa - VNSteel giảm 38,8% so với đầu năm; tổng nợ phải trả ở mức hơn 5,3 tỷ đồng, giảm 95,8%.



