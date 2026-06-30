Thi hành lệnh bắt tạm giam Thạch Minh Hiếu SN 1993
Thạch Minh Hiếu bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
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Ngày 29/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thạch Minh Hiếu (sinh năm 1993, cư ngụ khóm 15, phường Trà Vinh).
Trước đó, ngày 23/3/2026, Công an phường Hòa Thuận tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Văn Liệp (sinh năm 1975, cư trú khóm 4, phường Hòa Thuận) về việc bị kẻ gian lấy trộm 10 thùng nhựa dùng để chứa nước sơn đã qua sử dụng.
Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hòa Thuận nhanh chóng triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy tìm đối tượng, điều tra làm rõ vụ việc.
Kết quả, cơ quan điều tra có đầy đủ chứng cứ xác định Thạch Minh Hiếu là đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nêu trên. Tại cơ quan Công an, Thạch Thanh Hiếu đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.
Được biết, Hiếu có 01 tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù và là đối tượng nghiện ma túy.
Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ.
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