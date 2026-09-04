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Thi hành lệnh bắt khẩn cấp Bùi Đức Đại SN 1977

| | Xã hội

Bùi Đức Đại bị bắt để điều tra, làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Ngày 3/9, Công an phường Vũng Tàu cho biết đã phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Bùi Đức Đại, sinh năm 1977, thường trú tại 14/13/9 Thân Nhân Trung, phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh,

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 15 giờ 50 phút ngày 2/9, trên đường Hải Đăng, phường Vũng Tàu, do mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông, Đại đã dùng tay, dép và mũ bảo hiểm đánh Đào Hữu Đạt và Nguyễn Văn Tịnh.

Mặc dù được người đi đường can ngăn, Đại vẫn tiếp tục chửi bới, sau đó chặn nhóm thanh niên tại khu vực đầu dốc giáp đường Hạ Long. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, Đại đã sử dụng rượu, bia.

Từ một mâu thuẫn nhỏ trong quá trình tham gia giao thông, việc thiếu kiềm chế và sử dụng vũ lực có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Công an phường Vũng Tàu khuyến cáo người dân khi xảy ra mâu thuẫn, va chạm cần bình tĩnh, kiềm chế, tuyệt đối không sử dụng bạo lực để giải quyết; trường hợp cần thiết phải báo ngay cho cơ quan Công an để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Duy Anh

Phụ Nữ Mới

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