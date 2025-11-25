Chủ tịch Đỗ Hữu Hạ

Theo thông báo ngày 24/11, Hội đồng quản trị CRV đã thông qua phương án chào bán 16,81 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 26.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 40:1, tương ứng cổ đông sở hữu 40 cổ phiếu được quyền mua 01 cổ phiếu mới. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền kéo dài từ ngày 15/12/2025 đến ngày 08/01/2026.

Dự án Hoàng Huy New City - II của CRV





Với khối lượng phát hành trên, doanh nghiệp dự kiến thu về hơn 437 tỷ đồng. Theo bản cáo bạch, toàn bộ nguồn vốn huy động sẽ được giải ngân cho dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới dọc đường Đỗ Mười kéo dài và vùng phụ cận (Hoàng Huy New City - II) tại phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Diễn biến giá cổ phiếu CRV

Đợt huy động vốn diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu CRV đang điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng hồi mới niêm yết (tháng 10/2025). Đóng cửa phiên 24/11, thị giá CRV dừng ở mức 30.700 đồng/cổ phiếu, giảm 25% so với đỉnh lịch sử 40.900 đồng/cổ phiếu. Mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu đang thấp hơn khoảng 15% so với thị giá trên sàn.

Về bức tranh tài chính, báo cáo hợp nhất giữa niên độ (1/4/2025 - 30/9/2025) ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế sụt giảm mạnh lần lượt 80% và gần 76% so với cùng kỳ. Giải trình về biến động này, ban lãnh đạo CRV cho biết nguyên nhân chủ yếu do các dự án cũ như Hoang Huy Commerce (tòa H1), Hoang Huy Grand Tower và Gold Tower đã hoàn tất bàn giao phần lớn sản phẩm, dẫn đến doanh thu ghi nhận trong kỳ không đáng kể.

Tuy nhiên, đây được xem là giai đoạn tích lũy chờ điểm rơi lợi nhuận mới. Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản CRV đạt hơn 10.400 tỷ đồng, tăng gần 1.500 tỷ so với đầu niên độ. Điểm sáng lớn nhất nằm ở khoản mục "Người mua trả tiền trước ngắn hạn" tăng đột biến gấp 14 lần, đạt gần 1.966 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong văn bản giải trình, doanh nghiệp tiết lộ riêng số tiền khách hàng trả trước cho dự án Hoàng Huy New City - II đã lên tới 1.884 tỷ đồng . Phía CRV dự kiến ngay trong các quý cuối năm tài chính 2025 sẽ bắt đầu bàn giao một phần các sản phẩm thấp tầng tại dự án này, qua đó hiện thực hóa con số doanh thu và lợi nhuận từ khoản "của để dành" nói trên.

Sức khỏe tài chính của doanh nghiệp hiện duy trì ở mức an toàn với lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng hơn 1.900 tỷ đồng. Về thanh khoản, khối lượng giao dịch bình quân của CRV ở mức thấp do cơ cấu sở hữu cô đặc, với trên 89% vốn nằm trong tay 5 tổ chức lớn thuộc hệ sinh thái của Chủ tịch Đỗ Hữu Hạ.