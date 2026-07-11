Thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc
Thị trường bất động sản Việt Nam nửa đầu năm 2026 đã chứng kiến những diễn biến đan xen giữa sự phục hồi và thách thức khốc liệt.
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Hơn 1.460 doanh nghiệp bất động sản rời thị trường
TS Nguyễn Văn Đính đánh giá, thị trường bất động sản đang dần phục hồi, nhưng các hoạt động mở bán vẫn diễn ra thận trọng do sức mua chưa đạt kỳ vọng. Áp lực chi phí vốn và dòng tiền vẫn rất lớn đối với doanh nghiệp.
Những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, pháp lý hoàn chỉnh và năng lực triển khai dự án sẽ tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt, trong khi các chủ đầu tư yếu hơn buộc phải tái cơ cấu để thích ứng. Ngoài ra, tâm lý đầu cơ và lướt sóng ngắn hạn đang dần nhường chỗ cho xu hướng đầu tư an toàn, chú trọng giá trị sử dụng thực và khả năng tạo dòng tiền bền vững.
Đầu tư công và hạ tầng giao thông tiếp tục tạo động lực cho thị trường
Bước sang nửa cuối 2026, cuộc đua thanh khoản sẽ trở nên khốc liệt hơn khi nguồn cung tiếp tục mở rộng. Nhận định về động lực thị trường, nhiều chuyên gia cho rằng điểm tựa lớn hiện nay là quy hoạch hạ tầng. Việc khởi công đồng loạt 5 tuyến đường sắt đô thị (dự kiến cơ bản hoàn thành vào 2030) và Quy hoạch Thủ đô đến 2045 mở rộng ra các hướng Đông, Tây, Bắc sẽ thúc đẩy mô hình phát triển TOD và các đại đô thị vệ tinh.
Theo bà Nguyễn Hoài An, đối với những dự án nằm trong khu vực nội đô hoặc sở hữu vị trí cốt lõi, thanh khoản vẫn sẽ duy trì ở mức khả quan hơn hẳn so với các khu vực vùng ven. Điểm tựa của các sản phẩm này là tệp khách hàng luôn ổn định, bao gồm cả nhóm người mua có nhu cầu ở thực bức thiết và những nhà đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn, bảo toàn giá trị. Tuy nhiên, ngay cả những dự án có vị trí rất đắc địa cũng không thể chỉ "ngồi chờ" khách hàng dựa vào lợi thế tọa độ.
"Trong bối cảnh nguồn cung dồi dào, chính sách bán hàng đang trở thành yếu tố quyết định đến việc người mua có sẵn sàng "xuống tiền" hay không. Đối với các dự án nằm ngoài khu vực trung tâm, câu chuyện này càng được thể hiện rõ nét", bà An phân tích,"Các đòn bẩy tài chính như tiến độ thanh toán kéo giãn, chương trình hỗ trợ lãi suất 0% trong nhiều năm, các ưu đãi chiết khấu trực tiếp hay gói quà tặng dành cho khách hàng sẽ đóng vai trò then chốt, quyết định trực tiếp đến khả năng sống còn của giỏ hàng".
Bên cạnh đó, tâm lý người mua hiện nay cũng trải qua quá trình thanh lọc. Khách hàng ngày càng khắt khe và có xu hướng ưu tiên tuyệt đối cho các chủ đầu tư đã khẳng định được thương hiệu, có bề dày lịch sử phát triển dự án minh bạch và uy tín vững chắc trên thị trường. Những doanh nghiệp lớn này thường nắm giữ tệp khách hàng trung thành, ổn định hơn rất nhiều so với các chủ đầu tư mới gia nhập thị trường hoặc có quy mô nhỏ lẻ.
Các chuyên gia nhận định, những phân khúc được dự báo sẽ gặp nhiều thách thức về thanh khoản là các dự án cần nhiều thời gian để hiện thực hóa giá trị. Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất chưa thực sự thuận lợi, dòng tiền sẽ ưu tiên các sản phẩm đáp ứng ngay nhu cầu ở thực hoặc có khả năng khai thác thương mại, tạo ra dòng tiền trong ngắn hạn.
Những dự án nằm ở các khu vực phát triển mới, dù sở hữu tiềm năng kinh doanh, quy hoạch tốt trong dài hạn, nhưng còn cần nhiều thời gian để hình thành đồng bộ hạ tầng hoặc xây dựng cộng đồng cư dân, sẽ vấp phải sự e dè của giới đầu tư. Để thu hút khách hàng, chủ đầu tư tại các dự án này sẽ phải nỗ lực vượt bậc, không chỉ nâng cấp chất lượng sản phẩm thực tế mà còn phải tung ra những chính sách bán hàng đột phá hơn nữa.
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