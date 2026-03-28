Thi hành lệnh khám xét, bắt tạm giam Mai Thị Minh

Ngày 27/3, Bộ Công an thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với Phòng An ninh kinh tế tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Thị Minh (SN 1986, trú tại Thanh Hóa) về tội “phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Trước đó, ngày 20/3, đơn vị tiếp nhận hồ sơ vụ án “Mai Thị Minh - phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” xảy ra tại Công ty TNHH Logistics Việt Trung, xóm Tân Thịnh, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng do Phòng An ninh kinh tế chuyển đến để điều tra theo thẩm quyền.

Theo kết quả xác minh ban đầu, Công ty TNHH Logistics Việt Trung do Mai Thị Minh làm người đại diện theo pháp luật, không phát sinh hoạt động kinh doanh thực tế.

Tuy nhiên, đối tượng đã lập, phát hành số lượng lớn hóa đơn thương mại và hóa đơn giá trị gia tăng nhằm hợp thức hóa hồ sơ xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc.

Ngay sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Thị Minh để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) Người nào in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước ở dạng phôi từ 50 số đến dưới 100 số hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 10 số đến dưới 30 số hoặc thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm: Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Hóa đơn, chứng từ ở dạng phôi từ 100 số trở lên hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 30 số trở lên; Thu lợi bất chính 100 triệu đồng trở lên; Gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 100 triệu đồng trở lên; Tái phạm nguy hiểm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.



